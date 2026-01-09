Deportes

Destrozó su rueda, se negó a abandonar y decidió seguir adelante sin neumático: el video viral que expone las exigencias del Rally Dakar

El español Edgar Canet, que ganó las primeras tandas de su categoría en moto, sufrió daños en su neumático trasero y manejó “muchos kilómetros” en llanta

Guardar
Edgar Canet, que representa a España en motos, sufrió un fuerte desperfecto que lo alejó de la pelea por el título

La edición 2026 del Rally Dakar se está desarrollando bajo desafiantes condiciones para los competidores, quienes tienen que lidiar con las dificultades del desierto de Arabia Saudita. Uno de los que sufrió las adversidades y vio prácticamente truncadas sus aspiraciones para quedarse con su categoría fue Edgar Canet. El joven español, que arrancó las pruebas con dos victorias consecutivas y llegó a liderar la tabla general, tuvo notables problemas en el final de la etapa 5 con su moto: se le rompió la rueda trasera, transitó varios kilómetros únicamente con la llanta y, pese a intentar llegar a la meta sin recibir ayuda, perdió mucho tiempo por penalizaciones.

Durante la segunda parte de la etapa 5 maratón —en la que la asistencia externa y el cambio de neumáticos están prohibidos para todos los pilotos— el español fue víctima de un fallo en el ‘mousse’ de su rueda trasera, según informó el portal especializado Motorsport. Este sistema, que sustituye la cámara de aire y previene pinchazos, puede desintegrarse si se sobrecalienta. Canet intentó reparar el neumático por su propia cuenta, pero el problema persistió, dejándolo parado en el desierto durante más de una hora. Finalmente, tras perder 1h3m52s en el incidente, su único objetivo fue alcanzar la meta para mantenerse en competición.

En esa situación límite, Canet avanzó durante muchos kilómetros sin rueda trasera. Rechazó la ayuda de los helicópteros de la carrera, enfrentándose en solitario a la desventaja creciente en la general. “Quiero terminar la etapa”, declaró Canet a los miembros de la organización, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo, tras la insistencia para que se retirara.

El estado de la llanta
El estado de la llanta de la moto de Edgar Canet (@dakar)

Las propias redes oficiales del Dakar publicaron un video del español rodando con una sola rueda sana en medio de la competición. Por su parte, se viralizó un video de una persona en un punto de control. Allí, Canet se frenó para pedirle agua y analizar cómo podía seguir. “Mira, si aguanta... Mira cuantos se están rompiendo. Se aguanta por este radio y pocos más. Estoy yendo a 15 por hora”, le explicó al hombre que estaba presente antes de seguir su marcha en llanta.

Finalmente, su equipo le llevó una rueda de repuesto nueva en otro sector, algo que le permitió llegar a la meta, pero que le supuso una sanción de seis horas en la clasificación general, según informó Motorsport. Un castigo que se suma al tiempo ya perdido en pista y que le dejó su desventaja total por encima de las diez horas (10:36:15).

“Daba gas y la rueda rodaba. No quedaba nada de ‘mousse’. Y entonces he quitado la rueda, la he destalonado. He ido sin rueda durante muchos, muchos kilómetros, pero ha llegado un momento que ha dicho basta”, explicó el propio Canet a Mundo Deportivo.

Por su parte, en su cuenta de Instagram, explicó: “En los primeros 200 kilómetros me he encontrado muy bien. En un peligro dos, vi unas piedras, salté normal y le pegué con la rueda de atrás. En la siguiente recta me empezó a rebotar el mousse de atrás y se me rompió. Fueron 200 kilómetros que fueron un infierno. Estuve a punto de abandonar muchas veces. Pero me he dado cuenta de que si quiero seguir en el Dakar, hoy era el día para aprender. Hice todo lo posible para llegar al final. Estamos en meta y podemos seguir”.

Edgar Canet, que estaba en
Edgar Canet, que estaba en los primeros puestos en las etapas iniciales, cayó considerablemente en la clasificación general (REUTERS/Stephane Mahe)

Canet cruzó la meta en la posición 95, a 4h36:15 del mejor tiempo del día, y ocupó el puesto 31 en la clasificación general tras la etapa 5. El piloto, que llegaba a la sesión cuarto en la general, sufrió un duro golpe al perder más de 10 horas. Tras la culminación de la siguiente sesión, el español cayó hasta la 59ª posición luego de otra etapa en la que tuvo problemas.

