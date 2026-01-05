Enorme reconocimiento para Faustino Oro: fue elegido como el mejor ajedrecista juvenil del mundo

Faustino Oro fue elegido como mejor ajedrecista juvenil del mundo

El ajedrecista argentino Faustino Oro, con apenas 12 años, se consolidó como uno de los mayores prodigios de su disciplina tras ser distinguido como el mejor ajedrecista juvenil del mundo en una votación global organizada por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) durante el Campeonato Mundial de Partidas Rápidas y Blitz en Doha, Qatar.

Este reconocimiento, alcanzado mediante una encuesta realizada en YouTube y en la que participaron miles de personas, le otorgó el 43 % de los votos y lo posicionó por encima del turco Yagiz Kaan Erdogmus de 14 años (obtuvo el 36% de las elecciones) y de otras jóvenes promesas internacionales, como el estadounidense Andy Woodward de 15 con el 14% y el ruso Ivan Zemlyanskii también de 15 años con el 7%. El resultado cubre el comienzo de un año en el que Oro no solo sumó premios, sino que también se acerca a la posibilidad histórica de convertirse en el gran maestro más joven de todos los tiempos.

Respecto a las otras ternas de las encuestas realizadas por la FIDE, Magnus Carlsen se asentó como el mejor ajedrecista masculino con el 69% de los votos, con los que se impuso sobre Rameshbabu Praggnanandhaa, Vicent Keymer y Fabiano Caruana. La india Divya Deshmukh ganó la votación como la mejor jugadora femenina.

La votación de la encuesta en la que Faustino Oro fue elegido como el mejor ajedrecista juvenil del mundo (@FIDE_chess)

En la recta final del año, Faustino Oro también recibió el reconocimiento como Mejor Deportista Revelación Internacional por el diario español Marca, dentro de la selección anual de “Los 100 del deporte”. El joven maestro internacional superó en la votación, que fue abierta a lectores según Marca, al futbolista Desiré Doué del Paris Saint-Germain (23,87 %) y a la nadadora china Yu Zidi (21,12 %), campeona mundial juvenil en Singapur. Otros candidatos destacados fueron el tenista brasileño João Fonseca y la rusa Mirra Andreeva, pero Oro encabezó la lista al obtener el 27,5 % de los sufragios.

Oro agradeció este premio en sus redes sociales mediante un mensaje publicado por su padre: “Es un honor y una gran responsabilidad seguir llevando al ajedrez como deporte a cada rincón del mundo, motivando y demostrando que, con pasión, dedicación y esfuerzo, los sueños no tienen fronteras”.

La participación de Faustino Oro en el Mundial FIDE de Partidas Rápidas y Blitz fue sobresaliente: en la modalidad Blitz, el argentino alcanzó la posición 72° entre 252 jugadores, sumó 44 puntos en el ranking Elo y escaló del puesto 132 en la preclasificación inicial, lo que constituye el mejor registro histórico de un argentino tan joven en un Mundial absoluto.

Faustino Oro se destacó en el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Blitz de 2025 en Doha

Durante el certamen, Oro se enfrentó a seis grandes maestros en la jornada final, logrando tres victorias, un empate y dos derrotas, todos rivales con más edad y un Elo superior en al menos 100 puntos. A lo largo del campeonato, disputó 19 partidas ante grandes maestros, con nueve triunfos, tres empates y siete caídas, incluyendo victorias ante figuras como Levon Aronian, Leinier Domínguez y Alan Pichot. Su Elo pasó de 2.503 a 2.547 puntos, según la última actualización mensual de la FIDE, una marca que subraya su proyección internacional.

En la modalidad Rápidas, Oro ocupó el puesto 77 con siete puntos sobre 13 rondas, compitiendo entre 247 participantes. Un año antes, en Nueva York, había sido 93 en Rápidas y 144 en Blitz, y su debut mundialista, en Uzbekistán en 2023 con solo diez años, lo había situado en los puestos 186 y 174 respectivamente. Nunca antes un ajedrecista argentino de su edad había conseguido estos resultados en un Mundial absoluto.

Faustino Oro ya cumplió con dos requisitos para ser considerado Gran Maestro

Radicado en España desde finales del año pasado, Oro acumula ya dos Premios Olimpia de Plata en ajedrez y en 2025 deslumbró con grandes actuaciones en diversos torneos internacionales, logrando además dos normas —requisitos— para acceder al título de Gran Maestro, el máximo reconocimiento en el ajedrez.

La primera la consiguió el 23 de septiembre en el certamen “Leyendas & Prodigios” en Madrid, imponiéndose con 7,5 puntos en nueve rondas. En esa ocasión, se convirtió en el segundo más joven en la historia en obtener este logro, después del actual campeón mundial Dommaraju Gukesh, quien lo logró a los 11 años, 10 meses y 23 días.

La segunda norma la obtuvo el 16 de diciembre en el Magistral Szmetan Giardelli, celebrado en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires. En ese torneo, Oro acumuló 5,5 puntos en nueve rondas, incluyendo un empate con el gran maestro Diego Flores, ocho veces campeón argentino, y una serie de siete igualdades consecutivas, seis de ellas frente a rivales de mayor Elo, entre los que destacaron cuatro grandes maestros extranjeros con más de 2.600 puntos.

Faustino Oro debe conseguir una tercera norma antes del 7 de marzo de 2026, cuando tendrá 12 años, cuatro meses y 24 días, para convertirse en el gran maestro más joven de la historia, superando por un día la marca del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien obtuvo el título en Budapest con 12 años, cuatro meses y 25 días.

Durante el reciente certamen mundialista en Qatar, Oro se midió con los mejores jugadores del planeta durante dos días, ratificando su crecimiento y consolidando su proyección internacional. En la competencia Blitz, sumó 10,5 puntos en 19 rondas y, en total, fue el argentino más joven en la historia en alcanzar posiciones tan elevadas bajo la exigente demanda de un torneo absoluto.

Estos hitos configuran una etapa de aceleración para el joven argentino, que ahora proyecta su mirada hacia 2026, con la mira puesta en conquistar el título de Gran Maestro, respaldado por una seguidilla de logros y una irrupción internacional que ya lo identifica como uno de los nombres propios del ajedrez mundial.