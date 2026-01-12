El argentino Luciano Benavides ganó su tercera etapa en motos y lidera el Rally Dakar: “Lloré en el camino”

Luciano Benavides analizó su triunfo en la Etapa 7 del Rally Dakar

(Enviado especial a Arabia Saudita) “Mañana será clave”, anticipó Luciano Benavides luego de imponerse el domingo en la séptima etapa de Motos del Rally Dakar. Este lunes el salteño cumplió con una soberbia actuación: a bordo de su KTM 450 Rally oficial fue el mejor de todos en los 481 kilómetros cronometrados (236 de enlace) disputados íntegramente en Wadi Ad-Dawasir. Conquistó su tercer parcial en esta 48ª edición y saltó a la punta de la clasificación general de las dos ruedas. Además, es el más vencedor de etapas en lo que va de la carrera.

Luciano largó adelante y pese a tener que “barrer la pista” como se dice en la jerga, es decir, sacar las piedras, otros obstáculos y marcar la huella, logró mantener un ritmo que le permitió pelear adelante. Hizo todo lo debía hacer y también se benefició (como pasó con otros pilotos en parciales previos) con la novedad para esta edición en las dos ruedas, que son las bonificaciones para los que arrancan en los primeros puestos. Se trata de un segundo por kilómetro en el que el piloto fue primero en pista, aunque también puede concederse a varios pilotos si ruedan en grupo. Hoy Luciano ganó 7m28s de bonus, que fueron determinantes para ganar el tramo de este lunes y trepar a la cima de la general. Estas bonificaciones apuntan a darle un reconocimiento al que arranca primero la etapa y tiene peores condiciones en el camino. También para terminar con las especulaciones, ya que hasta el año pasado algunos levantaban el pie del acelerador para evitar largar primero al otro día.

Cuando ingresó en el campamento de Wadi Ad-Dawasir, ubicado al suroeste de Arabia Saudita, Luciano aceleró su moto de alegría y habló ante unos pocos medios, entre ellos Infobae. “Fue una locura. No me imaginaba ganar otra vez en la etapa más larga del Dakar. No era fácil mantener la concentración todo el día. Había dunas al principio y me agarraron mucho tiempo ahí. Lo hice increíble, me concentré un montón, lo disfruté y me vengo sintiendo muy bien arriba de la moto y eso es lo más importante”, dijo Benavides, que terminó arriba en la etapa con 4h26m39s y le sacó 4.50 minutos a su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders, y 5m02s al estadounidense Ricky Brabec (Honda).

Sobre el hecho de estar al frente de la carrera, sostuvo que “por primera vez lidero el Dakar después de nueve años que lo venía intentando. Es un momento muy especial y me emocioné un montón en el enlace cuando vi que estaba primero. Pero ahora a enfocarme en mañana, que todavía queda un montón de carrera. Hay que seguir peleándola. El sueño es posible. Ahora hay que creerlo y seguir trabajando”. El salteño manda en la general con un acumulado de 33h18m50s y le sacó 10 segundos a Sanders.

Las mejores imágenes de la etapa 8 del Rally Dakar

Luciano, de 30 años, reconoció que para este año cambió “principalmente la parte de la cabeza. Ahora me enfoco en lo que yo puedo hacer. No miro a los rivales, no me comparo, hago lo mejor que puedo y aparte vengo de una lesión reciente. Eso me hace enfocarme ciento por ciento en mi cuerpo y en lo que yo puedo hacer arriba de la moto”.

En tanto que le reconoció a este medio que se quebró y soltó lágrimas al terminar el tramo cronometrado. “Sí, porque cuando terminó la etapa hubo una tormenta de arena y me dijeron que estaba 10 segundos arriba de Sanders. Fue una emoción increíble porque nunca lo había logrado. Todo el enlace vine muy contento, pero no me quiero emocionar de más porque hay que seguir trabajando”.

“Fue la primera vez que lidero una etapa de inicio a fin así tan larga y sin que me agarre alguien atrás. Era un poco al final en el último refueling (recarga de combustible). Tenía a Edgar (Canet), que era una ayuda por si me perdía, y cuando vi que le sacaba tiempo me di cuenta que debía mantener aún más la concentración para seguir peleándola”, concluyó.

Otra de las categorías que completó su jornada es la de Autos, que siempre arroja al ganador absoluto del evento. En la etapa de hoy se impuso el sudafricano Saood Variawa, que lideró el 1-2 de Toyota delante de su compatriota Henk Lategan. Tercero fue el sueco Mattias Ekström (Ford), que es segundo en la clasificación general a 4 minutos del líder, el qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia). El podio por ahora lo completa el propio Lategan, a 6.08 minutos.

Este martes se disputará la segunda etapa maratón con 418 kilómetros cronometrados, que llevarán la caravana desde Wadi Ad-Dawasir hasta el campamento refugio en medio del desierto donde los competidores pasarán la noche y comerán raciones militares. Cabe recordar que los participantes no tendrán la asistencia de sus equipos y harán las veces de mecánicos. Será otra jornada clave para empezar a definir la 48ª edición del Rally Dakar.