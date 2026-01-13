Deportes

La leyenda que podría dirigir al Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

En medio de la profunda crisis en los Diablos Rojos, una histórico ex futbolista se encamina como nuevo entrenador

Michael Carrick, el elegido para
Michael Carrick, el elegido para liderar al Manchester United (The Grosby Group)

Michael Carrick está a punto de asumir el rol de entrenador interino del Manchester United dentro de las próximas 48 horas, según informó Daily Mail Sport. El campeón de Premier League, Champions League, FA Cup y Mundial de Clubes con los Diablos Rojos es el principal candidato para hacerse cargo del equipo.

El presente desafiante obliga al Manchester United a repensar su futuro inmediato. La resolución de mirar hacia adentro podría definir el destino del club en los próximos años. Debido a que, según informan medios ingleses, la prioridad pasó a ser la reconstrucción de un proyecto sustentable y a buscar soluciones dentro de la propia institución.

El Manchester United quedó eliminado
El Manchester United quedó eliminado de la FA Cup tras caer ante el Brighton (REUTERS/Scott Heppell)

Ante la salida de Ruben Amorim, los ciclos breves y los constantes cambios de entrenadores debilitan la identidad deportiva del club. En los últimos dos partidos del equipo inglés, Darren Fletcher se hizo cargo del plantel de manera temporal hasta que se defina su reemplazo.

“No he tenido ninguna conversación. Tengo que presentarme mañana por la mañana en Carrington, eso es todo lo que sé. Mañana por la mañana me enteraré. No he recibido ninguna indicación. Todo mi enfoque ha estado en esto (Burnley y Brighton). Es una responsabilidad enorme liderar a este club y he dado lo mejor de mí. Estoy decepcionado por no haber ganado un partido. Creo que hay algunas cosas buenas, pero al final no fue suficiente. Estoy más decepcionado que nadie”, reconoció el ex jugador escoces, quien estuvo al mando de los Diablos Rojos.

Middlesbrough fue el último equipo
Middlesbrough fue el último equipo que dirigió Michael Carrick (Reuters/Matthew Childs)

La posibilidad de que Ole Gunnar Solskjaer regrese al banco de Manchester United se desvaneció con el paso de los días. En un principio, su nombre ganó fuerza dentro de los directivos, pero la tendencia cambió rápidamente. La figura de Michael Carrick emergió como alternativa. Quien fuera asistente de Solskjaer en etapas anteriores, ahora se encuentra ante la oportunidad de liderar al equipo principal.

Michael Carrick ya habría dado el visto bueno a todas las condiciones planteadas por Manchester United, según informaron los reportes recientes. El acuerdo alcanzó un punto prácticamente definitivo y solo restan detalles administrativos antes de su oficialización. La directiva del club tiene la intención de presentar al ex jugador de 44 años como nuevo entrenador durante esta misma semana.

Michael Carrick participó de un
Michael Carrick participó de un partido benéfico junto a Louis Tomlinson y Wayne Rooney (Reuters/Ed Sykes)

La necesidad de encontrar una alternativa rápida en Old Trafford se profundizó luego de la eliminación frente al Brighton en la FA Cup y la urgencia por un nuevo liderazgo para el plantel. Actualmente, la única competencia del conjunto inglés es la Premier League que se ubica en la séptima posición con 32 puntos en la tabla de posiciones. El principal objetivo será clasificar a los torneos europeos.

Los números acompañan al posible nuevo ciclo de Michael Carrick, en 2021 dirigió tres partidos en el Manchester United, entre ellos un triunfo 2-0 ante Villarreal en cuartos de final de la Champions League, además de una victoria y en empate por la Premier League. Posteriormente, tuvo un paso por el Middlesbrough en el Championship, equipo en el que se mantuvo por tres temporadas.

