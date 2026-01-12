Intenso ardor y agua en los pies: debieron detener un partido por la temperatura del césped sintético

Novorizontino y Juventude Samas por la Copinha Paulista: los futbolistas no aguantaban el calor por el gramado sintético.

El debate sobre el césped sintético en Brasil continúa abierto y revela la tensión entre la modernización de los estadios y la preservación de las tradiciones futbolísticas. El intenso calor registrado en Itaquaquecetuba, en el Estado de San Pablo, obligó a detener en cuatro ocasiones el partido de la Copinha paulista entre Novorizontino y Juventude Samas. La temperatura, que alcanzó los 35 °C, convirtió el césped sintético del estadio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo en una superficie imposible de soportar para los jugadores juveniles.

Las interrupciones sucedieron desde el inicio del enfrentamiento: apenas habían transcurrido tres minutos cuando el árbitro detuvo el partido debido al calor que impidió el desarrollo del partido con normalidad. Nuevamente se repitió la escena a los 10 minutos, los futbolistas no podían continuar por el intenso ardor en los pies, se sacaban los botines y se mojaban los pies para combatir la temperatura que irradiaba el césped.

El encuentro terminó 2 a 2 bajo las intensas temperaturas

A los 18 minutos, el árbitro volvió a detener el desarrollo debido al malestar de los jugadores y a la media hora de juego el árbitro autorizó otra parada breve para hidratación y ajustes. Ante las reiteradas interrupciones quedó reflejada la dificultad de mantener la continuidad del partido y reforzaron el debate sobre las condiciones del césped sintético en el fútbol juvenil brasileño.

Novorizontino logró abrir el marcador a los 23 minutos con gol de Antony. Al finalizar el primer tiempo, la terna arbitral y los cuerpos técnicos de ambos equipos analizaron la posibilidad de terminar el partido antes del final o continuar a pesar de sumar tiempo de adición por las interrupciones. Tiempo después, Marcony fue el encargado de ejecutar un penal para el Juventude Samas y estableció el empate.

Al regreso del descanso, el partido mostró un ritmo más pausado y escasas llegadas, reflejo del desgaste físico que provocó el intenso calor en los jugadores. A los catorce minutos del segundo tiempo, una infracción dentro del área concedió un nuevo penal para el Juventude Samas. Marcony asumió otra vez la responsabilidad y convirtió con seguridad, lo que permitió que el equipo de Maranhão tomara la ventaja en el marcador.

El encuentro terminó 2 a 2 bajo las intensas temperaturas

El Novorizontino no tardó en reaccionar tras quedar en desventaja. A los 21’ del segundo tiempo, apareció una jugada ofensiva individual de Anthony sobre el área rival y marcó su segundo gol. A pesar de la doble exigencia por el calor del campo sintético, el encuentro terminó empatado 2-2.

A finales del 2025, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) compartió un anuncio sobre suspender la autorización de nuevas superficies sintéticas en los estadios de la Serie A. Lo cual generó un efecto inmediato en el entorno futbolístico y recibió el respaldo del Flamengo, que expresó públicamente su satisfacción: “Las canchas de césped artificial no ofrecen condiciones adecuadas para el fútbol de alto rendimiento”.

La iniciativa de la CBF fue dirigida especialmente por su preocupación por los efectos de estas superficies en la salud de los jugadores y en el desarrollo técnico de los partidos. El conjunto brasileño apoyó la decisión y afirmó que varios estudios comprueban que el “riesgo para la salud, incrementando el número de lesiones y provocando otros problemas por el contacto con el sintético”.

Neymar se expresó en contra del césped sintético (REUTERS/Thiago Bernardes)

La postura sobre la suspensión del césped sintético no fue unánime entre los clubes brasileños. El Palmeiras, cuya cancha principal utiliza esta tecnología, defendió públicamente la elección de los gramados artificiales. Según El Economista, Neymar se quejó en septiembre del año pasado ante esta situación: “Jugar en el Allianz es imposible para mí. Hacerlo en un sintético es algo que molesta a cualquier futbolista”.

Las diversas posturas mantendrán la controversia sobre el uso de césped sintético en las infraestructuras del fútbol brasileño. Mientras tanto, la búsqueda de una solución equilibrada continúa siendo un desafío para dirigentes, jugadores y aficionados.