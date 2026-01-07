Deportes

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

El ex deportista tomó una drástica decisión en medio del caso que generó repercusión por la exposición pública de la pareja y las incógnitas sobre el trasfondo del conflicto

Una de las tantas imágenes
Una de las tantas imágenes de la boda de Patricio Albacete con Pamela Pombo que fueron eliminadas de sus redes sociales

La ruptura entre Patricio Albacete, exintegrante de Los Pumas, y la modelo fitness Pamela Pombo sumó un nuevo capítulo luego de que se conociera que el exrugbier tomó una drástica decisión en redes sociales tras una separación marcada por acusaciones graves y la intervención de abogados. El desenlace se produce a menos de dos años de su lujosa boda en la provincia de Buenos Aires.

Albacete dejó de seguir a Pombo en Instagram y eliminó todas las imágenes y videos en los que aparecían juntos, incluidas aquellas de la reciente fiesta nupcial celebrada en junio de 2024. La modelo, por su parte, optó por conservar únicamente dos publicaciones en las que aparece sola luciendo su vestido de novia y otra acompañada de amigas preparadas para la boda, sin rastros del exdeportista.

El ex deportista y la modelo fitness decidieron borrar todo el archivo fílmico y fotográfico de su boda a mediados de 2024. Ella solo dejó estas imágenes

La confirmación oficial de la separación se conoció por un mensaje de Pombo a la periodista Karina Iavícoli, del programa Infama de América TV, donde afirmó: “Sí, es verdad, me estoy separando. En este momento no puedo darte los motivos y razones por las cuales nos alejamos porque es algo muy grave y muy delicado, que está en manos de mis abogados”.

El ex Pumas y la vedette se habían casado en 2024

La pareja había iniciado su relación luego de coincidir durante años en un gimnasio, hasta que en diciembre de 2023 formalizaron su vínculo por civil. Siete meses después, realizaron una fiesta para 250 invitados en un salón de Pilar, con shows en vivo, espectáculos de comedia y una ambientación a gran escala. La celebración incluyó la presencia de 20 damas de honor por parte de la modelo y 15 padrinos elegidos por el exjugador.

En entrevistas previas, Pombo había revelado que Albacete la asistía en la producción de contenido para Onlyfans, una de sus principales fuentes de ingresos, y que su pareja colaboraba en la elección del material erótico. La modelo, que ganó notoriedad en 2011 como parte de las “hermanas Pombo” y luego se dedicó al fisicoculturismo, mantuvo bajo reserva los motivos del quiebre por la existencia de cuestiones legales en curso.

El impactante cambio físico de
El impactante cambio físico de Pamela Pombo

En el plano deportivo, Patricio Albacete es considerado uno de los referentes históricos del rugby argentino. Integró el plantel de Los Pumas en tres Copas del Mundo y fue parte del equipo que obtuvo el tercer puesto en Francia 2007. Tras su retiro profesional, se volcó al entrenamiento, la actividad vitivinícola y emprendimientos comerciales en Francia, además de publicar su autobiografía “Mil Batallas”.

La exposición pública de la separación y la decisión de borrar evidencias digitales del matrimonio profundizaron el impacto mediático del caso. Mientras tanto, el hermetismo de los protagonistas y la ausencia de detalles concretos sobre los hechos que motivaron la ruptura se centran en medio de la atención de sus seguidores y del ambiente deportivo y del espectáculo.

Otras imágenes de Patricio Albacete y Pamela Pombo que fueron borradas de sus redes sociales:

La extravagante fiesta de casamiento del ex Puma Patricio Albacete
La pareja inició su historia
La pareja inició su historia de amor luego de coincidencias y charlas en el gimnasio (X)

Patricio AlbacetePamela PomboLos Pumas

