Mauro Icardi falló dos penales consecutivos en Galatasaray: la reacción del argentino con el arquero rival

El delantero argentino no pudo convertir en dos oportunidades ante el Fethiyespor por la Copa de Turquía

Mauro Icardi volvió a tener actividad con el Galatasaray ante el Fethiyespor por la fase de grupos de la Copa de Turquía, pero el delantero argentino no tuvo su mejor noche a nivel individual luego de fallar dos penales cuando el partido estaba empatado sin goles. A pesar del desafortunado momento, el rosarino repartió una asistencia en la victoria final de su equipo por 2 a 1.

En el encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Copa de Turquía, disputado en el Fethiye Şehir Stadyumu, estuvo marcado por un momento poco común, que no pasó inadvertido: Mauro Icardi no pudo convertir desde los doce pasos. En el final del primer tiempo, el árbitro Ayberk Demirbas sancionó una infracción por mano dentro del área del defensor local Sahan Akyüz y el argentino se hizo cargo de ejecutar el penal.

En primera instancia, el ex goleador del Inter y PSG, ejecutó la pena máxima con un potente remate a la derecha del arquero Arda Akbulut, quien adivinó el palo y le atajó el disparo. Sin embargo, el VAR detectó que el guardameta se adelantó y el árbitro ordenó repetir el penal. Icardi volvió a elegir la misma punta y Akbulut se lució nuevamente para mantener su arco en cero. Pese a la frustración del momento por su imprecisión, el argentino tuvo un gran gesto con su verdugo de turno.

Mauro Icardi falló dos penales para Galatasaray (Captura de video)

“Al final de la jugada, Mauro Icardi se dirigió hacia donde estaba el arquero, le estrechó la mano y lo felicitó”, informó el diario turco Hurriyet, remarcando una muestra poco habitual de deportividad tras una doble frustración en el punto de penal.

Durante el primer tiempo, ninguno de los dos equipos consiguió romper la igualdad, pero el cero se terminó de quebrar en la etapa complementaria. Cuando se jugaba el minuto 73, Mauro Icardi envió un centro desde la banda derecha y Abdülkerim Bardacki conectó de cabeza para enviar el balón al fondo del arco y darle la ventaja al Galatasaray.

A los 80 minutos, el conjunto de Estambul amplió la diferencia gracias al tanto de Arda Yilmaz. El suspenso se instaló en la casa del Fethiyespor con el descuento del equipo anfitrión por intermedio de Erkan Gok, en tiempo cumplido. Sin embargo, el marcador no se modificó y Galatasaray sumó su segunda victoria en el certamen local para liderar en soledad su zona con 6 puntos.

*El resumen de la victoria de Galatasaray en la Copa de Turquía

Los Leones, que venían de perder la final de la Supercopa de Turquía ante Fenerbahce (2-0), jugarán el próximo sábado 17 de enero como locales ante Gaziantep por la fecha 18 de la Súperliga turca en busca de mantener el liderazgo. En tanto que los miércoles 21 y 28 tendrán la definición de la fase de liga de la Champions League ante Atlético de Madrid (local) y Manchester City (visitante). Galatasaray acumula 9 puntos y buscará sellar su clasificación a la próxima ronda en el certamen europeo.