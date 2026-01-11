El presidente de la FIFA eligió el mejor gol de toda la historia de los Mundiales y causó furor en Argentina: “Definió de qué se trata el fútbol”

El presidente de la FIFA escogió al gol del argentino en la Copa del Mundo de 1986

A medida que avanza la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo 2026 que se jugará en los Estados Unidos, México y Canadá, la expectativa del fútbol global se acrecienta cada vez más. Con el torneo más importante en el horizonte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló públicamente cuál considera el mejor gol de la historia de los Mundiales, eligiendo una acción que, a su entender, personifica la esencia misma del deporte.

La selección del mandatario impacta especialmente en Argentina, ya que escogió a la emblemática jugada de Diego Armando Maradona ante Inglaterra durante los cuartos de final de México 1986, que consolidó su doblete para el 2-0 parcial y el pase argentino a la siguiente ronda.

En una publicación difundida en sus redes sociales y acompañada por el registro audiovisual de la jugada y la narración del icónico relator Víctor Hugo Morales, Infantino ofreció su apreciación sin reservas y calificó el tanto como el “gol del siglo”.

Ante la consulta de un usuario sobre “¿Cuál es tu gol favorito de todos los Mundiales?”, el presidente respondió enfáticamente: “El segundo de Maradona contra Inglaterra. Yo no podría haber marcado un gol más bonito”. Así, Infantino se sumó a quienes reconocen esa acción como la cumbre de la creatividad y el talento en el fútbol de selecciones.

Infantino eligió al gol de Maradona como el mejor de todos los Mundiales (Conmebol)

El dirigente profundizó sobre su análisis e insistió en el valor del tanto convertido por Diego Maradona con un mensaje que acompañó al video publicado en su Instagram. “Algunos goles son simplemente inolvidables. Para mí, es el segundo gol de Maradona con Argentina ante Inglaterra en la Copa del Mundo 1986 en México. Un momento de genialidad, creatividad y coraje que definió todo lo que es el fútbol. Un gol que no podría ser más hermoso”, afirmó Gianni Infantino en su posteo, reforzando la admiración por la obra maestra forjada en el Estadio Azteca a lo largo de 52 metros de recorrido.

El presidente de la FIFA suele emplear parte de su tiempo libre para interactuar con los usuarios en redes sociales, y esta dinámica trajo consigo una definición que resalta el sentimiento argentino en vísperas de una nueva copa. Con la mirada puesta en 2026 y el espíritu mundialista creciendo día a día, la elección de Infantino reafirma la trascendencia histórica de aquel gol de Maradona que sirvió para que Argentina se imponga por 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final del Mundial México 1986, que posteriormente terminó con el segundo título albiceleste.

Gianni Infantino eligió al segundo gol de Maradona contra Inglaterra en el Mundial 1986 como el mejor de toda la historia (EFE/EPA/WALTER BIERI/Archivo)

Cabe recordar que la Copa del Mundo 2026 será la primera en realizarse de forma simultánea en tres países y contar con una cifra récord de 48 selecciones participantes, las cuales disputarán 104 partidos en 16 ciudades sede del continente norteamericano.

Tal es la expectativa por el certamen que en las primeras dos semanas de la apertura de la venta oficial de entradas, la FIFA registró más de 150 millones de solicitudes provenientes de aficionados de más de 200 países, excediendo por 30 veces la oferta total de boletos disponibles, estimada entre seis y siete millones. La brecha entre demanda y oferta es inédita en la historia de los grandes eventos deportivos.

“En quince días recibimos 150 millones de solicitudes de entradas. Esto demuestra el poder de convocatoria del Mundial”, comentó Infantino hace algunas semanas. Asimismo, afirmó que esta edición “promete ser el mayor espectáculo inclusivo del planeta” y que la extraordinaria respuesta “es una muestra del increíble interés que ha despertado entre los aficionados”.

Vale recordar que la selección argentina integrará el Grupo J. El estreno del combinado nacional campeón del mundo será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22 (hora Argentina). La segunda jornada para el elenco dirigido por Lionel Scaloni será el lunes 22:00 ante Austria en el Dallas Stadium a partir de las 14:00 (hora Argentina). Por último, cerrará su actividad en la fase inicial de la cita mundialista contra Jordania el sábado 27 en el Dallas Stadium a las 23:00 (hora Argentina).