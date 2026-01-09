Destrozó su rueda, se negó a abandonar y decidió seguir adelante sin neumático: el video viral que expone las exigencias del Rally Dakar

Edgar Canet, que representa a España en motos, sufrió un fuerte desperfecto que lo alejó de la pelea por el título

La edición 2026 del Rally Dakar se está desarrollando bajo desafiantes condiciones para los competidores, quienes tienen que lidiar con las dificultades del desierto de Arabia Saudita. Uno de los que sufrió las adversidades y vio prácticamente truncadas sus aspiraciones para quedarse con su categoría fue Edgar Canet. El joven español, que arrancó las pruebas con dos victorias consecutivas y llegó a liderar la tabla general, tuvo notables problemas en el final de la etapa 5 con su moto: se le rompió la rueda trasera, transitó varios kilómetros únicamente con la llanta y, pese a intentar llegar a la meta sin recibir ayuda, perdió mucho tiempo por penalizaciones.

Durante la segunda parte de la etapa 5 maratón —en la que la asistencia externa y el cambio de neumáticos están prohibidos para todos los pilotos— el español fue víctima de un fallo en el ‘mousse’ de su rueda trasera, según informó el portal especializado Motorsport. Este sistema, que sustituye la cámara de aire y previene pinchazos, puede desintegrarse si se sobrecalienta. Canet intentó reparar el neumático por su propia cuenta, pero el problema persistió, dejándolo parado en el desierto durante más de una hora. Finalmente, tras perder 1h3m52s en el incidente, su único objetivo fue alcanzar la meta para mantenerse en competición.

En esa situación límite, Canet avanzó durante muchos kilómetros sin rueda trasera. Rechazó la ayuda de los helicópteros de la carrera, enfrentándose en solitario a la desventaja creciente en la general. “Quiero terminar la etapa”, declaró Canet a los miembros de la organización, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo, tras la insistencia para que se retirara.

El estado de la llanta de la moto de Edgar Canet (@dakar)

Las propias redes oficiales del Dakar publicaron un video del español rodando con una sola rueda sana en medio de la competición. Por su parte, se viralizó un video de una persona en un punto de control. Allí, Canet se frenó para pedirle agua y analizar cómo podía seguir. “Mira, si aguanta... Mira cuantos se están rompiendo. Se aguanta por este radio y pocos más. Estoy yendo a 15 por hora”, le explicó al hombre que estaba presente antes de seguir su marcha en llanta.

Finalmente, su equipo le llevó una rueda de repuesto nueva en otro sector, algo que le permitió llegar a la meta, pero que le supuso una sanción de seis horas en la clasificación general, según informó Motorsport. Un castigo que se suma al tiempo ya perdido en pista y que le dejó su desventaja total por encima de las diez horas (10:36:15).

“Daba gas y la rueda rodaba. No quedaba nada de ‘mousse’. Y entonces he quitado la rueda, la he destalonado. He ido sin rueda durante muchos, muchos kilómetros, pero ha llegado un momento que ha dicho basta”, explicó el propio Canet a Mundo Deportivo.

Por su parte, en su cuenta de Instagram, explicó: “En los primeros 200 kilómetros me he encontrado muy bien. En un peligro dos, vi unas piedras, salté normal y le pegué con la rueda de atrás. En la siguiente recta me empezó a rebotar el mousse de atrás y se me rompió. Fueron 200 kilómetros que fueron un infierno. Estuve a punto de abandonar muchas veces. Pero me he dado cuenta de que si quiero seguir en el Dakar, hoy era el día para aprender. Hice todo lo posible para llegar al final. Estamos en meta y podemos seguir”.

Edgar Canet, que estaba en los primeros puestos en las etapas iniciales, cayó considerablemente en la clasificación general (REUTERS/Stephane Mahe)

Canet cruzó la meta en la posición 95, a 4h36:15 del mejor tiempo del día, y ocupó el puesto 31 en la clasificación general tras la etapa 5. El piloto, que llegaba a la sesión cuarto en la general, sufrió un duro golpe al perder más de 10 horas. Tras la culminación de la siguiente sesión, el español cayó hasta la 59ª posición luego de otra etapa en la que tuvo problemas.

Pese a ello, manifestó su deseo de seguir en carrera: “El objetivo es ganar el Dakar y sabía que si hoy me iba a casa no iba a ser lo mejor si quiero llegar a ese objetivo. Entonces, coger más kilómetros y más experiencia significa tenerlo más cerca y es lo principal, seguir en carrera, da igual la penalización que tengamos hoy”.

En esta misma línea, agregó: “Por fin mañana tenemos día de descanso. Hoy fue una etapa (seis) dura. Después de todo lo que pasó ayer, me costó un poco dormirme. Me acosté a las 10 de la noche y a las 3 de la mañana ya estábamos en pie”.

La organización del Dakar estableció para estas jornadas maratón la imposibilidad de recibir ayuda externa sin sanción, exponiendo a los pilotos de motos a desafíos extremos. Esto puede generar grandes problemas por las condiciones de autosuficiencia y la exigencia para los neumáticos en el terreno rocoso.

Respecto a la representación de Argentina en Motos, Luciano Benavides culminó en la sexta posición la sexta etapa y marcha tercero en la clasificación general, a 10m15s del líder, Daniel Sanders. El salteño se metió de lleno en la pelea tras su victoria en la etapa 5 y, en diálogo con Infobae, afirmó que es candidato a quedarse con su categoría.