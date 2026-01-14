La frase más sincera del goleador histórico de los Mundiales ante la chance de que Messi y Mbappé rompan su récord

Lionel Messi y Kylian Mbappe amenazan el récord de goles de Miroslav Klose

A falta de cinco meses para el comienzo del Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, hay algunos récords que pueden batirse, como por ejemplo el que ostenta el alemán, ya retirado, Miroslav Klose, actualmente el líder en la tabla de goleadores históricos de la Copa del Mundo de la FIFA.

Sin embargo, la irrupción de otras estrellas como Lionel Messi y Kylian Mbappé han puesto en jaque el registro de 16 tantos que ostenta el campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014. El propio Klose admitió que su marca podría caer muy pronto, ya que tanto el argentino como el francés se encuentran apenas a unos goles de arrebatarle ese lugar privilegio. Las particularidades del juego moderno, incluidos los lanzamientos desde el punto penal, parecen inclinar la balanza a favor de los nuevos aspirantes. Así lo manifestó el ex delantero de 47 años en una entrevista concedida al diario Bild.

“Estoy seguro de que mi récord de goleador en las Copas del Mundo se batirá pronto. O lo consigue Lionel Messi en este Mundial, o a más tardar, Kylian Mbappé en el siguiente”, expresó con sinceridad el ex atacante nacido en Polonia pero naturalizado alemán.

Miroslav Klose con la Copa del Mundo en Brasil 2014 (REUTERS/Eddie Keogh)

En la actualidad, Messi suma 13 goles y Mbappé 12 en la máxima competencia del fútbol internacional, distancias que acortan el margen con el récord de Klose. Por debajo de la marca histórica del alemán figuran el retirado brasileño Ronaldo (15) y el fallecido Gerd Müller (14).

Klose subrayó que, a diferencia de Messi y Mbappé, durante su carrera en la selección alemana no tenía asignada la responsabilidad de ejecutar los penales, circunstancia que, según señaló el ex futbolista, pudo haberle aumentado su número de goles en la sumatoria final.

Más allá del código de goleadores, Klose evocó sus otras gestas personales en los campeonatos mundiales: “Creo que todavía tengo el mayor número de victorias en un Mundial y soy el único jugador que ha jugado cuatro semifinales”, destacó el ex internacional, quien actualmente se encuentra en funciones como entrenador del Núremberg, conjunto que disputa la segunda división del fútbol alemán.

Lionel Messi intentará superar el récord de goles de Miroslav Klose en Copas del Mundo (EFE/Alberto Estevez)

De cara a las expectativas de la selección alemana en el Mundial de 2026, el ahora técnico identificó a Nick Woltemade —actualmente en el Newcastle, Inglaterra— como su principal opción para liderar el ataque germano. “Tiene un perfil muy completo”, valoró Klose en la conversación con Bild, considerando que ese atributo le otorga cierta ventaja ante sus rivales en la competencia interna.

Por otra parte, el ex delantero lamentó también la reciente lesión de Niclas Füllkrug, hoy jugador cedido al Milan de Italia tras su paso por el West Ham United, quien busca ganar minutos de juego tras su recuperación. Para Klose, la competencia por el puesto de delantero será uno de los factores determinantes en el futuro próximo del seleccionado alemán, que compartirá el Grupo E del Mundial con Curazao, Ecuador y Costa de Marfil.

En cuanto a Messi y Mbappé, sus contendientes en este rubro, ambos deberían estar presentes en la Copa del Mundo de no mediar inconvenientes. El rosarino del Inter Miami, de 37 años, jugaría su última gran competencia con la selección de Argentina, con la que obtuvo el Mundial de Qatar en 2022. El delantero del Real Madrid, que también sabe cuánto pesa la copa tras consagrarse en Rusia 2018, será uno de los líderes del conjunto que dirigirá nuevamente Didier Deschamps.