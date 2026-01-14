Deportes

Con varios golazos, Independiente vapuleó 5-3 al Everton de Chile en un amistoso: Santiago Montiel fue reemplazado por lesión

El equipo de Gustavo Quinteros se impuso con autoridad en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo, como parte de la Serie Río de la Plata

El Club Atlético Independiente goleó 5 a 3 a Everton de Chile en un enfrentamiento que, más allá de la abundancia de tantos, mostró a un equipo argentino afilado de cara a sus próximos desafíos internacionales. El partido se disputó en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo, como parte de la Serie Río de la Plata, y dejó en evidencia la capacidad del equipo dirigido por Gustavo Quinteros para resolver un cotejo que, en numerosos pasajes, resultó adverso. El Rojo cerrará la gira en Uruguay el viernes, cuando se mida frente a Montevideo Wanderers.

En el último tramo del partido, Ignacio Pussetto selló la goleada para Independiente, definiendo el marcador y confirmando su adaptación veloz al esquema de Quinteros. La victoria no solo mantiene la racha ganadora del club en la serie amistosa, sino que solidifica el rendimiento colectivo de un plantel reforzado recientemente, uno de los puntos destacados del mercado de pases.

El dato negativo de la jornada fue la lesión de Santiago Montiel, quien debió ser sustituido a los 25 minutos de juego. Walter Mazzantti ingresó en su lugar y pocos minutos después anotó el empate transitorio.

Independiente goleó a Everton de
Independiente goleó a Everton de Chile en un nuevo amistoso de verano (Fotobaires)

El desarrollo del partido presentó alternativas cambiantes y emociones constantes. Everton se puso en ventaja a través de Alan Damián Medina Silva, pero rápidamente el Rojo igualó por medio de Walter Uriel Mazzantti tras una combinación con Matías Abaldo. Minutos después, Luciano Javier Cabral aportó el 2-1 para el equipo argentino, tras una jugada colectiva que evidenció la dinámica propuesta por el cuerpo técnico.

El elenco chileno, dirigido por el argentino Javier Torrente, igualó el marcador gracias a Julián Israel Alfaro Gaete, que batió al arquero Rey. No obstante, el desequilibrio terminó favoreciendo a Independiente cuando el delantero paraguayo Gabriel Ávalos concretó el 3-2 tras una asistencia de taco de Ignacio Malcorra. La sociedad entre Ávalos y Malcorra comienza a dar frutos para el plantel de Avellaneda.

La segunda parte mantuvo la intensidad. Giovanni Lautaro Millán amplió la distancia en el marcador, situando el partido 4-2, antes de que Braian Miguel Ángel Martínez acercara nuevamente a Everton con el 4-3 parcial. Finalmente, Pussetto anotó el 5-3, resultado que reflejó el predominio ofensivo de Independiente.

El partido representó el primer compromiso oficial de Everton en 2026, tras haber permanecido en la 14° posición —de 16— en su liga local al concluir la temporada 2025. En contraste, el Rojo llega con una tendencia positiva: había superado a Alianza Lima por 2-1 en su debut y a Peñarol por el mismo resultado en el segundo compromiso, lo que robustece sus aspiraciones de cara al reinicio de la actividad oficial.

La Serie Río de la Plata continuará el viernes, cuando Independiente finalice su gira frente a Montevideo Wanderers, en busca de un cierre perfecto para una pretemporada marcada por el recambio y los buenos resultados.

Formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés y Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Everton de Chile: Ignacio González; Ramiro González, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún; Cristopher Barrera, Bejamín Berríos, Álvaro Madrid, Nicolás Baeza, Vicente Fernández; Alan Medina y Julián Alfaro. DT: Javier Torrente.

Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera.

TV: Disney+ Premium y ESPN.

