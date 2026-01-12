Deportes

Los argentinos, a paso firme en Oceanía: triunfos de Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Solana Sierra

Buen arranque en Auckland y Hobart, con victorias nacionales y una agenda cargada para la jornada del lunes. Orden de juego y cómo ver los partidos

Sebastián Báez festeja en Auckland
Sebastián Báez festeja en Auckland y alcanza cuatro victorias consecutivas en el inicio de la temporada 2026 (Crédito: COLIN MURTY / AFP)

Los argentinos Sebastián Báez y Francisco Comesaña debutaron con triunfo en el ATP 250 de Auckland. Para este lunes se espera la presentación de Tomás Etcheverry, Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone. En el WTA de Hobart, Solana Sierra se clasificó para los octavos de final. El certamen neozelandés podrá verse por Disney Plus y TennisTV, la plataforma oficial de streaming de la ATP.

Con la confianza en alza por el destacado inicio de 2026 que mostró en la United Cup, Sebastián Báez, ubicado en el puesto 39° del escalafón mundial, consiguió triunfos de alto impacto ante el estadounidense Taylor Fritz (9°), el español Jaume Munar (38°) y el suizo Stanislas Wawrinka (139°). Además, en la madrugada del lunes alcanzó su mejor registro de victorias consecutivas en el inicio de una temporada en el ATP Tour, con un total de cuatro hasta este entonces.

El bonaerense que no es un especialista en canchas duras y que supo consagrarse campeón en siete oportunidades, siendo el tenista argentino en actividad con más títulos alcanzados en los ATP de Estoril en 2022; Winston-Salem, Kitzbühel y Córdoba en 2023; Río y Santiago en 2024, y nuevamente en Río en 2025, se presentó en el certamen neozelandés con un triunfo frente al estadounidense Emilio Nava (88°) con un marcador de 4-6, 7-5 y 6-3.

Tras el encuentro, Báez se tomó unos minutos para agradecer el apoyo del público, que permaneció en las tribunas hasta después de la medianoche. El argentino destacó el acompañamiento recibido a lo largo de toda la jornada y valoró especialmente el aliento en un partido exigente. Además, remarcó el trabajo que hay detrás de este presente, al señalar que el triunfo fue el resultado de un proceso sostenido y de las victorias obtenidas en la semana anterior.

Visiblemente satisfecho, expresó su felicidad por el momento que atraviesa, aunque dejó en claro que sus objetivos van más allá y que su ambición es seguir creciendo y cosechando nuevos logros.

En búsqueda de los cuartos de final el albiceleste se medirá con el estadounidense Jenson Brooksby (48°), verdugo del local James Watt (89°) por 6-4 y 6-3.

Francisco Comesaña avanza en Auckland
Francisco Comesaña avanza en Auckland con autoridad, apoyado en un saque firme y sin fisuras para meterse en los octavos de final (Crédito: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Francisco Comesaña (68°) pisó fuerte en su debut sobre las canchas de Auckland. El marplatense consiguió su primer triunfo del año, venía de caer en la ronda inicial en el ATP de Hong Kong, al superar en sets corridos al francés Valentin Royer (57°) por un doble 6-4.

Comesaña, que viene de conectar diez aces y no enfrentar ninguna oportunidad de quiebre en su servicio, algo inédito en su carrera dentro del circuito en un partido completo, tendrá un duro escollo en los octavos de final, cuando se mida ante el californiano Taylor Fritz, quien avanzó directamente a esa instancia por ser el primer cabeza de serie.

Para este lunes se espera por el debut de Camilo Ugo Carabelli (47°) frente al chileno Alejandro Tabilo (81°), campeón en Auckland en 2024. El encuentro está programado para el primer turno de la cancha central, no antes de las 19:30 (hora Argentina).

Mariano Navone (74°) enfrentará al estadounidense Alex Michelsen (37°) en la Grandstand, no antes de las 20:00. Mientras que Tomás Etcheverry (61°) jugará con el portugués Nuno Borges (46°) en el último turno de la cancha principal en la madrugada del martes, cerca de las 4:30.

Solana Sierra, quien ocupa el puesto 64° del ranking WTA, en la primera ronda de Hobart consiguió el triunfo al superar a la estadounidense Caty McNally (59°) por 1-6, 6-4 y 6-1. En los octavos de final la marplatense se medirá con la croata Antonia Ruzic (71°): viene de vencer a la colombiana Emiliana Arango (50°) por 7-5 y 6-1.

