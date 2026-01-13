Deportes

Murió una estrella del deporte tras quedar atrapado en una avalancha mientras esquiaba

El suizo Ueli Kestenholz, medallista olímpico en los Juegos de Invierno de Nagano 1998, falleció a los 50 años durante una actividad en el cantón del Valais

Guardar
Ueli Kesteholz, esquiador suizo que
Ueli Kesteholz, esquiador suizo que fue campeón del mundo y medallista olímpico en 1998, falleció a los 50 años tras una avalancha en el cantón de Valais (@uelikestenholz)

Una trágica noticia sacudió al deporte al conocerse que el esquiador suizo Ueli Kestenholz, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Nagano, Japón, en 1998, falleció a los 50 años tras ser arrastrado por una avalancha en el cantón del Valais, en Suiza. Este accidente, ocurrido el pasado domingo 11 de enero en la valle de Lötschental, generó conmoción a la comunidad, ya que se trata de la muerte de una gran figuras de la actividad extrema por sus logros en competencias internacionales y su posterior dedicación a la aventura en la alta montaña.

Según informó la policía del Valais, la avalancha se desencadenó cuando Kestenholz practicaba esquí junto a otra persona, a unos 2.400 metros de altitud. Luego del accidente, el deportista fue trasladado en helicóptero primero al hospital de Visp y posteriormente al de Sion, donde finalmente falleció. De acuerdo a las informaciones del medio suizo Blick, el deportista fue rescatado en un primer momento por sus amigos, que dieron aviso a los equipos de rescate. Participaron tres helicópteros del operativo.

Kestenholz, nacido en el cantón de Berna, no limitó su carrera al histórico podio olímpico de 1998. El suizo también compitió en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City, en 2002, en la misma modalidad de slalom gigante, y en Turín 2006, participando de la introducción del snowboard cross en el calendario olímpico. A nivel mundial, fue dos veces campeón del mundo, títulos que consiguió en los años 2000 y 2001, y se alzó con dos medallas de oro en los Winter X-Games en boardercross, en 2003 y 2004. Además, subió en cinco ocasiones al podio de la Copa del Mundo.

El esquiador suizo Ueli Kestenholz
El esquiador suizo Ueli Kestenholz con el premio que obtuvo durante una competencia se slalom (@uelikestenholz)

Tras dejar la competencia profesional en 2006, Kestenholz, padre de dos hijos de 17 y 9 años, enfocó sus energías en actividades al aire libre y deportes extremos, entre ellos el freeride, el paracaidismo y el kitesurf. Uno de sus hitos tras la retirada fue, en mayo de 2009, la primera bajada registrada en speed riding desde el Monte Cervino, ubicado en los Alpes.

Por su parte, el presidente de la federación de esquí suiza, Peter Barandun, sintetizó el dolor generalizado tras el trágico accidente en un comunicado oficial: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Ueli”. El impacto de su muerte no solo se sintió en las pistas de nieve, sino también entre quienes admiraron su incansable búsqueda de nuevos desafíos en la naturaleza.

Kestenholz inició su carrera deportiva en el esquí, integrando un club local de Thun, hasta que a los 14 años descubrió el snowboard. Desde entonces, desarrolló una versatilidad notable que lo convirtió en un verdadero atleta multidisciplinar. Al describir sus inicios, explicó en entrevista con Tamedia: “Practicaba skate y windsurf, pero solo esquiaba en invierno y en dos tablas. El snowboard me ofrecía la oportunidad de experimentar mi sensación favorita, deslizarme lateralmente, incluso en invierno”.

El campeón olímpico en los Juegos de Invierno de Japón en 1998, falleció a los 50 años tras un accidente en la montaña

En 1998, la vida de Ueli Kestenholz cambió radicalmente durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano, cuando experimentó la eclosión del snowboard como deporte olímpico. Tenía 22 años cuando obtuvo la medalla de bronce para Suiza en el eslalon gigante paralelo, la primera prueba de snowboard de la historia. 20 años después, su logro se mantiene como un hito para el país y la disciplina.

Participó en dos ediciones olímpicas más: en Salt Lake City 2002 y en Turín 2006, donde se destacó como pionero en el debut olímpico del snowboard cross. Su carrera en las competencias internacionales consolidó su posición entre los grandes del snowboard, pero su espíritu fue mucho más allá del podio.

