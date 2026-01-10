Compró al club “después de estar cuatro días bebiendo” y prometió un viaje de fiesta a su equipo tras la mayor sorpresa en la historia de la FA Cup

El equipo de la sexta división de Inglaterra eliminó al elenco de la Premier League y Robert Smethurst prometió un viaje especial

Macclesfield Town Football Club concretó una de las gestas más grandes de todos los tiempos en el fútbol inglés al eliminar de la tercera ronda de la FA Cup al Crystal Palace, último campeón del certamen. En un encuentro catalogado como “la mayor sorpresa de la historia”, el equipo de la sexta división se impuso por 2-1 sobre el cuadro de la Premier League y su propietario, Robert Smethurst, lanzó una llamativa declaración en medio de la euforia: prometió un viaje a Ibiza para su plantel como beneficio por la gesta. Además, relató la inédita historia de cómo compró la institución, algo que sucedió “después de estar cuatro días bebiendo”.

El elenco del condado de Cheshire dirigido por John Rooney (hermano del legendario goleador Wayne) se quedó con la victoria gracias a los goles de Paul Dawson e Isaac Buckley-Ricketts, quienes lograron vencer la resistencia del arquero argentino Walter Benítez, mientras que sobre el cierre del encuentro descontó el español Yeremy Pino. La euforia de los hinchas locales escaló a tal magnitud tras el pitido final que gran parte de los aficionados invadió el terreno de juego del Estadio Moss Rose, que tiene capacidad para poco más de 5 mil personas.

Una vez que se liberó el campo de juego, el dueño Rob Smethurst, de 48 años y empresario en el sector de aplicaciones de logística automotriz, realizó una entrevista con la cadena TNT Sports y expresó su emoción por la hazaña de su equipo. “¿Sabe qué? Es increíble. Las imágenes, quiero decir, estoy... No tengo palabras. Es un sueño hecho realidad. Y ver a todos los aficionados del Mac correr por el campo demuestra lo mucho que ha significado para todos. Y sí, para mí, que compré este club hace cinco años, nunca, jamás, habría imaginado que esto sucedería hoy”, destacó.

Durante sus comentarios, Rob Smethurst lanzó una promesa para premiar el esfuerzo de sus futbolistas: “Creo que ya he planeado el viaje a Ibiza con los chicos”. Cuando le preguntaron sobre si ese era el plan para premiar a los jugadores, respondió entre risas: “Bueno, espero que no. Ahora mismo no. Quizás al final de la temporada sí, definitivamente”.

Rob Smethurst, el propietario del Macclesfield que compró la institución ebrio y lo salvó de la liquidación (@thesilkmen)

En medio de su relato, Smethurst recordó cómo fue su decisión de comprar la institución, algo que surgió en 2020, durante una noche en la que admitió no recordar el momento exacto de la adquisición. “Lo compré en Rightmove después de cuatro días bebiendo y no recuerdo haberlo comprado. Y mira dónde estamos ahora”, reconoció con TNT Sports.

El portal británico Daily Mail le realizó una entrevista antes del enfrentamiento contra el Crystal Palace, donde contó con más detalles cómo fue la situación en la que adquirió un equipo de fútbol. Esto lo hizo a través de un reconocido portal inmobiliario en Inglaterra, en un contexto en el que el Macclesfield Town había sido liquidado por el Tribunal Superior de Inglaterra por tener deudas de 500 mil libras, además de ser expulsado de la National League.

“Pensé: ‘¿Qué demonios? ¿Qué he comprado?’ O sea, el lugar se había derrumbado. Los receptores estaban puestos y estaba en un estado deplorable. Los asientos estaban rotos, los cristales destrozados, el terreno de juego era inexistente, había maleza, el asfalto estaba agrietado...”, admitió con el medio mencionado.

A esto, agregó: “Bebía cantidades desmesuradas de alcohol y llevaba un estilo de vida completamente absurdo. Iba al bar a las dos de la tarde y siempre era el último en irme. Había estado en una borrachera continua de cuatro días. Era un sinfín de cosas. Ya sabes, despertar y seguir, lo cual era una locura. Mi amigo me dijo: ‘El club de fútbol Macc está en venta’. Entré en Rightmove y lo compré en 24 horas. No tenía un plan de negocios ni la menor idea de cómo dirigir un club de fútbol. Era solo algo para hacer cuando estás borracho”.

*La invasión de los hinchas del Macclesfield tras la victoria sobre el Cyrstal Palace

Pese a que compró el club en dicho estado, Rob Smethurst admitió que esto le sirvió para que su vida cambie por completo. “¿Me ha salvado la vida? Sí, me ha salvado. Me ha dominado. Me ha dado algo más que hacer que volver a quedarme en la habitación viendo Netflix. Tengo que luchar por este club. Una vez que te metes en el fútbol, ​​el amor, la pasión, hay una unión que va más allá. Cruzo el campo y 4.000 personas me aplauden de pie. No puedo ir a la ciudad sin que me inunde la gente que se acerca a hablar contigo. Me encanta”, reconoció.

El propietario reveló que lleva cinco años sobrio y que también pudo recomponer su matrimonio. Al mismo tiempo, desde el arribo de Smethurst al Macclesfield, el equipo concretó tres ascensos en cuatro años y cuenta con un estadio completamente renovado y con césped artificial. Actualmente, en la sexta división, está únicamente a dos escalones de la Football League, que marca el ingreso a un panorama considerablemente más profesional en la pirámide del fútbol inglés.

“Ni en un millón de años. Mira, es el Crystal Palace, ya sabes, un equipo de gran calidad, y no. Quiero decir, pensé que perderíamos, ya sabes, quizá 6-0, 7-0, pero nunca había visto nada igual. Los jugadores estaban locos”, contestó Rob Smethurst cuando fue consultado sobre si pensaba que el Macclesfield podría imponerse sobre el Crystal Palace, en lo que ya es catalogado como uno de los grandes batacazos de toda la historia del fútbol inglés.