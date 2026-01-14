Conmoción por la misteriosa muerte de una estrella del deporte olímpico: “No es realista lo que pasó”

El ex deportista fue hallado sin vida en su casa

El mundo deportivo de Hungría enfrenta conmoción tras conocerse que Miklós Dudás, ex campeón mundial y olímpico de kayak, fue hallado sin vida en su domicilio de Budapest en circunstancias que las autoridades calificaron como misteriosas. La noticia, difundida inicialmente por Blikk, señaló que la muerte del deportista de 34 años permanece rodeada de interrogantes, mientras la policía local investiga posibles hechos de violencia.

De acuerdo con información publicada por el medio húngaro, Miklós Dudás fue encontrado muerto el lunes 5 de enero en su apartamento, ubicado en el distrito 18 de la capital húngara. El acceso a la vivienda, que estaba cerrada, se realizó con la ayuda de un cerrajero. En los primeros informes, la policía descartó la presencia de indicios delictivos en el lugar. Sin embargo, el Departamento de Protección de la Vida de la Policía de Budapest ordenó poco después una investigación formal por sospecha de agresión con resultado de muerte.

El caso tomó un giro relevante tras la autopsia. Los forenses detectaron lesiones en el cuerpo del deportista que, según los expertos, podrían constituir la base para una investigación penal. El doctor Géza Szeles, especialista consultado por Blikk, explicó que en una muerte ocurrida en un apartamento cerrado “la naturaleza, ubicación y número de lesiones suelen indicar si se trató de un accidente o de un abuso”. Szeles agregó que “si se sospecha de un delito, el curso de la autopsia cambia y se suman más peritos al proceso”.

Tuvo un desempeño destacado en los Juegos Olímpicos de Londres

En los días previos a la muerte de Dudás, surgió un testimonio que aumentó las dudas sobre lo ocurrido. Un trabajador de la residencia donde vivía el deportista declaró a la prensa húngara que vio al kayakista en la escalera del edificio con una herida sangrante en la cabeza y en estado de confusión. El empleado relató que, al preguntarle por su estado, Dudás respondió: “Me caí”, y cerró la puerta. Según Blikk, la policía citó al trabajador a declarar y existen registros audiovisuales que confirmarían el encuentro.

Por su parte, el ex compañero de equipo de Dudás, Attila Katus, expresó su desconcierto en una entrevista con el medio Ripost: “Es como una película... simplemente no es realista lo que pasó. No puedo dejar de verla”. Katus subrayó que nunca percibió a Dudás como una persona con problemas: “A veces jugábamos al fútbol; era una persona más tranquila y sensible que la media. Lo percibía como una persona bondadosa”.

Miklós Dudás alcanzó notoriedad internacional tras competir en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde finalizó sexto en la prueba de 200 metros K-1. En 2014, logró el oro en el Campeonato Mundial de Moscú como parte del equipo de relevos 4x200 metros. Su carrera incluyó además dos medallas de bronce en campeonatos mundiales y distinciones europeas. Sin embargo, en 2015 fue despojado del oro obtenido en los Juegos Europeos tras detectarse una sustancia prohibida en su organismo, lo que derivó en una suspensión de 36 meses y su posterior retiro en 2021.

Su pareja lo habría encontrado sin vida

El reporte de Blikk añadió un elemento humano a la tragedia: el perro de Dudás, llamado Baba, permaneció junto a su dueño tras la muerte durante varias horas.

La situación familiar tras el hallazgo del cuerpo refleja el impacto de la tragedia. De acuerdo con Blikk, Ivett Szigligeti, madre de los dos hijos de Dudás, Nara y Milo, se encuentra aislada y devastada desde el incidente, sin contacto telefónico con amigos o familiares.

Tal como detalló el medio húngaro, Szigligeti llegó al apartamento presa del pánico después de varios días sin poder comunicarse con el deportista. Al no lograr entrar, recurrió a un cerrajero y estuvo presente cuando las autoridades encontraron el cuerpo. Personas del entorno de la familia afirman que Szigligeti permanece en estado de shock y apenas es vista por los vecinos.

La relación entre Dudás y Szigligeti estuvo marcada por altibajos, rupturas y reconciliaciones a lo largo de 11 años, aunque nunca se casaron. En 2019 se comprometieron e incluso comenzaron a usar anillos de boda. Si bien en los últimos tiempos vivían separados, antes del fallecimiento habían resuelto sus diferencias, motivados por la enfermedad del padre de Dudás.

Dudás era padre de dos niños

El ex kayakista deja dos hijos: Nara, nacida en 2019, y Miló, en 2022. De acuerdo con declaraciones de la madre de Dudás al diario Bors, solo Ivett Szigligeti y su hija mayor conocen la noticia del fallecimiento. El pequeño Miló aún no ha sido informado. “La pobre Ivett está en shock, igual que yo. Tuvo que decirles a los niños que habían perdido a su padre. El pequeño Miló es demasiado pequeño para entender nada de esto. Pero a Nara había que decírselo; extrañaba mucho a su padre, quien la adoraba; había un verdadero amor paterno entre ellos. Su madre le dijo que su padre se había dormido y no despertaba. Nara se sentó en un rincón y lloró durante horas. El año pasado también perdió a su abuelo, ahora a su padre, y solo han pasado seis años”, relató.

Actualmente, la investigación se desarrolla contra un autor del cuál no se ha revelado su identidad, y las autoridades de Hungría analizan todas las pruebas disponibles. La situación legal podría agravarse si se confirma la hipótesis de agresión, ya que, según Blikk, el responsable podría enfrentar varios años de prisión.