El sorprendente anuncio de Neymar sobre Messi que causó furor en Brasil

El crack brasileño mencionó a Messi y causó furor durante un torneo que se disputa en Brasil.

El Mundial de Naciones de la Kings League en Brasil ha despertado un notable interés, no solo por el propio campeonato, sino por el inesperado entusiasmo de figuras estelares del fútbol, entre ellas Neymar. El delantero no solo ha seguido de cerca la actuación de la selección brasileña, sino que ha avivado los rumores sobre una posible aparición de Lionel Messi en la fase final del torneo. Según explicó Neymar durante una retransmisión en directo, el astro argentino contempla asistir “en semifinales o en la final”, una posibilidad que despierta expectativa en la comunidad futbolística.

Uno de los elementos que podría influir en la decisión de Messi es el desempeño de Argentina en la competición. La selección, que se clasificó para el ‘last chance’ tras finalizar como uno de los mejores terceros, debe superar a Francia para asegurar un lugar en la final, prevista para el 17 de enero en el Allianz Parque de Sao Paulo. Por su parte, Brasil se ganó el pase a la ronda decisiva tras vencer con autoridad a Qatar y golear a Perú, hecho que animó tanto a Neymar como a Vitor Roque, delantero del Palmeiras, quienes se mostraron entusiasmados por el rendimiento de su equipo.

La posibilidad de ver a Messi en la Kings League surgió durante un directo en el que Neymar compartía comentarios con el creador de contenido Cris Guedes, quien es su socio en la presidencia de Furia. Según relató el propio Neymar, la iniciativa partió de Messi: “Me escribió él, y me dijo si podía venir. Yo le dije que iba a mirar si la cabina estaba llena”. El comentario sorprendió incluso a los participantes de la retransmisión, que bromearon sobre la identidad del potencial invitado, preguntando si realmente se referían a “el bajito”.

Messi y Neymar son amigos desde su estapa en FC Barcelona, que luego se repitió en el PSG (REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

El ambiente festivo se ha consolidado en el Trident Arena, donde, además de Neymar, han estado presentes otras figuras como Kaká. Vitor Roque, quien se sumó a la celebración tras la victoria frente a Perú, confesó al medio Sport ser un gran seguidor de la Kings League, condición que lo llevó a participar junto a Neymar durante la jornada, aunque no pudo asistir al encuentro frente a Qatar. Ambos celebraron la victoria, fortaleciendo una atmósfera de compañerismo en torno al campeonato impulsado por Gerard Piqué, excompañero de Messi y fundador de la liga.

Entre los factores que pueden sumar atractivo a la posible participación de Messi está la presencia de Sergio “Kun” Agüero. El exjugador del Manchester City y Barcelona, presidente del equipo Kunisports, es uno de los protagonistas recurrentes en el certamen de Gerard Piqué y estaba incluido en la lista de la selección argentina para este Mundial de Naciones. A pesar de ello, aún no se ha dejado ver por Brasil.

La confirmación de la asistencia de Messi, aunque todavía pendiente de oficialización, podría depender tanto del éxito de Argentina en el torneo como del rol de sus amigos más cercanos en el entorno organizativo y deportivo de la Kings League. La expectación permanece: “Puede que Messi venga”, reiteró Neymar ante la audiencia, abriendo el escenario a una posible aparición del ‘10’ en la fase decisiva del innovador torneo de fútbol creado por Piqué.