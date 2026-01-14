Deportes

Una ex figura de la NBA eligió como “villano favorito” a una leyenda argentina y contó cuál fue la reacción de Manu Ginóbili

El ex jugador Richard Jefferson, quien compartió plantel con el bahiense en San Antonio Spurs, relató una anécdota que involucra al Chapu Nocioni

Guardar
Richard Jefferson junto a Manu
Richard Jefferson junto a Manu Ginóbili durante su etapa en San Antonio Spurs (Fuente: AP)

El ex basquetbolista estadounidense Richard Jefferson reveló en una entrevista una divertida anécdota de su paso por la NBA en la cual involucra a dos argentinos que pasaron por la mejor liga de baloncesto del mundo. En medio de un podcast, el campeón con Cleveland Cavaliers en 2016 relató un cruce que tuvo con Andrés Chapu Nocioni.

“Uno de mis villanos favoritos de todos lo tiempos es Andrés Nocioni. Y espero que vea esto. Era un jugador un poco sucio. Hacía todo tipo de cosas locas para intentar meterse en tu cabeza. Fue un gran jugador, integró la Generación Dorada de Argentina y fue un muy buen jugador de la NBA. Él jugaba en Chicago Bulls, y estábamos uno al lado del otro. En el salto inicial, con su codo, mientras todos estaban mirando el balón, se acerca y me golpea en la cadera. ¡Era el primer segundo del juego!“, expresó Jefferson al periodista Zach Lowe durante el programa.

Lo curioso es que años más tarde, Jefferson fue traspasado a San Antonio Spurs y compartió equipo con otro argentino: Emanuel Ginóbili. “Un día, estábamos hablando con Manu y me contó que Andrés lo llamó, y le dijo: ‘¡Tenés que ver lo que le hice a Jefferson!’”, agregó el ex jugador que ahora tiene 45 años y es comentarista deportivo en la televisión norteamericana.

Andrés Nocioni con la camiseta
Andrés Nocioni con la camiseta de Chicago Bulls, su primer equipo en la NBA (AFP/Jonathan Daniel/Getty Images)

La anécdota quedó grabada y fue compartida en el perfil del periodista en Instagram, tras lo cual el propio Chapu Nocioni se tomó un minuto para responderle a Jefferson mediante un comentario. “Me odia, pero con respeto”, escribió el ex basquetbolista santafesino y actual comentarista de la NBA para la cadena ESPN. El estadounidense reaccionó con emoji de “manos estrechadas” para confirmar que no quedaron rencores.

Richard Jefferson, además de una carrera extensa en la NBA con 17 temporadas a cuestas repartidas en 8 equipos. Además, el ex alero vivió una participación especial en la selección de Estados Unidos y fue uno los integrantes del plantel de aquel Dream Team que terminó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. En aquella ocasión, la Argentina que dirigía Rubén Magnano eliminó a los norteamericanos en semifinales y se colgó la medalla dorada tras vencer a Italia en la final. En ese equipo albiceleste jugaban, entre otros, Manu Ginóbili y Chapu Nocioni.

Manu Ginóbili y Richard Jefferson
Manu Ginóbili y Richard Jefferson en los Spurs en 2009 (Crédito: © Albert Pena/Cal Sport Media/ZUMApress.com)

En cuanto a las trayectorias de Nocioni y Ginóbili hay que agregar que ambos son leyendas del básquetbol argentino, destacando además que el bahiense tiene en su haber cuatro títulos de la NBA con San Antonio Spurs, su camiseta N° 20 fue retirada de la franquicia y ocupa un lugar en el Salón de la Fama del básquetbol. El oriundo de Gálvez también ha tenido un recorrido exitoso en la máxima competencia, con 6 temporadas en la liga norteamericana y pasos por Chicago Bulls, Philadelphia Sixers y Sacramento Kings. En total, jugó 514 partidos con promedios de 10,5 puntos y 4,5 rebotes por encuentro.

Temas Relacionados

Andrés NocioniNBARichard JeffersonManu Ginóbili

Últimas Noticias

Tras la salida de Jack Doohan, Alpine podría contratar a una ex promesa de McLaren para respaldar al equipo de Fórmula 1

Luego de confirmarse la salida del australiano, el equipo que tiene como titulares a Franco Colapinto y Pierre Gasly podría anunciar el arribo del irlandés Alex Dunne

Tras la salida de Jack

Pedro Cachin inició su camino como entrenador: “Hoy me toca ayudar desde otro lugar”

Tras cerrar su etapa como jugador profesional, el ex campeón del ATP de Gstaad cuenta cómo vive su nueva función acompañando al español Nikolas Sánchez Izquierdo y reflexiona sobre el presente del tenis argentino y el valor de la experiencia en la formación

Pedro Cachin inició su camino

River Plate volvió a preguntar por Gianluca Prestianni, el gran deseo de Gallardo: la respuesta de Benfica

Ante la imposibilidad de cerrar al Diablito Echeverri, Sebastián Villa, Santino Andino y Maher Carrizo, el Millonario intentó reflotar las negociaciones por el joven futbolista del elenco portugués

River Plate volvió a preguntar

Escalofriante caída en el Rally Dakar: salió despedido de su moto, sufrió una grave lesión y debió ser trasladado en helicóptero en un día accidentado

Arnau Lledó protagonizó una escena impactante y debió abandonar la cita tras lesionarse el tobillo: está fuera de peligro. El australiano Daniel Sanders también tuvo un incidente, se lesionó y quedó relegado en la pelea por el título

Escalofriante caída en el Rally

Ricardo Centurión se hizo la revisión médica y selló su regreso a un club del fútbol argentino: “Feliz por esta oportunidad”

El futbolista de 32 años brindó sus primeras declaraciones como nuevo refuerzo de Racing de Córdoba

Ricardo Centurión se hizo la revisión
DEPORTES
Tras la salida de Jack

Tras la salida de Jack Doohan, Alpine podría contratar a una ex promesa de McLaren para respaldar al equipo de Fórmula 1

Pedro Cachin inició su camino como entrenador: “Hoy me toca ayudar desde otro lugar”

River Plate volvió a preguntar por Gianluca Prestianni, el gran deseo de Gallardo: la respuesta de Benfica

Escalofriante caída en el Rally Dakar: salió despedido de su moto, sufrió una grave lesión y debió ser trasladado en helicóptero en un día accidentado

Ricardo Centurión se hizo la revisión médica y selló su regreso a un club del fútbol argentino: “Feliz por esta oportunidad”

TELESHOW
Fede Bal y Evelyn Botto

Fede Bal y Evelyn Botto a los besos al lado del mar en Mar del Plata

Facundo Arana mostró su talento oculto y lanzó una inesperada revelación: “Me salvó la vida”

Leticia Siciliani opinó sobre la infidelidad de su cuñado a Griselda: “El que tenía que hablar primero era Luciano”

El tenso cruce entre María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández: “Vos no me vas a decir cuando opinar”

La desopilante reacción de Evelyn Botto al encontrarse con Wanda Nara: “Te puse nerviosa”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia declaró la “emergencia energética

Bolivia declaró la “emergencia energética y social” ante la crisis económica y el desabastecimiento de combustibles

EEUU anunció la segunda fase de su plan para Gaza: administración tecnocrática palestina y la desmilitarización del enclave

La cifra de muertos en Irán se elevó a más de 3.400 tras una semana de “matanza masiva” del régimen

Peter Gabriel anuncia un nuevo álbum con un particular calendario de estrenos

Trabajos de reubicación e instalación de tubería continúan hoy en el puerto de La Libertad