Sentenciaron a nueve meses de prisión en suspenso a un famoso árbitro por posesión de pornografía infantil

Coote, en el momento del ingreso al tribunal (Reuters/Peter Cziborra)

David Coote, exárbitro de la Premier League, fue condenado a nueve meses de prisión en suspenso tras declararse culpable de poseer un video sexual de un menor de 15 años vestido con un uniforme escolar. El Tribunal de la Corona de Nottingham impuso además una orden de prevención de daños sexuales por diez años, que restringe su contacto y comunicación con menores de edad y limita el lugar donde puede residir, según EFE.

El caso se centra en la descarga y tenencia de un video de dos minutos y once segundos, en el que se observa a un adolescente quitándose el uniforme escolar y realizando actos sexuales sobre sí mismo. Dicho material, calificado como categoría A, representa el nivel más alto de gravedad en delitos de pornografía infantil, tal como expuso el tribunal. La audiencia, celebrada el 8 de enero de 2026, fue presidida por la jueza Nirmal Shant, quien remarcó el alcance del daño público y personal provocado por el caso y describió el derrumbe de la carrera de Coote como una “espectacular caída en desgracia”.

La investigación comenzó cuando la federación inglesa de fútbol (FA) y la Policía de Nottinghamshire indagaron sobre Coote a raíz de la difusión de un polémico video donde insultaba al entonces entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp (lo llamó “puto alemán” y “una mierda”). Posteriormente, otro video viral mostró al exárbitro consumiendo cocaína durante la Eurocopa 2024 disputada en Alemania, lo que aceleró la intervención policial. Las autoridades incautaron sus dispositivos electrónicos y hallaron el video ilegal en su computadora portátil, además de restos de cocaína en su domicilio.

Coote, en acción en un duelo entre West Ham y Manchester United en 2024 (REUTERS/Tony O Brien)

La jueza dictaminó que Coote deberá cumplir con 150 horas de trabajo no remunerado como parte de las sanciones. Además, la orden judicial prohíbe cualquier tipo de contacto o comunicación con menores y le impide vivir cerca de sitios frecuentados por niños. El objetivo es minimizar el riesgo de reincidencia y proteger a menores de edad, según la resolución.

Durante el proceso, la defensa de Coote, liderada por la abogada Laura Jane Miller, argumentó que el acusado padecía una adicción a la cocaína iniciada seis años atrás, coincidiendo con la fecha en que descargó el video. Miller señaló que Coote asiste de forma regular a terapia psiquiátrica, desempeña tareas administrativas y está, según sus palabras, “profundamente avergonzado de sí mismo y de sus acciones”. El propio Coote comunicó que la presión por ocultar su orientación sexual y sus problemas personales influyeron en su comportamiento.

Antes del escándalo actual, Coote fue absuelto el año anterior de un caso de arreglos y manipulación de tarjetas, aunque su imagen ya estaba dañada por los insultos a Klopp y su consumo de cocaína. La organización Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) lo despidió en diciembre de 2024 tras la aparición de los videos virales, en los que se le escucha utilizar expresiones ofensivas hacia Klopp y el Liverpool. El escándalo generó gran repercusión mediática y numerosas reacciones en el mundo deportivo británico.

Desde abril de 2018, Coote había arbitrado más de cien encuentros en la Premier League y formó parte del cuerpo arbitral en la Eurocopa 2024. Tras la investigación interna y la viralización de los videos, la UEFA le prohibió desempeñar funciones arbitrales y de VAR hasta 2026. Tanto la FA como la UEFA manifestaron oficialmente su rechazo a la conducta del exárbitro.

“No es algo de lo que dependiera día a día, semana a semana, mes a mes. He tenido largos periodos en los que no lo he usado, pero era una de las vías de escape que tenía. Simplemente me permitía escapar del estrés, de la inalcanzabilidad del trabajo. Me llena de una enorme vergüenza decir que tomé esa vía”, supo declarar sobre su adicción a las drogas.