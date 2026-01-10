Deportes

Impacto en la NBA: un árbitro se lesionó en pleno partido y tuvo que ser retirado en silla de ruedas

Bill Kennedy, con 26 temporadas en la liga, tuvo que abandonar el partido entre Orlando Magic y Philadelphia 76ers

Guardar

El partido entre Orlando Magic y Philadelphia 76ers, disputado en el Kia Center de Orlando, tuvo un momento inesperado cuando Bill Kennedy, uno de los árbitros más experimentados de la NBA, debió abandonar el encuentro en silla de ruedas tras sufrir una lesión en la pierna derecha durante el primer cuarto. Esta situación alteró temporalmente el desarrollo del juego, que finalmente terminó con victoria visitante.

La acción ocurrió a falta de dos minutos y 38 segundos para terminar el primer cuarto. Kennedy, de 59 años, corría por la cancha durante un contraataque de los 76ers cuando comenzó a cojear sin motivo aparente. Luego de pedir un tiempo muerto, cayó de rodillas y fue asistido de inmediato por el personal médico, entrenadores y su compañero árbitro, James Williams. El árbitro fue retirado del campo en silla de ruedas, con una toalla cubriéndole la cabeza, en lo que evidenció un dolor considerable. Más tarde, fue descartado para el resto del juego debido a la gravedad de la dolencia.

El partido continuó bajo la dirección de solo dos árbitros, Williams y Michael Smith, quienes debieron cubrir el resto de las acciones tras la salida de su colega. La lesión de Kennedy generó preocupación entre los jugadores y entrenadores, ya que es una figura reconocida por su extensa trayectoria y su estilo particular para comunicar decisiones en la cancha.

Bill Kennedy suma 26 temporadas en la liga y ha dirigido 139 encuentros de playoffs, incluyendo seis series de las Finales de la NBA. Su reputación está vinculada a la claridad con la que interactúa con jugadores y entrenadores. Además, es conocido por su manera singular de anunciar los resultados de las impugnaciones de los entrenadores, donde introduce pausas para marcar el dramatismo de cada fallo. A comienzos de este mes, Joe Mazzulla, entrenador de los Boston Celtics, llegó a comentar que impugnó una decisión en un partido solo para escuchar la forma en la que Kennedy comunicaría la resolución.

En lo que respecta al encuentro, los Philadelphia 76ers se impusieron por 103-91 ante los Magic, consolidando su posición en la quinta plaza de la Conferencia Este y sumando su segunda victoria consecutiva. Tyrese Maxey fue el máximo anotador con 29 puntos y seis aciertos en tiros libres, mientras que Joel Embiid aportó 22 puntos y nueve rebotes. Paul George también tuvo un desempeño destacado con 18 puntos y nueve rebotes.

El árbitro Bill Kennedy tuvo
El árbitro Bill Kennedy tuvo que ser retirado en silla de ruedas (Photo by Marty Jean-Louis/Sipa USA)

A pesar de un bajo porcentaje de acierto en tiros de campo, donde los Sixers encestaron el 41% de sus lanzamientos y solo lograron cuatro triples en 28 intentos, la defensa resultó determinante. En el cuarto periodo, limitaron a Orlando a solo 12 puntos, lo que resultó clave para asegurar la victoria. Dominick Barlow sumó 11 puntos y nueve rebotes, contribuyendo en una noche de mucha intensidad bajo el aro.

Por el lado de los Magic, Desmond Bane anotó 23 puntos y Anthony Black agregó 21. Paolo Banchero registró 14 puntos y 11 rebotes, mientras que Wendell Carter Jr. finalizó con 13 puntos y ocho rebotes. El conjunto local alternó victorias y derrotas en sus últimos trece partidos, mostrando dificultades desde la línea de tres puntos, con cuatro aciertos en 29 intentos.

El desarrollo del partido mostró momentos de paridad, sobre todo en la primera mitad, que terminó con ventaja mínima para Orlando por 54-53 tras un tiro de Black con menos de un segundo en el reloj. En el tercer cuarto, Maxey tomó el protagonismo y anotó 14 puntos, impulsando a los 76ers con una racha que permitió abrir diferencias en el marcador. En el último cuarto, George aportó ocho de los primeros once puntos de su equipo, consolidando la ventaja visitante hasta el cierre.

