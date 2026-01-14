Deportes

Una tenista mostró su espalda y encendió las alarmas por las altas temperaturas de cara al Abierto de Australia: “No es broma”

La mexicana Renata Zarazúa compartió una imagen en sus redes durante su participación en el Hobart International

La tenista sufrió múltiples quemaduras
La tenista sufrió múltiples quemaduras en la espalda

La tenista mexicana Renata Zarazúa expuso en redes sociales las quemaduras solares que sufrió en la espalda durante su participación en el Hobart International, torneo preparatorio para el Abierto de Australia. La imagen publicada en las stories de su cuenta de Instagram muestra el daño en la piel que le provocó la exposición al sol australiano, un fenómeno habitual en las competencias veraniegas de tenis en ese país. “El sol de Australia no es broma”, escribió la jugadora de 28 años, acompañando la fotografía que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Zarazúa se encuentra en la actualidad en el puesto 84 del ranking de la WTA (Asociación Femenina de Tenis) y forma parte del cuadro principal del Abierto de Australia 2026, que comenzará el 18 de enero en Melbourne Park. La mexicana, que disputará su tercer Grand Slam en territorio australiano, utilizó el Hobart International como parte de su preparación y avanzó hasta la segunda ronda del torneo.

Durante la semana en Tasmania, donde se celebra el Hobart International, las temperaturas rondaron los 26 °C, aunque en otras zonas del país, como Victoria, los termómetros ascendieron hasta los 44 °C. Más allá de la temperatura, el índice ultravioleta (UV) en Tasmania alcanzó valores entre 8 y 11, considerados “muy altos” por las autoridades sanitarias, lo que explica la severidad de las quemaduras sufridas por Zarazúa.

La imagen de su espalda, donde se aprecian marcas rojizas y zonas afectadas en los hombros, generó mensajes de apoyo y advertencias sobre los riesgos de jugar bajo condiciones climáticas extremas.

El protocolo de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) para el manejo del estrés térmico establece que los partidos al mejor de tres sets deben suspenderse si el índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) supera los 32,2 °C, con pausas de 10 minutos para jugadores y árbitros. En el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, es común que las temperaturas superen los 35 °C e incluso alcancen los 40 °C, por lo que la organización recurre a medidas como el techo retráctil y la suspensión de partidos en casos extremos.

Renata Zarazúa competirá en el
Renata Zarazúa competirá en el Abierto de Australia

La publicación de Renata Zarazúa se produce pocos días antes de su debut en el Abierto de Australia, donde buscará mejorar su desempeño en ediciones anteriores. La mexicana alcanzó la segunda ronda en el cuadro femenino de individuales en su participación previa, enfrentando a rivales de la talla de Jasmine Paolini, actual cabeza de serie número 4. Zarazúa cerró 2025 como campeona del Austin 125 y del WTT W100 en Georgia, además de lograr una resonante victoria sobre Madison Keys, campeona defensora del Abierto de Australia, durante el Abierto de Estados Unidos.

En lo que respecta a la competencia actual, la mexicana superó la fase previa del torneo y consiguió victorias sobre Hiroko Kuwata y Simona Waltert, antes de caer ante la estadounidense Iva Jovic en la segunda ronda. Zarazúa también logró una remontada ante Hailey Baptiste, lo que le permitió avanzar en el cuadro principal.

Mientras tanto, la edición 2026 del Abierto de Australia promete ser una competencia de alto nivel, con figuras como Venus Williams y nuevas estrellas emergentes en el circuito de la WTA y ATP.

