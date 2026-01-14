Una ex figura de la NBA eligió como “villano favorito” a una leyenda argentina y contó cuál fue la reacción de Manu Ginóbili

Richard Jefferson junto a Manu Ginóbili durante su etapa en San Antonio Spurs (Fuente: AP)

El ex basquetbolista estadounidense Richard Jefferson reveló en una entrevista una divertida anécdota de su paso por la NBA en la cual involucra a dos argentinos que pasaron por la mejor liga de baloncesto del mundo. En medio de un podcast, el campeón con Cleveland Cavaliers en 2016 relató un cruce que tuvo con Andrés Chapu Nocioni.

“Uno de mis villanos favoritos de todos lo tiempos es Andrés Nocioni. Y espero que vea esto. Era un jugador un poco sucio. Hacía todo tipo de cosas locas para intentar meterse en tu cabeza. Fue un gran jugador, integró la Generación Dorada de Argentina y fue un muy buen jugador de la NBA. Él jugaba en Chicago Bulls, y estábamos uno al lado del otro. En el salto inicial, con su codo, mientras todos estaban mirando el balón, se acerca y me golpea en la cadera. ¡Era el primer segundo del juego!“, expresó Jefferson al periodista Zach Lowe durante el programa.

Lo curioso es que años más tarde, Jefferson fue traspasado a San Antonio Spurs y compartió equipo con otro argentino: Emanuel Ginóbili. “Un día, estábamos hablando con Manu y me contó que Andrés lo llamó, y le dijo: ‘¡Tenés que ver lo que le hice a Jefferson!’”, agregó el ex jugador que ahora tiene 45 años y es comentarista deportivo en la televisión norteamericana.

Andrés Nocioni con la camiseta de Chicago Bulls, su primer equipo en la NBA (AFP/Jonathan Daniel/Getty Images)

La anécdota quedó grabada y fue compartida en el perfil del periodista en Instagram, tras lo cual el propio Chapu Nocioni se tomó un minuto para responderle a Jefferson mediante un comentario. “Me odia, pero con respeto”, escribió el ex basquetbolista santafesino y actual comentarista de la NBA para la cadena ESPN. El estadounidense reaccionó con emoji de “manos estrechadas” para confirmar que no quedaron rencores.

Richard Jefferson, además de una carrera extensa en la NBA con 17 temporadas a cuestas repartidas en 8 equipos. Además, el ex alero vivió una participación especial en la selección de Estados Unidos y fue uno los integrantes del plantel de aquel Dream Team que terminó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. En aquella ocasión, la Argentina que dirigía Rubén Magnano eliminó a los norteamericanos en semifinales y se colgó la medalla dorada tras vencer a Italia en la final. En ese equipo albiceleste jugaban, entre otros, Manu Ginóbili y Chapu Nocioni.

Manu Ginóbili y Richard Jefferson en los Spurs en 2009 (Crédito: © Albert Pena/Cal Sport Media/ZUMApress.com)

En cuanto a las trayectorias de Nocioni y Ginóbili hay que agregar que ambos son leyendas del básquetbol argentino, destacando además que el bahiense tiene en su haber cuatro títulos de la NBA con San Antonio Spurs, su camiseta N° 20 fue retirada de la franquicia y ocupa un lugar en el Salón de la Fama del básquetbol. El oriundo de Gálvez también ha tenido un recorrido exitoso en la máxima competencia, con 6 temporadas en la liga norteamericana y pasos por Chicago Bulls, Philadelphia Sixers y Sacramento Kings. En total, jugó 514 partidos con promedios de 10,5 puntos y 4,5 rebotes por encuentro.