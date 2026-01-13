Deportes

Román Burruchaga y Lourdes Carlé ganaron en el debut y ya son cinco los argentinos en la segunda ronda de la qualy del Australian Open

Los tenistas nacionales comenzaron con paso firme en Melbourne y siguen en carrera por un lugar en el cuadro principal del primer Grand Slam del año, mientras que este martes continuará la actividad con todos los albicelestes nuevamente en cancha. Orden de juego y cómo ver los partidos

Román Burruchaga arrancó con autoridad
Román Burruchaga arrancó con autoridad su camino en Melbourne y avanzó a la segunda ronda de la clasificación del Australian Open

Román Burruchaga y Lourdes Carlé iniciaron con victoria su participación en la clasificación del Australian Open, primer Grand Slam de la temporada. Tras la jornada inaugural, cinco tenistas argentinos quedaron a dos triunfos de ingresar al cuadro principal, que comenzará el 18 de enero.

Burruchaga, ubicado en el puesto 103° del ranking mundial, inició la nueva temporada con las mismas sensaciones con las que cerró 2025. El tenista porteño, de 23 años, se consagró el año pasado en tres torneos del ATP Challenger, Piracicaba, Buenos Aires y Costa do Sauípe, y disputó por primera vez un main draw de Grand Slam en Roland Garros, donde se despidió en la ronda inicial. Además, entre otros resultados destacados, alcanzó la fase de 64 en el Masters 1000 de Roma.

El tenista argentino inició su participación en Melbourne con un contundente triunfo ante el británico Ryan Peniston (219°) por 6-1 y 6-1, en una hora y 21 minutos de juego. Con una efectividad del 65 por ciento de puntos ganados con su primer servicio, una velocidad promedio de saque de 181 kilómetros por hora y seis quiebres concretados, selló su pasaje a la segunda ronda de la clasificación.

En la siguiente vuelta, Burru se medirá por primera vez en su carrera al francés Arthur Gea (197°), que viene de vencer al checo Zdenek Kolar (176°) por 6-2 y 6-3.

Juan Pablo Ficovich (161°) a sus 28 años sigue sin poder alcanzar el main draw de un Abierto. En la primera ronda del certamen australiano perdió con el austríaco Jurij Rodionov (167°) por 7-5 y 6-3.

Entre otros resultados en la rama masculina se destaca el triunfo del paraguayo Daniel Vallejo (146°) ante el mexicano Rodrigo Pacheco Méndez (232°) por 6-1 y 6-2. El chileno Marcelo Tomas Barrios Vera (107°) al francés Sascha Gueymard Wayenburg (198°) por 6-2 y 7-6(6). El colombiano Nicolas Mejia (169°) al finlandés Otto Virtanen (126°) por 6-3, 3-6 y 6-4. Mientras que la promesa del tenis español, Rafael Jodar (150°), de 19 años y reciente finalista del Challenger de Canberra, le ganó al australiano Li Tu (390°) por 6-2 y 6-1.

Lourdes Carlé debutó con un
Lourdes Carlé debutó con un triunfo en Melbourne y continúa en carrera en la clasificación del Australian Open (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

Lourdes Carlé (158°), con las expectativas de recuperar terreno perdido y reencontrarse con su mejor versión, tuvo un destacado debut sobre las canchas rápidas de Oceanía al vencer a la rusa Polina Iatcenko (159°) con un marcador de 6-3 y 6-3.

En la segunda ronda espera por la china Yue Yuan (84°), quien superó a la estadounidense Louisa Chirico (117°) por 3-6, 6-1 y 6-2.

Por su parte, Luisina Giovannini (220°) se despidió en la primera fase al caer en sets corridos ante la española Marina Bassols Ribera (236°) por 6-2 y 7-6(4).

Para este martes, ya miércoles en Australia, se espera la participación de los cinco argentinos que continúan en carrera y que se podrá ver por Disney Plus. Julia Riera (180°) enfrentará a la turca Zeynep Sonmez (112°) en el primer turno de la cancha 17, no antes de las 20:00 (hora Argentina). En el último turno del mismo court, Lourdes Carlé se medirá con la china Yue Yuan, no antes de las 23:30.

En tanto, Jazmín Ortenzi (217°) jugará ante la estadounidense Taylor Townsend, especialista en dobles y actual número dos del ranking mundial de esa modalidad, en el tercer turno de la cancha 8, alrededor de las 22:20.

Además, Marco Trungelliti (130°) se medirá con el portugués Henrique Rocha (158°) en el segundo turno de la cancha 12 con inicio previsto alrededor de las 23:45. Román Burruchaga y el galo Arthur Gea cerrarán la jornada del court 8, no antes de las 00:40.

