Deportes

Alarma en Boca Juniors por las lesiones de cuatro figuras: el parte médico oficial

El club dio a conocer los problemas físicos de cada uno de los futbolistas que quedaron al margen del primer amistoso del año

Guardar
Alarma en Boca Juniors por
Alarma en Boca Juniors por las lesiones de cuatro figuras: el parte médico oficial

En la antesala del encuentro amistoso por la Copa Miguel Ángel Russo entre Boca Juniors y Millonarios de Colombia, la preocupación se instaló en el club argentino luego de que oficializara el parte médico de cuatro futbolistas que no podrán estar a disposición del técnico Claudio Úbeda. Boca afrontará su primera prueba del año sin varios de sus nombres habituales, en tanto se desconoce el plazo exacto de recuperación para estos lesionados, un dato que condiciona la planificación de cara al inminente inicio de la Liga Profesional.

Entre los afectados, Rodrigo Battaglia protagoniza el caso que reviste mayor gravedad: el mediocampista sufre “una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho”, lo que abre la posibilidad de que quede marginado durante varios meses. En tanto, Carlos Palacios también estará ausente por una “sinovitis en la rodilla derecha”, lesión derivada de un golpe reciente en la misma zona en la que arrastró problemas durante la temporada anterior. Ambas bajas privan a Úbeda de variantes en el mediocampo y en la generación de juego.

El frente de ataque tampoco estará completo. El club informó que Edinson Cavani no formará parte de la convocatoria debido a una “lumbalgia” que arrastra desde 2025. Por su parte, Milton Giménez fue descartado por padecer una “pubalgia”. Estas ausencias provocaron que el entrenador modifique el esquema habitual y ensaye con tres delanteros durante los últimos entrenamientos; entre ellos, aparece Kevin Zenón como la principal novedad, en dupla con Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. Brian Aguirre también formó parte de la última práctica en lugar del ex Unión de Santa Fe.

El parte médico de Boca
El parte médico de Boca Juniors que encendió las alarmas de cara al inicio de la temporada

La agenda de Boca para la pretemporada incluye dos amistosos claves. El duelo ante el conjunto colombiano se disputará este miércoles 14 de enero desde las 19, en una Bombonera con capacidad colmada, oportunidad que permitirán el ingreso de hinchas no socios como novedad institucional. El segundo y último partido previo al torneo será el domingo 18, a las 21, frente a Olimpia de Paraguay, en el estadio de San Nicolás, completando así la corta preparación antes del debut oficial en el Torneo Apertura 2026.

En cuanto a las formaciones probables que trascendieron, Boca alinearía a Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Kevin Zenón o Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Millonarios, por su parte, presentaría a Diego Novoa, Carlos Sarabia, Alex Moreno, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Danovis Banguero; completando en el medio y la delantera a Stiven Vega, Mateo García, David Mackalister Silva, Darwin Quintero y Leonardo Castro.

El compromiso inaugural del conjunto de Úbeda también marcará la oportunidad de observar al español Ander Herrera en la mitad de la cancha, en una competición que rinde tributo al emblemático entrenador Miguel Ángel Russo, cuyo fallecimiento en 2025 dejó una huella profunda en ambos equipos. Aunque el Xeneize aún no oficializó refuerzos en este mercado, los nombres descartados por lesión constituyen las bajas más resonantes y provocan incertidumbre respecto a la evolución física de futbolistas como Cavani y Battaglia, sobre quienes el club aclaró que la recuperación será monitoreada “día a día” sin plazos fijos.

La transmisión del encuentro será a través de la plataforma Disney+ (pack Premium) y por ESPN Premium.

Temas Relacionados

Boca JuniorsRodrigo BattagliaCarlos PalaciosEdinson CavaniMilton Giménez

Últimas Noticias

Con varios golazos, Independiente vapuleó 5-3 al Everton de Chile en un amistoso: Santiago Montiel fue reemplazado por lesión

El equipo de Gustavo Quinteros se impuso con autoridad en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo, como parte de la Serie Río de la Plata

Con varios golazos, Independiente vapuleó

El dardo de Gustavo Costas al River de Marcelo Gallardo en medio de otro convulsionado mercado de pases

El entrenador de Racing fue irónico con el conjunto millonario

El dardo de Gustavo Costas

La incómoda situación que afronta Yuki Tsunoda tras quedarse sin butaca en la Fórmula 1

El cruce de intereses complica el panorama para el piloto japonés, que pasó a ser reserva en Red Bull

La incómoda situación que afronta

Rosario Central vende piezas históricas del Gigante de Arroyito: “Testigos del Mundial 78 y de gestas imposibles”

El club convertirá parte de su glorioso pasado en recuerdos de colección mientras avanza una nueva etapa de obras y expansión en el estadio

Rosario Central vende piezas históricas

La fuerte advertencia de un histórico piloto de Fórmula 1 y compañero de Schumacher a Franco Colapinto

La escudería Alpine afronta un escenario de incertidumbre de cara al inicio de la temporada

La fuerte advertencia de un
DEPORTES
Con varios golazos, Independiente vapuleó

Con varios golazos, Independiente vapuleó 5-3 al Everton de Chile en un amistoso: Santiago Montiel fue reemplazado por lesión

El dardo de Gustavo Costas al River de Marcelo Gallardo en medio de otro convulsionado mercado de pases

La incómoda situación que afronta Yuki Tsunoda tras quedarse sin butaca en la Fórmula 1

Rosario Central vende piezas históricas del Gigante de Arroyito: “Testigos del Mundial 78 y de gestas imposibles”

La fuerte advertencia de un histórico piloto de Fórmula 1 y compañero de Schumacher a Franco Colapinto

TELESHOW
La tremenda pregunta de Wanda

La tremenda pregunta de Wanda Nara a Rusherking sobre la China Suárez y Mauro Icardi: “¿Qué opinás de tu ex con mi ex?”

La furia de Sofía Gonet contra Cortá por Lozano: “Me clavaron un puñal por la espalda”

Habló Griselda Siciliani en medio de los rumores de separación de Luciano Castro: “Es demasiado todo”

Chechu Bonelli contó la verdad detrás de su vínculo con Facundo Pieres

Tiago PZK tuvo que ser operado y contó cómo seguirá su recuperación: “Gracias por su buena energía”

INFOBAE AMÉRICA

Los mayores de 50 años

Los mayores de 50 años deberían vigilar la fibrosis cardíaca cuando hacen ejercicio intenso

El antisemitismo de los ayatolás ha deshecho a Irán

El régimen de Venezuela dijo haber excarcelado a “más de 400″ presos políticos: ONG independientes desmintieron la cifra

Cientos de familias comenzaron a denunciar las detenciones políticas en Venezuela tras años de silencio por temor al régimen

Protestas en Irán: el aumento de lesiones oculares por disparos revela la brutalidad de la represión del régimen