Por el momento la liga no comunicó detalles adicionales sobre el estado de salud de Kennedy ni sobre los plazos estimados para su recuperación.

Temas Relacionados

Orlando MagicPhiladelphia 76ersBill KennedyNBA

Últimas Noticias

El curioso caso que deberá resolver Boca Juniors en este mercado de pases por el contrato “en el limbo” de un futbolista

El paraguayo Bruno Valdez se presentó en el Boca Predio y atraviesa una singular situación

El curioso caso que deberá

Fue diagnosticado con una grave enfermedad, su hermano le donó un riñón y enfrentará al Manchester City: “Siempre estaré agradecido”

Kevin McDonald del Exeter City atravesó momentos críticos y una recuperación contrarreloj, mientras enfrentaba decisiones que podían cambiar su carrera para siempre. Su club y familia, piezas clave en este nuevo comienzo

Fue diagnosticado con una grave

Hizo motocross, equitación y sorprendió ganando en el Dakar: quién es la joven piloto del bombero voluntario argentino

Puck Klaassen pasó de ser una entusiasta del rally a profesional de élite. La neerlandesa venció en una etapa en la presente edición junto a Augusto Sanz. Estudia enología, correrá en Argentina en mayo y quiere conocer una bodega en Mendoza

Hizo motocross, equitación y sorprendió

Marruecos venció a Camerún y jugará la semifinal de la Copa de África tras 22 años: la impactante racha de Brahim Díaz

El seleccionado anfitrión tuvo como figura al delantero del Real Madrid, que es el goleador del torneo. Además, Senegal eliminó a Malí

Marruecos venció a Camerún y

De la volea de Maxi Rodríguez al penal atajado por Goycochea: las perlitas del partido de leyendas entre Argentina y Uruguay

La Celeste se impuso por 5-2 en un encuentro amistoso jugado en la playa de Punta del Este

De la volea de Maxi
DEPORTES
El curioso caso que deberá

El curioso caso que deberá resolver Boca Juniors en este mercado de pases por el contrato “en el limbo” de un futbolista

Fue diagnosticado con una grave enfermedad, su hermano le donó un riñón y enfrentará al Manchester City: “Siempre estaré agradecido”

Hizo motocross, equitación y sorprendió ganando en el Dakar: quién es la joven piloto del bombero voluntario argentino

Marruecos venció a Camerún y jugará la semifinal de la Copa de África tras 22 años: la impactante racha de Brahim Díaz

De la volea de Maxi Rodríguez al penal atajado por Goycochea: las perlitas del partido de leyendas entre Argentina y Uruguay

TELESHOW
Julia Calvo se pone en

Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar tras su paso por MasterChef: “Espero que sea un buen augurio”

El Negro Álvarez, a los 80 años vuelve a escena en Villa Carlos Paz: “Los cordobeses somos pícaros”

Gastón Soffritti y Nathalia Rodríguez: verano de amor y amigos en Punta del Este

Eugenia Tobal reveló el drama que vivió en MasterChef Celebrity y su tenso vínculo con Germán Martitegui

El duro cruce de Enrique Piñeyro con Pepe Cibrián: “Ya que sos tan nacionalista”

INFOBAE AMÉRICA

Nuevo golpe de Ucrania a

Nuevo golpe de Ucrania a Rusia: atacó con drones una refinería en la región de Volgogrado y provocó un incendio

Rodrigo Paz cumplió dos meses de gobierno en medio de protestas y bloqueos en Bolivia

Quién es Buckethead, el artista enmascarado que integró Guns N’ Roses y lanzó cientos de temas como solista

Mover el cuerpo para mejorar el ánimo: el rol del ejercicio en el tratamiento de la depresión

Tenía 16 años, soñaba con ser rapero y una pelea en una fiesta terminó con su vida: el caso de Mikey Roynon