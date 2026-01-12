Ander Herrera reveló la gran diferencia entre Boca Juniors y gigantes europeos como el United y el PSG

El español realizó una comparación con otros equipos en los que jugó

Ander Herrera seguirá una temporada más en Boca Juniors tras renovar su contrato bajo condiciones que implican una reducción salarial y el cumplimiento de objetivos de productividad. El futbolista español, de 36 años, habló sobre su decisión de quedarse en el club argentino, a pesar de los problemas físicos que minaron su último año. Y realizó una comparación con el impacto del día a día en el Xeneize y lo que sucede en el Manchester United y el París Saint-Germain.

El vínculo del mediocampista con el club argentino se forjó en su infancia, influenciado por los viajes que su padre realizaba a Argentina como director deportivo de clubes españoles. Según relató el propio jugador, estos recuerdos y las camisetas que recibía despertaron su admiración por los colores y la historia de Boca, lo que años más tarde motivó su llegada para cumplir un sueño personal.

Al comparar su experiencia en Boca con la vivida en otros gigantes europeos, Herrera aseguró: “Boca es diferente a todo tanto para lo bueno como para lo malo”. “La pasión, la alegría, el cariño, el amor que te da el hincha es único, al igual que la exigencia. Las derrotas acá en Boca duelen más”, añadió. En ese contexto, subrayó que “la crítica es feroz”, pero que esa exigencia es precisamente lo que lo motiva a seguir creciendo como futbolista.

Durante la última temporada, Herrera atravesó diversos episodios de lesiones que generaron dudas sobre su continuidad. Tras la campaña 2025, viajó a España con su familia y desocupó su vivienda en Buenos Aires, alimentando rumores sobre un posible retiro. El propio mediocampista reconoció que los problemas físicos y el desgaste acumulado lo llevaron a evaluar poner fin a su carrera profesional. Finalmente, tras conversar con su entorno familiar, optó por seguir en Boca al menos un año más.

“Menos en mi club donde salí, de Zaragoza, en Bilbao, Manchester y París pude salir campeón. Quiero ser campeón aquí en Boca, debe ser algo único”, se planteó.

“Sentí que necesitaba un tiempo para pensar en casa con mi gente y mis amigos. A los tres o cuatro días ya estaba echando de menos esto y estaba extrañando el día a día, al predio, a mis compañeros. Amo el fútbol, lo disfruto mucho. Respeto y entiendo al futbolista al que Dios y la vida le da unas cualidades, viene, se entrena como un trabajo y se va a su casa. Yo lo tomo como un regalo de la vida. El fútbol es mi pasión, es algo que me vuelve loco. El día a día me hace feliz y Boca es lo máximo de todo lo nombrado”, concluyó.

En este nuevo ciclo, Herrera aceptó una reducción salarial considerable y el acuerdo establece que cobrará en función de objetivos de continuidad y bajo un contrato por objetivos. Para el futbolista, esta decisión responde a su deseo de revancha personal y deportiva. El hambre de gloria y el afán de sobreponerse a sus lesiones pesaron más.

De cara a 2026, el jugador se propone preparar a fondo la pretemporada junto al plantel, con el propósito de ser protagonista durante la campaña y disputar la Copa Libertadores, el máximo objetivo continental.