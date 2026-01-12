Deportes

Ander Herrera reveló la gran diferencia entre Boca Juniors y gigantes europeos como el United y el PSG

El español renovó contrato hasta fin de año y aspira a conseguir la continuidad que no logró por los problemas físicos

Guardar
El español realizó una comparación con otros equipos en los que jugó

Ander Herrera seguirá una temporada más en Boca Juniors tras renovar su contrato bajo condiciones que implican una reducción salarial y el cumplimiento de objetivos de productividad. El futbolista español, de 36 años, habló sobre su decisión de quedarse en el club argentino, a pesar de los problemas físicos que minaron su último año. Y realizó una comparación con el impacto del día a día en el Xeneize y lo que sucede en el Manchester United y el París Saint-Germain.

El vínculo del mediocampista con el club argentino se forjó en su infancia, influenciado por los viajes que su padre realizaba a Argentina como director deportivo de clubes españoles. Según relató el propio jugador, estos recuerdos y las camisetas que recibía despertaron su admiración por los colores y la historia de Boca, lo que años más tarde motivó su llegada para cumplir un sueño personal.

Al comparar su experiencia en Boca con la vivida en otros gigantes europeos, Herrera aseguró: “Boca es diferente a todo tanto para lo bueno como para lo malo”. “La pasión, la alegría, el cariño, el amor que te da el hincha es único, al igual que la exigencia. Las derrotas acá en Boca duelen más”, añadió. En ese contexto, subrayó que “la crítica es feroz”, pero que esa exigencia es precisamente lo que lo motiva a seguir creciendo como futbolista.

Durante la última temporada, Herrera atravesó diversos episodios de lesiones que generaron dudas sobre su continuidad. Tras la campaña 2025, viajó a España con su familia y desocupó su vivienda en Buenos Aires, alimentando rumores sobre un posible retiro. El propio mediocampista reconoció que los problemas físicos y el desgaste acumulado lo llevaron a evaluar poner fin a su carrera profesional. Finalmente, tras conversar con su entorno familiar, optó por seguir en Boca al menos un año más.

“Menos en mi club donde salí, de Zaragoza, en Bilbao, Manchester y París pude salir campeón. Quiero ser campeón aquí en Boca, debe ser algo único”, se planteó.

“Sentí que necesitaba un tiempo para pensar en casa con mi gente y mis amigos. A los tres o cuatro días ya estaba echando de menos esto y estaba extrañando el día a día, al predio, a mis compañeros. Amo el fútbol, lo disfruto mucho. Respeto y entiendo al futbolista al que Dios y la vida le da unas cualidades, viene, se entrena como un trabajo y se va a su casa. Yo lo tomo como un regalo de la vida. El fútbol es mi pasión, es algo que me vuelve loco. El día a día me hace feliz y Boca es lo máximo de todo lo nombrado”, concluyó.

En este nuevo ciclo, Herrera aceptó una reducción salarial considerable y el acuerdo establece que cobrará en función de objetivos de continuidad y bajo un contrato por objetivos. Para el futbolista, esta decisión responde a su deseo de revancha personal y deportiva. El hambre de gloria y el afán de sobreponerse a sus lesiones pesaron más.

De cara a 2026, el jugador se propone preparar a fondo la pretemporada junto al plantel, con el propósito de ser protagonista durante la campaña y disputar la Copa Libertadores, el máximo objetivo continental.

Temas Relacionados

Ander HerreraBoca JuniorsCopa Libertadoresdeportes-argentina

Últimas Noticias

La frase con la que Cholo Simeone “le marcó la cancha” a Thiago Almada en medio de los rumores de una salida del Atlético de Madrid

El entrenador argentino se refirió al volante de 24 años, quien podría marcharse de la institución colchonera por la falta de minutos

La frase con la que

Conmoción en Italia por la muerte de un trabajador a -12° en medio de los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Pietro Zantonini falleció en el turno nocturno, mientras realizaba su ronda como vigilador

Conmoción en Italia por la

Manchester United agravó su crisis y rompió un récord negativo de más de 100 años

Luego de la reciente eliminación ante el Brighton por la FA Cup, los Red Devils afrontarán una campaña inédita con solo 40 partidos oficiales, una marca que no se registraba desde la temporada 1914-15

Manchester United agravó su crisis

La sentencia de Juanfer Quintero sobre el deseo de Sebastián Villa de jugar en River Plate

El colombiano fue el capitán del equipo de Marcelo Gallardo en la victoria 1-0 sobre Millonarios y habló en conferencia de prensa

La sentencia de Juanfer Quintero

“No sabía si estaba listo para verlo”: Grosjean se reencontró con el casco que le salvó la vida en un brutal accidente en la F1

El piloto francés les mostró a sus hijos cómo quedó la protección tras el incendio que protagonizó en la temporada 2020 de la Máxima: “Me recuerda lo mucho que debemos aprovechar nuestras vidas”

“No sabía si estaba listo
DEPORTES
La frase con la que

La frase con la que Cholo Simeone “le marcó la cancha” a Thiago Almada en medio de los rumores de una salida del Atlético de Madrid

Conmoción en Italia por la muerte de un trabajador a -12° en medio de los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Manchester United agravó su crisis y rompió un récord negativo de más de 100 años

La sentencia de Juanfer Quintero sobre el deseo de Sebastián Villa de jugar en River Plate

“No sabía si estaba listo para verlo”: Grosjean se reencontró con el casco que le salvó la vida en un brutal accidente en la F1

TELESHOW
“Alto riesgo”: la conclusión de

“Alto riesgo”: la conclusión de los especialistas que evaluaron a Romina Gaetani en la causa por violencia de género contra su ex

La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: “Una tristeza que cada día es más grande”

Valentina Cervantes abrió las puertas de su nueva mansión en Inglaterra: “Enzo dice que recambia la energía”

El fuerte descargo de Juana Viale ante los rumores de romance con Mauricio Macri: “Hacer daño por un segundo de fama”

Soledad Pastorutti contó la impactante muerte de su bisabuelo: “Lo partió un rayo”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia aseguró que el misil

Rusia aseguró que el misil hipersónico Oreshnik impactó una planta ucraniana de reparación de aviones

Cinco cabezas humanas aparecieron colgadas en una playa de Ecuador

Una turista hacía esnórquel en Brasil y fue mordida por un tiburón: “Se me pegó en la pierna”

Los Premios Goya dan a conocer sus nominaciones en la Academia de Cine

El impacto de la luz natural en la diabetes sorprende a la ciencia