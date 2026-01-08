Javier Zanetti recordó la oferta de Ferguson que rechazó en un aeropuerto y dio sus cinco candidatos para el Mundial 2026

Zanetti analizó el desafío de Argentina en el Mundial 2026 (Reuters)

El exfutbolista argentino Javier Zanetti compartió en una entrevista con Daily Mail su visión sobre el presente de la selección argentina y las expectativas de cara al Mundial 2026, donde el equipo buscará defender el título conquistado en 2022. La nota del medio británico abordó además el paso profesional de Zanetti, su vínculo con el Inter de Milán y el recordado interés del Manchester United.

Según lo publicado por el medio británico, El Pupi valoró el trabajo que permitió a la selección argentina lograr el campeonato en Qatar y subrayó la importancia de la figura de Lionel Messi en el ciclo actual, así como también la de Diego Maradona durante la historia albiceleste. “Nacimos viendo a Diego y lo que era capaz de hacer en la cancha. Gracias a él nos enamoramos aún más del fútbol. Cuando vemos jugar a Messi, lo disfrutamos. Messi es la esencia del fútbol. Me alegra que dos de los mejores futbolistas del mundo hayan nacido en Argentina y nos hayan representado en cualquier parte del mundo como lo hicieron”, señaló.

El ex defensor, que acumuló 861 partidos oficiales con el Inter de Milán y 144 presencias con la selección argentina, destacó el compromiso de Leo, quien llegará al próximo Mundial con 39 años. “Lo importante es que Messi, sin duda, en los próximos seis meses se preparará de la mejor manera para seguir siendo el capitán de nuestra selección y defender el título con todos sus compañeros”, afirmó Zanetti.

Argentina defenderá el título en el Mundial 2026 (Reuters)

En la entrevista, el ex lateral repasó también sus inicios en el fútbol desde Dock Sud, barrio de zona sur de Buenos Aires. “Gracias al fútbol pude cumplir los sueños que tenía prácticamente desde que nací. Tuve la suerte de tener la oportunidad y la ética de trabajo para alcanzar metas profesionales como futbolista profesional”, expresó el actual vicepresidente del Inter de Milán.

La extensa carrera de Zanetti se desarrolló principalmente en el club italiano, donde permaneció durante 19 temporadas y alcanzó logros históricos, incluido el triplete de 2010 bajo la conducción de José Mourinho. Según destacó el exfutbolista, “lo ganamos todo con él, pero más allá de ganar, fue su personalidad, su habilidad, su inteligencia, su capacidad como entrenador. Fue muy importante en mi carrera”.

En diálogo con de Daily Mail, también recordó el momento en que rechazó una propuesta de Alex Ferguson para sumarse al Manchester United. “Nos conocimos en un aeropuerto. Me dijo que quería que fuera al Manchester United y le di las gracias. El Manchester United es uno de los clubes más importantes del mundo y Ferguson uno de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol. Pero le dije que mi vida futbolística pasaría por el Inter, que quería jugar con ellos hasta el final de mi carrera. Y lo entendió”, relató.

Zanetti habló de la vez que pudo fichar por el Manchester United (Reuters)

A lo largo de su trayectoria, Zanetti disputó 1.104 partidos oficiales, marcó 30 goles y levantó múltiples títulos, entre ellos cinco Serie A, cuatro Copas Italia, una Liga de Campeones de la UEFA y una Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

En relación al desafío de la selección argentina en 2026, el ex futbolista expresó su confianza en la conducción de Lionel Scaloni y resaltó la dificultad de la competencia. “Creo y espero que Argentina gane. Sin duda, un Mundial no es fácil porque hay selecciones muy fuertes como Francia, España y Alemania. Incluso Brasil, que se va a preparar de la mejor manera para ganar el Mundial. Pero no tengo dudas de que Argentina saldrá a defender el trofeo, cosa que nunca ha hecho antes”, señaló.

Consultado sobre las posibilidades de Inglaterra, el ex defensor reconoció el nivel del equipo británico: "Es un equipo muy difícil de enfrentar porque tiene muchos jugadores de primer nivel. Sin duda, en este Mundial, también serán un gran contendiente”.

En la actualidad, a sus 52 años, el Pupi continúa vinculado al fútbol desde la dirigencia y mantiene su mirada puesta en el crecimiento del deporte en Argentina y en el mundo. “Nací y crecí en esa cultura de jugar al fútbol en la calle, en cualquier espacio donde puedas hacer una cancha y jugar con tus amigos. El fútbol se vive así en Argentina. Por eso hay tanta pasión en nuestro país. He visto la misma pasión en todo el mundo. Lo más importante es que el fútbol une a la gente”, concluyó.