Ueli Kestenholz era amante de
Ueli Kestenholz era amante de los deportes extremos y los desafíos en la montaña (@uelikestenholz)

Tras retirarse de la alta competición en 2006, Ueli Kestenholz mantuvo su vínculo con el deporte, explorando distintas disciplinas al aire libre. Practicó freeride, speedriding, parapente, kitesurf, paracaidismo, surf, wingfoil y ciclismo de montaña, mostrando una disposición constante a desafiar los límites del cuerpo y la naturaleza.

Bajo el lema “La vida es demasiado corta para un solo deporte”, que encabeza su página oficial, Kestenholz resumió una filosofía vital orientada a la diversidad y el goce pleno de la aventura. Dejó una huella indeleble en la historia de los deportes de nieve de Suiza y un legado de inspiración para varias generaciones.

Temas Relacionados

Ueli KestenholzSnowboardJuegos Olímpicos de Invierno

Últimas Noticias

El día que un arquero se quedó esperando el inicio de un partido que se había suspendido y no le avisaron

Sam Bartram, legendario portero del Charlton Athletic, vivió un insólito episodio en la Navidad de 1937 al quedarse solo en el campo sin saber que el encuentro había sido suspendido por la niebla

El día que un arquero

Un niño le preguntó a una ex figura de la NBA cómo llegar al Draft y la respuesta se hizo viral

Jason Williams le explicó a un chico alemán cómo hacer para poder jugar en la mejor liga de básquet del mundo

Un niño le preguntó a

El particular contrato bajo el sistema de la “meritocracia deportiva” que el Zorro Cóccaro firmó con Newell’s

En este primer mercado de Ignacio Boero como presidente, la Lepra impuso un nuevo sistema de contratación con los refuerzos

El particular contrato bajo el

Valentín Carboni explicó por qué rechazó ofertas de Italia y decidió firmar en Racing

El joven, cuyo pase pertenece al Inter, buscará ganarse en la Academia un lugar dentro de la lista de Lionel Scaloni para ir al Mundial

Valentín Carboni explicó por qué

“Desastre absoluto”: el espeluznante accidente del equipo de bobsleigh de Estados Unidos que preocupó al deporte

En la previa de los Juegos Olímpicos de Invierno, el combinado norteamericano sufrió un impactante incidente con el trineo en la Copa del Mundo de St. Mortiz

“Desastre absoluto”: el espeluznante accidente
DEPORTES
El día que un arquero

El día que un arquero se quedó esperando el inicio de un partido que se había suspendido y no le avisaron

Un niño le preguntó a una ex figura de la NBA cómo llegar al Draft y la respuesta se hizo viral

El particular contrato bajo el sistema de la “meritocracia deportiva” que el Zorro Cóccaro firmó con Newell’s

Valentín Carboni explicó por qué rechazó ofertas de Italia y decidió firmar en Racing

“Desastre absoluto”: el espeluznante accidente del equipo de bobsleigh de Estados Unidos que preocupó al deporte

TELESHOW
Belén, el largometraje de Dolores

Belén, el largometraje de Dolores Fonzi, fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya

Floppy Tesouro habló de su polémico encuentro con Martín Migueles: “Es raro que te encaren en una escalera”

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna con una emotiva canción: “Hoy te soñé, negrita”

Tamara Bella se sinceró sobre su vínculo con Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani

Nico Vázquez habló del inicio de su relación con Dai Fernández: “Ustedes nos señalaron antes de que pasara algo”

INFOBAE AMÉRICA

El Show Aéreo Ilopango 2026

El Show Aéreo Ilopango 2026 prepara una nueva edición con acrobacias internacionales y apoyo a la niñez

Rangiroa, el aislado atolón que redefine la experiencia en la Polinesia Francesa

Halló un brazo debajo de una montaña de nieve y registró cómo logró salvarle la vida a un esquiador atrapado tras una avalancha

Diputados discutirán hoy nuevo proyecto de ley para el fomento de la expansión de inversiones

El Gobierno de Estados Unidos designó organizaciones terroristas a las filiales de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano