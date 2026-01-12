Es una de las grandes leyendas del tenis y tomó una drástica decisión cuando se retiró: “Siempre seré un jugador, no una celebridad”

Pete Sampras es reconocido como uno de los grandes tenistas de la historia al conquistar 14 Grand Slam y ser el tercer jugador que más tiempo fue número 1° del ranking (Grosby)

“Dejemos que hable mi raqueta. De eso es de lo que se trata. Simplemente, salgo y gano partidos de tenis. La gente me conoce. No voy a dar vueltas. No voy a formar parte de Comedy Central. Siempre seré un jugador de tenis, no una celebridad”. De esta manera se autodefinió Pete Sampras con la ATP cuando era el gran showman del circuito. Los 14 títulos de Grand Slam que reposan en sus vitrinas y los múltiples récords que ostentó hasta la llegada del Big Three estuvieron acompañados de un estilo de juego diferencial y su famoso golpe especial “running forehand”.

Sin embargo, Pistol Pete siempre dejó en claro que lo suyo era jugar tenis, al punto de que hoy en día su vida es una incógnita. De marcar una época en los años 90 pasó a estar prácticamente en el anonimato desde su retiro. Más allá de algún partido de exhibición o entrevista esporádica, su presencia pública desapareció prácticamente por completo en 2023, cuando su esposa, Bridgette Wilson, fue diagnosticada con cáncer de ovario.

“De niño me criaron para ser un buen deportista, ganara o perdiera, para estrechar manos y salir de la cancha. Soy un poco introvertido y no me gusta mostrar muchas emociones. Creo que lo heredé de mis padres”, contó el propio Sampras al periodista Steve Flink a mediados de 2020, en una de las últimas entrevistas que realizó. Recordado por la potencia de su saque y su agresivo estilo de juego en el que atacaba la red constantemente, el californiano estuvo 286 semanas como el N°1 en el ranking ATP, algo que lo posiciona como el tercer jugador de toda la historia que más tiempo estuvo en lo más alto del top -récord que mantuvo 12 años en su poder-, únicamente superado por Novak Djokovic y Roger Federer.

Pete Sampras con Novak Djokovic en 2019 (@petesamprasofficial)

Sampras logró una marca sin precedentes para su época al imponerse en 14 Grand Slam, con siete campeonatos de Wimbledon, cinco del US Open y dos Australian Open. La única espina que le quedó clavada fue Roland Garros -su mejor resultado fueron las semifinales en 1996- y él mismo se encargó de afirmar que “sentía que no era algo natural jugar en polvo de ladrillo” y que “sentía ansiedad allí y me sentía nervioso”.

Aunque esto no lo privó de dominar el circuito y conquistar 64 títulos individuales, noveno mejor registro en la Era Abierta, y sumar más de 43 millones de dólares en premios. En 2007 fue seleccionado para integrar el Salón de la Fama del Tenis. Su encarnizada rivalidad con Andre Agassi marcó la agenda del circuito durante la década de los 90. El estadounidense de Las Vegas era la antítesis de Sampras: su estilo de juego con potentes disparos desde el fondo de la pista contrastaba con los constantes ataques de saque y red de Pistol Pete.

“Cada persona tiene una personalidad diferente, y yo era más como Björn Borg o Stefan Edberg, el tipo de modelo a seguir que mantiene la cabeza baja y simplemente juega. Me criaron para ser tenista, no para ser una celebridad. Eso era lo que era. Después de dos años sin ganar un torneo, lo que me mantenía era ganar un Grand Slam más. Una vez que gané el último US Open, pasé los seis meses siguientes tratando de encontrar qué era lo siguiente. Lentamente, mi pasión por el deporte se esfumó. No me quedaba nada por probar”, remarcó Sampras.

Pete Sampras comunicó en 2023 que su esposa Bridgette Wilson sufre de cáncer de ovario (@bridgettewilson)

Vinculado al tenis desde su adolescencia, Sampras dejó la actividad profesional en 2002, aunque su retiro se oficializó en 2003. En los años siguientes, alternó participaciones esporádicas en partidos de exhibición, pero tras el nacimiento de su segundo hijo, en 2005, tanto él como su esposa Bridgette Wilson (la ex actriz conocida por filmes como Sé lo que hicieron el último verano y The Wedding Planner) decidieron dar un paso al costado de la vida pública.

Una de las presencias más recordadas de Sampras tras su retiro data de una gira en 2007, donde jugó tres partidos con Roger Federer y logró imponerse en uno de los duelos. El estadounidense participó esporádicamente en partidos de exhibición, como fue su participación en el torneo de Indian Wells en 2019 con Novak Djokovic, y en un evento de Nike cuatro años antes, donde estuvo junto a figuras como Federer, Rafael Nadal, Serena Williams y María Sharápova. En lo que respecta a sus redes sociales, la última publicación que aparece en lo que sería su cuenta oficial de Instagram (no verificada) data del 27 de agosto del 2015.

En una de sus últimas entrevistas brindadas con la ATP, en agosto de 2020, Sampras recordó los problemas que tuvo para superar “estar rodeado de gente, los medios de comunicación y la atención”. Allí hizo hincapié en su retiro: “¿He disfrutado estos últimos años? La verdad es que no. Cuando no ganas y te esfuerzas al máximo sin obtener resultados, no es muy divertido. Pero sentía que aún me quedaba una oportunidad más, y por eso seguí entrenando y haciendo todo esto, para intentar ganar un gran torneo más. Y una vez que lo conseguí y llegué tan bajo como pude contra Bastl para ganar el Open, sentí emocionalmente que había terminado”.

Una de las últimas apariciones públicas del extenista fue para saludar a su compatriota durante su retiro

Dentro del anonimato, que tuvo un respiro en septiembre de 2022 cuando saludó a Serena Williams tras su retiro, Pete Sampras reveló el complejo momento familiar que estaba atravesando al comunicar que su esposa Bridgette Wilson fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2023.

El ex tenista compartió su situación a través de una declaración publicada en las redes y canales oficiales del ATP Tour: “Como la mayoría ya sabe, soy una persona bastante reservada. Sin embargo, este último año ha sido un momento excepcionalmente difícil para mi familia, y he decidido compartir lo que ha estado sucediendo”. Y añadió: “El pasado diciembre, a mi esposa, Bridgette, le diagnosticaron cáncer de ovario. Desde entonces, se ha sometido a una cirugía mayor, ha superado la quimioterapia y continúa con terapia de mantenimiento dirigida”.

En esta misma línea, Sampras destacó lo que representó el proceso: “Ha sido difícil ver a alguien a quien amas pasar por un desafío como este” y reconoció el apoyo de sus hijos, Christian y Ryan, por “dar un paso al frente” y ser “tan fuertes partidarios” de sus padres. Además, se refirió a su esposa de forma emotiva: la calificó como una “increíble madre y esposa a pesar de todo”.

La imagen de Pete Sampras a mediados de 2025 en la vía pública

Dentro de su carácter discreto y anónimo de los flashes de la cámara, Sampras fue capturado por los paparazzi a mediados de 2025, en lo que fue su reaparición pública tras largos meses de perfil bajo. Su look dista considerablemente de su época dorada en el tenis, aunque se asemeja a su personalidad “introvertida”: una cabellera que denota múltiples canas, una barba tupida, camiseta gris oscura, pantalones cortos, un portavaso con café en una mano y una bolsa de compras en la otra.

El registro fue publicado por la revista People y difundido también en fotos exclusivas por el portal británico Daily Mail. Las imágenes del extenista de 53 años fueron tomadas en California, donde estaría viviendo actualmente. Su vida privada fuera de los focos se traslada también a sus hijos adultos, Christian (23) y Ryan (20), quienes no aparecen públicamente y cuyas redes sociales son privadas. El medio alemán Bild informó que “Se sabe que Bridgette continúa recibiendo tratamiento médico y terapia. No hay indicios públicos de un deterioro agudo en su condición, pero tampoco hay ninguna señal de que todo esté bien”.

Una fuente cercana reveló al Daily Mail: “Pete siempre ha evitado aprovechar todos los beneficios de ser una celebridad, ya que siempre se ha considerado un jugador de tenis y un tipo normal”. Además, subrayó la prioridad que Sampras otorga a su círculo íntimo: “Le encanta ser hogareño y solo se le ve de vez en cuando sale, y le encanta. Le encanta poder visitar a sus hermanas y hermano, con quienes es muy cercano, y simplemente disfruta más de su rol como esposo y padre, y de vivir el día a día”.

Pete Sampras fue llamado el "Rey del Swing" por la forma en la que golpeaba la pelota (EFE)

Pete Sampras siempre remarcó que el legado de su vida trascendía de los flashes que acaparó durante su época en la que se consolidó como uno de los grandes tenistas de toda la historia. “Al convertirme en un joven adulto, jugando frente a la gente por televisión y en persona, sentí que esto es lo que soy. Ahora la gente se me acerca y me dice que fui un buen ejemplo para sus hijos por cómo me comportaba en la cancha, y eso significa más para mí que cualquier otra cosa, saber que tuve ese efecto en algunas personas que me han visto jugar y podrían pensar: ‘Quiero ser como Rod Laver o como Pete’”, aseguró en diálogo con Steve Flink, quien publicó un libro (Pete Sampras, Greatness Revisited) de su historia en 2020.

Detrás del anonimato público, Pete Sampras se mantiene como uno de los grandes tenistas de toda la historia. De hecho, si no hubiera sido por la irrupción de Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal, tal vez todavía mantendría gran parte de los récords que rompió. Los 14 Grand Slam que conquistó y las cinco ATP Finals (únicamente lo superan Su Majestad y Nole con más títulos) marcaron un precedente en la década de los 90 en el circuito de tenis.