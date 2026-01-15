Deportes

Argentina, entre los 10 países que más entradas solicitaron para el Mundial 2026: el Top 5 de partidos más requeridos por los fanáticos

El ente regulador del fútbol anunció que hubo más de 500 millones de solicitudes de entradas a falta de 5 meses para el inicio de la máxima competencia futbolística

El torneo comenzará el próximo 11 de junio (Reuters)

El interés mundial por la Copa Mundial de la FIFA 2026 alcanzó un récord durante la última fase de venta de boletos, tras recibir más de 500 millones de solicitudes de entradas en solo 33 días, según confirmaron la propia FIFA a través de un comunicado oficial. La cifra, nunca antes vista para un evento deportivo, corresponde a la etapa de sorteo de selección aleatoria que se desarrolló entre el 11 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026.

La demanda global superó cualquier expectativa, ya que la oferta de boletos para esta tercera fase es de aproximadamente 1 millón 754 mil entradas para los 104 partidos de la competencia. El organismo internacional informó que en ese periodo se registró un promedio de 15 millones de solicitudes diarias, todas validadas con datos únicos de tarjetas de crédito, lo que estableció un nuevo hito en la historia del fútbol.

La FIFA recibió solicitudes de aficionados residentes en los 211 países y territorios donde tiene presencia, lo que refuerza el carácter universal de la próxima edición del torneo. Al mismo tiempo detalló que Estados Unidos, México y Canadá, países anfitriones, encabezan la lista de naciones con más solicitudes, seguidos por Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, reconoció el fenómeno: “Quinientos mil millones de solicitudes de entradas en poco más de un mes superan la demanda; es una declaración global. En nombre de la FIFA, quiero agradecer y felicitar a los aficionados al fútbol de todo el mundo por esta extraordinaria respuesta”.

Argentina está entre los 10 países más solicitantes de entradas

La magnitud del interés se refleja además en el hecho de que, según datos aportados por ESPN, las probabilidades de ser sorteado para adquirir entradas se sitúan cerca del 0.35 por ciento. En la tercera fase, cada usuario pudo elegir hasta 40 boletos, con un máximo de cuatro por partido. La venta estuvo abierta para fanáticos de 212 países.

Entre los partidos más solicitados, la FIFA ubicó en primer lugar al Colombia vs. Portugal del 27 de junio en Miami. El top cinco de mayor demanda incluyó el México vs. República de Corea, en Guadalajara, el 18 de junio; la final en Nueva York-Nueva Jersey, el 19 de julio; el partido inaugural entre México y Sudáfrica, en Ciudad de México, el 11 de junio; y un encuentro de dieciseisavos en Toronto, el 2 de julio.

Infantino agregó: “Sabiendo lo mucho que este torneo significa para la gente de todo el mundo, lo único que lamentamos es no poder dar la bienvenida a todos los aficionados en los estadios. Por eso nos comprometemos a crear múltiples maneras para que los aficionados formen parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a través de una amplia gama de experiencias para los aficionados más allá de los estadios, tanto presenciales como en línea, para que el mayor número posible de personas pueda disfrutar de lo que será el mayor evento deportivo jamás organizado”.

FIFA rompió un nuevo récord de solicitudes de entradas

El proceso de asignación de boletos, según explicó la FIFA, incluye la verificación del cumplimiento de los requisitos y el número de hogares. En caso de que la demanda supere el inventario, la distribución se realizará por sorteo para asegurar igualdad de oportunidades. Los resultados de las solicitudes se notificarán a los aficionados por correo electrónico después del 5 de febrero. Todas las peticiones, tanto las aprobadas como las aprobadas parcialmente, recibirán comunicación directa y el cobro se efectuará de manera automática.

La FIFA aclaró que quienes no resulten ganadores en esta fase tendrán otra oportunidad en la etapa de ventas de última hora, que se abrirá más cerca del inicio del torneo. Durante ese periodo, los boletos disponibles se ofrecerán por orden de solicitud a través de la web oficia, que es el único canal autorizado para la compra y reventa segura de entradas.

Además, el ente regulador del fútbol recordó que poseer una entrada no garantiza el ingreso a los países organizadores. Por eso, recomienda a los interesados consultar de inmediato los requisitos migratorios de Estados Unidos, México y Canadá y, en caso necesario, iniciar el trámite de visado con antelación.

