El video del presidente del Barcelona jugando al pádel que se volvió viral y generó una ola de comentarios: “Vaya movimiento de pies”

Durante la semana de la Supercopa de España en Yeda, Arabia Saudita, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, protagonizó un momento fuera de lo habitual para la agenda de un dirigente deportivo. Laporta decidió participar en un torneo de pádel local, lo que generó una oleada de comentarios tras difundirse imágenes de su desempeño en redes sociales, según se pudo ver en las diferentes plataformas digitales.

La actividad se desarrolló en el marco de la concentración del equipo para la final del certamen español en donde el equipo culé se medirá al Real Madrid. Laporta se presentó en la pista con indumentaria oficial del Barcelona y formó pareja con Enric Masip, asesor del club. El presidente buscó mostrar su faceta deportiva y se sumó al partido de exhibición. El registro audiovisual del encuentro, ampliamente compartido en redes, expuso que Laporta no logró victorias ni protagonismo en el juego. Los comentarios de quienes vieron el video no tardaron en aparecer, la mayoría en tono humorístico.

Entre los mensajes que circularon, algunos usuarios escribieron: “Está ahí para hacer apoyo emocional”, “Parecía parte de la decoración” y “Tremenda participación de bola en ese punto jajajaj”. Otros hicieron foco en su rendimiento físico: “Vaya movimiento de pies”. La viralización del video convirtió el episodio en uno de los temas de conversación en la previa de la final, reflejando la atención que generan las actividades extracurriculares de los dirigentes del fútbol europeo.

Tras la difusión de las imágenes y la repercusión en redes, el propio Laporta reconoció ante la prensa: “Me he hecho mayor y necesito descansar”. El dirigente tomó con humor su influencia en el juego y apuntó a la autocrítica sobre su estado físico y su nivel deportivo actual.

En los días previos a la final, el presidente del Barcelona participó también en otros encuentros sociales y deportivos, como una cena protocolaria junto a los directivos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y una pequeña fiesta de fútbol con allegados al club.

La estadía de Laporta en Yeda incluyó además declaraciones institucionales relevantes. Durante el cóctel de bienvenida organizado por la RFEF, el dirigente abordó la relación actual entre el Barcelona y el Real Madrid. En un intercambio con medios presentes, expresó: “Las relaciones con el Real Madrid son muy malas y ahora mismo están rotas. Siempre se pueden reconducir, pero ahora están así”.

Barcelona se enfrentará al Real Madrid en la final de la Supercopa de España

En la misma línea, aseguró que el club actúa “con máximo respeto y cordialidad” hacia su rival y sus representantes, aunque reconoció que “hay diversos temas que nos han distanciado”.

Más allá de la agenda institucional, Laporta subrayó sus expectativas deportivas para la final de la Supercopa. El presidente afirmó: “Hay muchas ganas de ganar este título, el primero de la temporada. Nos hemos merecido estar en la final”, según las declaraciones replicadas por Mundo Deportivo. La motivación interna del plantel, según su visión, apunta a iniciar el año con una victoria en un “Clásico fundamental” frente al Real Madrid.

Barcelona y Real Madrid se verán las caras este domingo a partir de las 16 horas (argentina) en el King Abdullah Sports City. El conjunto culé viene de vencer en las semifinales al Athletic de Bilbao con una goleada de 5-0, mientras que los merengues hicieron lo propio frente al Atlético de Madrid por 2-1.