Pese a ello, manifestó su deseo de seguir en carrera: “El objetivo es ganar el Dakar y sabía que si hoy me iba a casa no iba a ser lo mejor si quiero llegar a ese objetivo. Entonces, coger más kilómetros y más experiencia significa tenerlo más cerca y es lo principal, seguir en carrera, da igual la penalización que tengamos hoy”.

En esta misma línea, agregó: “Por fin mañana tenemos día de descanso. Hoy fue una etapa (seis) dura. Después de todo lo que pasó ayer, me costó un poco dormirme. Me acosté a las 10 de la noche y a las 3 de la mañana ya estábamos en pie”.

La organización del Dakar estableció para estas jornadas maratón la imposibilidad de recibir ayuda externa sin sanción, exponiendo a los pilotos de motos a desafíos extremos. Esto puede generar grandes problemas por las condiciones de autosuficiencia y la exigencia para los neumáticos en el terreno rocoso.

Respecto a la representación de Argentina en Motos, Luciano Benavides culminó en la sexta posición la sexta etapa y marcha tercero en la clasificación general, a 10m15s del líder, Daniel Sanders. El salteño se metió de lleno en la pelea tras su victoria en la etapa 5 y, en diálogo con Infobae, afirmó que es candidato a quedarse con su categoría.

Temas Relacionados

Rally DakarEdgar Canet

Últimas Noticias

“Lo viejo funciona”: el mensaje de El Eternauta que Marco Trungelliti llevó al Australian Open

El santiagueño, de 35 años, mostró una remera con fuerte carga simbólica durante sus entrenamientos en Melbourne, en un momento marcado por su convocatoria a la Copa Davis y su búsqueda de seguir vigente en el circuito

“Lo viejo funciona”: el mensaje

El Rally Dakar completó su primera semana: los argentinos que pelean por el triunfo en Arabia Saudita

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini son segundos en la Challenger y Luciano Benavides es tercero en Motos. Lucha al rojo vivo en la mayoría de las categorías y una segunda parte que promete emotivas definiciones

El Rally Dakar completó su

La confusión del nuevo refuerzo de River Plate ante el formato del torneo argentino: “Todavía no lo entiendo”

El uruguayo Matías Viña, que firmó su contrato a préstamo en las últimas horas, se sinceró cuando le hablaron sobre el certamen local

La confusión del nuevo refuerzo

Las leyendas de Argentina y Uruguay se enfrentarán en Punta del Este

La Asociación del Fútbol Argentino presentó su nueva plataforma institucional, destinada a reunir a figuras históricas del seleccionado

Las leyendas de Argentina y

El provocador posteo del jugador de PSG Nuno Mendes contra una figura de la selección argentina tras ganarle la Supercopa de Francia

El lateral de PSG retomó en sus redes un mensaje que había difundido Leonardo Balerdi meses atrás luego de ganar un partido por Ligue 1

El provocador posteo del jugador
DEPORTES
“Lo viejo funciona”: el mensaje

“Lo viejo funciona”: el mensaje de El Eternauta que Marco Trungelliti llevó al Australian Open

El Rally Dakar completó su primera semana: los argentinos que pelean por el triunfo en Arabia Saudita

La confusión del nuevo refuerzo de River Plate ante el formato del torneo argentino: “Todavía no lo entiendo”

Las leyendas de Argentina y Uruguay se enfrentarán en Punta del Este

El provocador posteo del jugador de PSG Nuno Mendes contra una figura de la selección argentina tras ganarle la Supercopa de Francia

TELESHOW
Luciano Castro habló tras su

Luciano Castro habló tras su infidelidad: “Es patético, escucharme me da mucha vergüenza”

Luciano Castro, el galán de las mil historias, en el ojo de la tormenta: romances, secretos y reencuentros

Federico Bal contó cómo afrontó la primera crisis de pareja con Evelyn Botto: “Quería ver qué nos pasaba”

Secretos, inspiración y la disputa detrás de “Eterno amor”, el clásico del folclore que tiene a La Sole como musa

Llega Captura Salvaje, el documental que revela el mundo extremo de la pesca del langostino

INFOBAE AMÉRICA

Se cerró el Acuerdo Mercosur-Unión

Se cerró el Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Argentina participará del acto de firma el 17 de enero en Asunción

Otra forma de ampliar la lucha global contra el odio antijudío

Las coincidencias entre Los Simpson y la actualidad que reavivan su fama de serie “visionaria”

Ecuador: autoridad electoral busca a excandidatos correístas por el financiamiento de campaña

Una jueza en Estados Unidos evalúa la deportación de José Serrano mientras avanza el caso Villavicencio en Ecuador