Una estrella del fútbol inglés reveló su inesperado vínculo con una ex integrante de las Spice Girls: “Solía cuidarme”

El ex futbolista inglés Micah Richards reveló que una integrante de las Spice Girls fue su niñera

El ex futbolista Micah Richards, quien representó al Manchester City y a la selección de Inglaterra, realizó una confesión absolutamente sorprendente que no pasó inadvertida entre sus compañeros. El actual comentarista de la Premier League contó en un podcast que cuando era un niño sus padres contrataron como niñera a una integrante de las Spice Girls, la banda musical pop que causó furor hacia finales de la década del ’90.

En medio del programa The Rest Is Football, Richards dio paso a un comentario fuera de contexto y descontracturado que causó el asombro de sus colegas de televisión y también ex estrellas del fútbol como Gary Lineker y Alan Shearer. “Mel B solía cuidarme cuando era pequeño. ¡Sí, ella fue mi niñera! Si quieren podemos invitarla al programa, mi hermana todavía le hace el cabello", soltó el ex jugador de 37 años, entre carcajadas. Luego aclaró que ese contacto fue anterior a la fama internacional de la artista con el emblemático grupo formado en Londres en 1994.

En las reacciones generadas durante el programa, los compañeros de Richards manifestaron su total asombro al aire ante la revelación. Shearer, goleador histórico de Newcastle, expresó con desconcierto: “¿Puedo preguntar… qué demonios estoy escuchando aquí?”, mientras que Lineker calificó el hecho como “increíble”. El ex defensor que jugó más de 200 partidos en el Manchester City y fue compañero de Sergio Agüero, puntualizó que sus encuentros con Mel B (así se apodaba a Melanie Brown en las Spice Girls) pertenecen a la etapa en que ambos residían en la ciudad de Leeds. Aún su familia tiene vínculos con la cantante, ya que la hermana del jugador sigue siendo su estilista.

Micah Richards, ex futbolista del Manchester City, contó que Mel B, ex integrante de las Spice Girls lo cuidó de niño

Por otra parte, una fuente citada por el diario británico The Sun, confirmó que la ex integrante de las Spice Girls obró de niñera de Richards y que le daba placer hacerse cargo del pequeño: “A Mel le encantaba cuidar al bebé Micah y está muy orgullosa de sus logros con él”.

En cuanto a su trayectoria como futbolista, Micah Richards tuvo una brillante irrupción como una de las promesas en el Manchester City y la selección de Inglaterra, en la que debutó con Steve McClaren como técnico el 14 de noviembre de 2006, siendo con 18 años, 4 meses y 22 días el defensor más joven en vestir la camiseta absoluta de los Tres Leones, batiendo el récord que ostentaba Rio Ferdinand. Conquistó la Premier League y la FA Cup, con los Ciudadanos antes de pasar por Fiorentina de Italia y fichar por el Aston Villa en 2015. Las lesiones en la rodilla condicionaron el abrupto final de su trayectoria, ya que no llegó a disputar partidos oficiales en sus dos últimas temporadas y se retiró a los 31 años.

Micah Richards se desempeña actualmente como comentarista deportivo en varias cadenas británicas (REUTERS/Molly Darlington)

Desde su retiro de las canchas, Richards se convirtió en un rostro habitual de la televisión deportiva, colaborando con las cadenas Sky Sports, CBS y la BBC. Sus análisis junto a figuras como Kate Scott, Jamie Carragher y Thierry Henry le han dado notoriedad tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.

Por su parte, Melanie Brown de McPhee, nombre real de Mel B, vivió durante varios años en Estados Unidos antes de regresar a Leeds en 2019. Aunque las Spice Girls se disolvieron en 2001, la artista ha mantenido una presencia activa en televisión en Reino Unido, EE.UU. y Australia, participando en espacios como The Masked Singer Australia, America’s Got Talent y Celebrity Gogglebox.