“Esto no se puede grabar”: la inoportuna imagen que filmó Lamine Yamal en medio de los festejos del Barcelona tras ganar la Supercopa

El video de Lamine Yamal que recorre el mundo

La celebración del Fútbol Club Barcelona tras conquistar la Supercopa de España dejó una escena inesperada fuera del campo. Lamine Yamal, delantero de 18 años, transmitió en directo desde el vestuario azulgrana, donde captó con su cámara a Wojciech Szczesny fumando. El gesto de Yamal al advertir la situación ante miles de seguidores desató un debate sobre las costumbres privadas de los futbolistas y el uso de las redes sociales durante festejos deportivos.

La perla azulgrana se convirtió en uno de los protagonistas de la fiesta del Barcelona luego de la victoria sobre el Real Madrid por 3-2 en la final celebrada en Arabia Saudita. El joven atacante retransmitió en directo la intimidad del vestuario, mostrando a la afición el ambiente de euforia tras obtener el primer título de la temporada. Durante esa transmisión, su cámara enfocó al portero Wojciech Szczesny fumando un cigarrillo. De inmediato, se escuchó la voz de Yamal advirtiendo: “Esto no se puede grabar”.

Cabe destacar que el propio Szczesny ha reconocido públicamente su afición al tabaco. El arquero polaco, de 35 años, no ha ocultado este hábito en ocasiones anteriores. “Son cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo. No afecta, creo que no afecta y lo que hago en el campo de fútbol es trabajar el doble de duro. Y no lo hago delante de los niños para que no tengan mala influencia sobre ellos”, declaró Szczęsny en una entrevista brindada a Mundo Deportivo y Sport tras su llegada al club catalán. “A veces alguien me saca una foto escondido detrás de los árboles, donde yo no puedo verlos. Eso no depende de mí”, añadió el portero.

El episodio recordó un antecedente del portero polaco durante su etapa en el Arsenal FC de Inglaterra. Tras una derrota ante el Southampton en 2015, Szczesny fue multado con 25.000 euros luego de ser sorprendido fumando dentro del vestuario, como él mismo relató en el pódcast In Lockdown. “En aquella época fumaba con regularidad y mi jefe (Arsène Wenger) lo sabía muy bien. Simplemente no quería que nadie fumara en los vestuarios y yo lo sabía... Por la emoción del partido, me fumé un cigarrillo cuando el equipo todavía estaba dentro. Fui a la esquina de las duchas, así que estaba en el otro extremo del vestuario y nadie podía verme. Y encendí uno. Alguien me vio y se lo dijo al jefe”, explicó sobre aquel episodio.

Lamine Yamal filmó al arquero polaco en los vestuarios

En declaraciones recogidas por Mundo Deportivo, Wojciech Szczesny defendió su derecho a mantener ciertos hábitos en su vida privada, sin que estos repercutan en su desempeño profesional. “Quiero que me juzguen como portero y no por buscar historias donde realmente a nadie le importa”, sostuvo.

La actitud de Lamine Yamal al evitar difundir imágenes comprometedoras fue interpretada por algunos analistas como un gesto de responsabilidad ante su amplia audiencia juvenil. Yamal, consciente de la repercusión de sus redes sociales, optó por no mostrar la imagen de su compañero fumando, priorizando la protección de la imagen del grupo. “Eso no se puede grabar”, reiteró el delantero durante la transmisión, en un intento por evitar que la escena se viralizara entre sus seguidores.

La celebración del título también estuvo marcada por otras imágenes que circularon en redes sociales, donde varios jugadores del Barcelona compartieron fragmentos de la fiesta. Más allá del incidente con el cigarrillo, el festejo incluyó manifestaciones de euforia y algunos gestos que recordaron la tensión vivida en el campo, como el enfrentamiento de Yamal con su compañero de selección, Dean Huijsen, y la reacción del Real Madrid tras la entrega de medallas.