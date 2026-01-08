El fuerte mensaje de Paula Pareto en redes sociales por las críticas que recibió por su cuerpo

Paula Pareto respondió a las críticas que recibió en su Instagram (@paupareto)

Tras retirarse de manera profesional del judo, Paula Pareto se mantiene activa en su profesión como médica y creando contenido fitness para más del millón de personas que la siguen en sus cuentas. La exposición pública y la mirada de las redes sociales suelen generar presión sobre las figuras deportivas, y la Peque decidió abordar ese desafío desde su propio perfil. La campeona olímpica en Río de Janeiro 2016 respondió con firmeza a los comentarios negativos sobre su musculatura y remarcó la importancia de priorizar el vínculo auténtico con sus seguidores.

Desde su cuenta de Instagram, Pareto compartió las opiniones —de aliento y de crítica— que recibe tras publicar sus rutinas de entrenamiento, y dejó una reflexión que impacta en la manera en que deportistas y figuras mediáticas enfrentan la toxicidad digital.

En su última intervención, la médica traumatóloga mostró un fragmento de su proceso personal frente a la hostilidad online. Mostró cómo las palabras, tanto las que reconfortan como las que lastiman, conviven en un mismo espacio digital: “Las que alegran al alma y las que duelen. Todas en un mismo post”, escribió.

La deportista afirmó que elige enfocarse en las voces que la motivan y en la comunidad que construyó durante años. Con determinación, señaló: “Me quedo con mi tribu y la motivación recíproca, porque en la balanza es por ustedes y el equipo que hacemos, que siento que vale la pena la exposición a todo tipo de opiniones”.

Para Pareto, la interacción social en Internet puede transformarse en una herramienta de autoconocimiento, siempre y cuando se establezcan límites internos: “Somos reflejo de nuestras vivencias, por eso sé que nada es personal. Por eso acepto lo que leo. Por eso elijo quedarme con lo que suma a mi equipo”.

En el cierre de su descargo, sintetizó su postura con una declaración que resume su trayectoria entre el alto rendimiento y la labor médica: “Las palabras solo son palabras, el proceso interno es lo que importa”. Su mensaje, dirigido tanto a quienes la impulsan como a quienes la cuestionan, revela una fortaleza forjada más allá del tatami.

Mientras Paula Pareto divide sus esfuerzos entre la medicina, el deporte y la gastronomía, suma razones para ser noticia fuera de la competición. Su presencia en las redes supera el millón de seguidores, y no solo comparte rutinas deportivas, sino también recetas de cocina y consejos de bienestar físico, integrando todas sus facetas profesionales.

Recientemente, Pareto celebró la apertura de un nuevo local, Pareto Gluten Free en San Fernando, totalmente libre de gluten y adaptado para la comunidad celíaca. En el lanzamiento del proyecto, la exjugadora relató: “Cumpliendo el objetivo de nuestra pequeña casa libre de gluten. De dejar huellas se trata la vida creo, y eso intentamos. Un equipo de familia y amigos comprometido con la causa, que se tornó en muchos momentos difícil y aún seguimos remándola”.

Paula Pareto, vicepresidenta del Comité Olímpico Argentino, ha sabido canalizar su experiencia en el deporte y la medicina hacia emprendimientos que priorizan la salud y el bienestar. Tras dejar la competencia, incursionó en la televisión en 2021 como participante de MasterChef Celebrity, aunque decidió abandonar el programa en marzo de 2022 al priorizar su carrera médica. “Me retiré de las ollas y cacerolas porque soy médica y la responsabilidad me ha llamado”, explicó en ese entonces.

Hoy, su agenda abarca la gestión gastronómica, la actividad en el hospital y la promoción del ejercicio físico a través de las redes. Con sus mensajes, Pareto reitera que la verdadera identidad proviene del esfuerzo, la constancia y la autenticidad, y no de los juicios externos.

