Del agónico gol de Taty Castellanos a la dolorosa eliminación del United: las perlitas de la jornada de FA Cup

*El gol de Taty Castellanos.

La FA Cup tuvo una nueva jornada con momentos memorables en Inglaterra. En el duelo entre el West Ham y el Queens Park Rangers, el argentino Valentín Castellanos tuvo su estreno goleador; mientras que el Manchester United agravó su mal momento futbolístico al quedar eliminado a manos del Brighton.

Los Hammers avanzaron a la cuarta ronda de la FA Cup tras una victoria por 2-1 frente a QPR gracias a un gol en tiempo extra de Taty Castellanos, quien llegó al club procedente de la Lazio por casi 30 millones de euros. El triunfo aporta alivio a un plantel que enfrenta una situación compleja en la Premier League, donde se ubica en el puesto 18, a siete puntos del Nottingham Forest, equipo que lo superó en la última fecha y complicó aún más su permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés.

En el último tramo del encuentro, los dirigidos por Nuno Espírito Santo resolvieron la eliminatoria tras un intenso esfuerzo por quebrar la igualdad en el marcador. La afición del London Stadium celebró efusivamente el estreno goleador de Castellanos, quien marcó el tanto decisivo con un cabezazo durante el tiempo suplementario y selló el pase a la próxima fase del torneo.

El festejo de Taty Castellanos (REUTERS/Dylan Martinez)

El desarrollo del partido tuvo momentos de tensión. El equipo local se había puesto en ventaja al cierre del primer tiempo, en el décimo minuto de adición, mediante una jugada colectiva finalizada por Crysencio Summerville, que superó al arquero rival con un disparo potente. Al inicio de la segunda mitad, Richard Koné igualó el resultado para Queens Park Rangers, conjunto que actualmente ocupa el puesto 11 en el Championship, segunda división inglesa.

Pese a los intentos constantes del West Ham por asegurar la clasificación durante la segunda parte, la definición recién llegó en el tiempo suplementario con la aparición de Castellanos, quien debutó oficialmente como goleador desde que se confirmó su incorporación el lunes anterior.

*El resumen del partido.

El traspaso, que asciende a 29 millones de euros (USD 34 millones), no solo representó una de las operaciones más destacadas del mercado de enero, sino que además relanza las aspiraciones del atacante de integrar la lista de convocados de Lionel Scaloni para la selección argentina rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Taty dejó un registro total de 22 goles y 16 asistencias en 97 partidos con la camiseta de Lazio. No obstante, su paso por la última temporada estuvo signado por las lesiones. Disputó sólo 12 encuentros y marcó dos goles en la Serie A durante la campaña 2025.

*El resumen de Manchester United vs. Brighton.

La derrota del Manchester United ante el Brighton en Old Trafford dejó al equipo prácticamente sin posibilidades de alcanzar títulos en la temporada, al confirmar su eliminación de la FA Cup tras una dolorosa caída en su primer partido del certamen. Esto amplía la racha negativa de los Diablos Rojos, quienes ya habían perdido en la Carabao Cup a manos del Grimsby, conjunto de la Cuarta División, y ahora se encuentran a 17 puntos del Arsenal en la Premier, con opciones mínimas de pelear el campeonato.

El encuentro en Manchester mostró el difícil momento de los locales: Brajan Gruda adelantó al Brighton con un gol en el minuto 12, y antes del descanso Danny Welbeck amplió la ventaja a 2-0, incrementando la presión sobre el equipo dirigido por Darren Fletcher, nombrado tras el reciente despido de Rúben Amorim. El United intentó revertir la situación en los minutos finales: Benjamin Sesko descontó en el minuto 85 tras un córner ejecutado por Bruno Fernandes, pero no lograron el empate necesario para forzar el replay.

La eliminación ocurre después de tres empates consecutivos en la Premier League, lo que agrava el panorama deportivo del club. De esta manera, los Red Devils solo mantienen la esperanza de meterse en puestos de copas europeas para el año que viene. De momento, el Manchester se encuentra 7° con 32 puntos, a una sola unidad del Brentford que ocupa el 5° lugar, que otorga una plaza a la Europa League.

El Manchester United quedó eliminado de la FA Cup (REUTERS/Scott Heppell)