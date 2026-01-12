Deportes

Intenso ardor y agua en los pies: debieron detener un partido por la temperatura del césped sintético

En Brasil, un duelo de la Copinha paulista sufrió continuas interrupciones que volvieron a abrir el debate sobre la superficie

Guardar
Novorizontino y Juventude Samas por la Copinha Paulista: los futbolistas no aguantaban el calor por el gramado sintético.

El debate sobre el césped sintético en Brasil continúa abierto y revela la tensión entre la modernización de los estadios y la preservación de las tradiciones futbolísticas. El intenso calor registrado en Itaquaquecetuba, en el Estado de San Pablo, obligó a detener en cuatro ocasiones el partido de la Copinha paulista entre Novorizontino y Juventude Samas. La temperatura, que alcanzó los 35 °C, convirtió el césped sintético del estadio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo en una superficie imposible de soportar para los jugadores juveniles.

Las interrupciones sucedieron desde el inicio del enfrentamiento: apenas habían transcurrido tres minutos cuando el árbitro detuvo el partido debido al calor que impidió el desarrollo del partido con normalidad. Nuevamente se repitió la escena a los 10 minutos, los futbolistas no podían continuar por el intenso ardor en los pies, se sacaban los botines y se mojaban los pies para combatir la temperatura que irradiaba el césped.

El encuentro terminó 2 a
El encuentro terminó 2 a 2 bajo las intensas temperaturas

A los 18 minutos, el árbitro volvió a detener el desarrollo debido al malestar de los jugadores y a la media hora de juego el árbitro autorizó otra parada breve para hidratación y ajustes. Ante las reiteradas interrupciones quedó reflejada la dificultad de mantener la continuidad del partido y reforzaron el debate sobre las condiciones del césped sintético en el fútbol juvenil brasileño.

Novorizontino logró abrir el marcador a los 23 minutos con gol de Antony. Al finalizar el primer tiempo, la terna arbitral y los cuerpos técnicos de ambos equipos analizaron la posibilidad de terminar el partido antes del final o continuar a pesar de sumar tiempo de adición por las interrupciones. Tiempo después, Marcony fue el encargado de ejecutar un penal para el Juventude Samas y estableció el empate.

Al regreso del descanso, el partido mostró un ritmo más pausado y escasas llegadas, reflejo del desgaste físico que provocó el intenso calor en los jugadores. A los catorce minutos del segundo tiempo, una infracción dentro del área concedió un nuevo penal para el Juventude Samas. Marcony asumió otra vez la responsabilidad y convirtió con seguridad, lo que permitió que el equipo de Maranhão tomara la ventaja en el marcador.

El encuentro terminó 2 a
El encuentro terminó 2 a 2 bajo las intensas temperaturas

El Novorizontino no tardó en reaccionar tras quedar en desventaja. A los 21’ del segundo tiempo, apareció una jugada ofensiva individual de Anthony sobre el área rival y marcó su segundo gol. A pesar de la doble exigencia por el calor del campo sintético, el encuentro terminó empatado 2-2.

A finales del 2025, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) compartió un anuncio sobre suspender la autorización de nuevas superficies sintéticas en los estadios de la Serie A. Lo cual generó un efecto inmediato en el entorno futbolístico y recibió el respaldo del Flamengo, que expresó públicamente su satisfacción: “Las canchas de césped artificial no ofrecen condiciones adecuadas para el fútbol de alto rendimiento”.

La iniciativa de la CBF fue dirigida especialmente por su preocupación por los efectos de estas superficies en la salud de los jugadores y en el desarrollo técnico de los partidos. El conjunto brasileño apoyó la decisión y afirmó que varios estudios comprueban que el “riesgo para la salud, incrementando el número de lesiones y provocando otros problemas por el contacto con el sintético”.

Neymar se expresó en contra
Neymar se expresó en contra del césped sintético (REUTERS/Thiago Bernardes)

La postura sobre la suspensión del césped sintético no fue unánime entre los clubes brasileños. El Palmeiras, cuya cancha principal utiliza esta tecnología, defendió públicamente la elección de los gramados artificiales. Según El Economista, Neymar se quejó en septiembre del año pasado ante esta situación: “Jugar en el Allianz es imposible para mí. Hacerlo en un sintético es algo que molesta a cualquier futbolista”.

Las diversas posturas mantendrán la controversia sobre el uso de césped sintético en las infraestructuras del fútbol brasileño. Mientras tanto, la búsqueda de una solución equilibrada continúa siendo un desafío para dirigentes, jugadores y aficionados.

Temas Relacionados

Fútbol brasileroCopinha paulistaNovorizontinoJuventude SamasDeportes-Argentina

Últimas Noticias

Un bicampeón de Europa acelera por Thiago Almada, luego de que el Atlético de Madrid lo declarara prescindible

El campeón del mundo busca recuperar protagonismo y sumar minutos para no perder su lugar en la selección argentina

Un bicampeón de Europa acelera

La controvertida actitud de Mbappé tras el título de Barcelona en la Supercopa de España: así impidió el pasillo del Real Madrid

El francés no permitió el homenaje a sus rivales luego de la derrota de su equipo por 3-2

La controvertida actitud de Mbappé

El anuncio especial que realizó Boca para la venta de entradas para el amistoso contra Millonarios en homenaje a Miguel Russo

El Xeneize realizó un importante aviso para los hinchas de cara al duelo que se jugará en La Bombonera

El anuncio especial que realizó

El rotundo cambio físico de Colapinto que generó impacto en la Fórmula 1

El argentino prepara su regreso a Europa mientras Alpine ajusta detalles para la temporada 2026 de la Máxima

El rotundo cambio físico de

Conmoción en Inglaterra por la muerte de un hincha tras un partido de la FA Cup: “Absolutamente devastados”

Un aficionado del Norwich City perdió la vida luego del encuentro ante el Walsall

Conmoción en Inglaterra por la
DEPORTES
Un bicampeón de Europa acelera

Un bicampeón de Europa acelera por Thiago Almada, luego de que el Atlético de Madrid lo declarara prescindible

La controvertida actitud de Mbappé tras el título de Barcelona en la Supercopa de España: así impidió el pasillo del Real Madrid

El anuncio especial que realizó Boca para la venta de entradas para el amistoso contra Millonarios en homenaje a Miguel Russo

El rotundo cambio físico de Colapinto que generó impacto en la Fórmula 1

Conmoción en Inglaterra por la muerte de un hincha tras un partido de la FA Cup: “Absolutamente devastados”

TELESHOW
Así está Christian Petersen después

Así está Christian Petersen después de haber pasado un mes internado: “Regenerando, día a día”

Quién es Maia Reficco, la actriz argentina con la que estaría saliendo Franco Colapinto

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes sociales

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia acordó

El Gobierno de Bolivia acordó con los principales sindicatos levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles

Pese a las vigilias de las familias y los reclamos de las ONG, este domingo no hubo liberaciones de presos políticos en Venezuela

El régimen de Venezuela ratificó su estrecha relación con la dictadura de Cuba

Ucrania bombardeó tres plataformas de la petrolera rusa Lukoil usadas para abastecer a las fuerzas del Kremlin

La Premio Nobel iraní Narges Mohammadi denunció que el régimen está ejecutando a sangre fría a los manifestantes