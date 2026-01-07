Deportes

En qué equipos jugarán los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en Boca Juniors

El Xeneize tiene más de 20 jugadores que serán cedidos o desvinculados. Caso por caso

Guardar
Jabes Saralegui, Nahuel Genez, Agustín
Jabes Saralegui, Nahuel Genez, Agustín Obando, Gabriel Aranda y Gabriel Vega

El mercado recién se inicia y transcurrieron apenas un puñado de días del 2026, pero varios futbolistas que no iban a ser tenidos en cuenta en Boca Juniors están confirmando sus salidas a otros clubes. A la espera de nombres rutilantes como los de Renzo Giampaoli, Oscar Salomón, Marcelo Weigandt, Juan Ramírez, Gonzalo Maroni, Norberto Briasco, Nicolás Orsini y el Toro Morales, algunos juveniles ya firmaron a préstamo.

Uno de los jugadores que extenderá su cesión, algo que será anunciado en horas, es Jabes Saralegui con Tigre. El mediocampista derecho fue uno de los destacados en el Matador de Victoria y disputará Copa Sudamericana por pedido de Diego Dabove. A él lo siguieron los casos del juvenil Román Rodríguez (permanecerá un año en Estudiantes de Caseros) y Julián Carrasco (continuará en Temperley a lo largo de 2026).

En los últimos días, se confirmaron varias salidas de Boca. Nahuel Genez, lateral izquierdo de último paso por Temperley, firmó en Patronato de Paraná (donde también suena Brandon Cortés). Gabriel Pola Aranda, que militó la última temporada en Quilmes, se convirtió en refuerzo de Racing de Córdoba. Gabriel Vega, que estuvo cedido en Banfield, fue presentado en Nueva Chicago. Y Agustín Obando, que también pasó por el Taladro, firmó en Atlético Rafaela. Lucas Brochero, ex Chacarita, se uniría a San Miguel.

El Chelo Weigandt, uno de
El Chelo Weigandt, uno de los futbolistas que Boca pretende ceder

Respecto a las figuras de mayor preponderancia que tienen pulgar abajo de Claudio Úbeda y tendrán que buscarse club están Renzo Giampaoli, que define entre continuar en Gimnasia La Plata o volver a Uruguay para jugar en Nacional (ya estuvo en Defensor Sporting), Oscar Salomón, cerca de Colo Colo de Chile, Gonzalo Maroni, que recalaría en el fútbol griego tras su paso en Newell’s, y Marcelo Weigandt, en carpeta del Lobo platense y Talleres de Córdoba. Hasta el momento no hubo acuerdo entre Barracas Central y Juan Ramírez, Beto Briasco y Nicolás Orsini, según pudo averiguar Infobae. El armenio podría irse a Gimnasia de Mendoza junto a Valentino Simoni, goleador de la Reserva, mientras que Orsini fue tentado por Estudiantes de Río Cuarto.

Los jóvenes Mateo Mendía y Santiago Dalmasso son pretendidos por Platense, que hizo un sondeo por Marco Pellegrino aunque es casi imposible que Boca se desprenda de él ya que hizo una erogación de dinero importante y es pieza de recambio de Ayrton Costa. En tanto, Julián Ceballos, que viene de actuar en All Boys y fue pretendido por Instituto de Córdoba y Chacarita, también iría a Gimnasia de Mendoza. Entre varios casos más que se entrenan de forma diferenciada al plantel profesional figuran Gonzalo Toro Morales, de pasado en Unión de Santa Fe y Barracas Central, e Ignacio Rodríguez, que viene de ser goleador en Nueva Chicago.

Boca acaba de anunciar la mejora salarial, extensión de contrato y/o blindaje de varias de sus figuras del plantel. Los experimentados Javier García y Ander Herrera firmaron vínculo hasta diciembre de 2026. Leandro Brey, Lautaro Di Lollo y Milton Delgado fueron reconocidos con un aumento económico y continuidad hasta fines de 2029. Lo mismo ocurrió con Lautaro Blanco, lateral izquierdo titular al que el Xeneize le compró el pase, que permanecerá hasta la misma fecha. Este plan de renovaciones concluiría con el anuncio de la continuidad del Changuito Zeballos, el próximo objetivo.

Los relegados dentro del plantel profesional son Lucas Blondel (todavía con chances de irse a préstamo a Argentinos Juniors), Luis Advíncula (lo pretenden en Perú), Agustín Martegani (recibió una oferta de Central Córdoba de Santiago del Estero y Boca pretende liberarse de él) y Lucas Janson (sondeado por Independiente). Por el momento, todos continuarán bajo la órbita de Úbeda en Primera.

Temas Relacionados

Boca JuniorsJuan Román RiquelmeBomboneraMarcelo WeigandtAgustín ObandoJabes Saralegui

Últimas Noticias

La estrella del fútbol que fue figura en Qatar 2022 y podría perderse el Mundial 2026 por una grave lesión

El club confirmó que el defensor se fracturó y deberá pasar por el quirófano. Los detalles

La estrella del fútbol que

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

El ex deportista tomó una drástica decisión en medio del caso que generó repercusión por la exposición pública de la pareja y las incógnitas sobre el trasfondo del conflicto

La actitud del exjugador de

Atento Marcelo Gallardo: Daniele De Rossi pidió a un referente de River Plate como refuerzo para el Genoa

El entrenador, confeso hincha y ex jugador de Boca Juniors, mostró interés por una figura del Millonario

Atento Marcelo Gallardo: Daniele De

El drama de un campeón de la UFC tras sufrir un polémico piquete de ojos en combate: “Es una pesadilla”

Tom Aspinall enfrenta semanas lejos del entrenamiento y permanece bajo vigilancia médica, mientras decide sus próximos pasos fuera del octágono

El drama de un campeón

La impactante sentencia del mejor ajedrecista del mundo sobre la comparación entre Faustino Oro y Lionel Messi

El noruego Magnus Carlsen aseguró que el niño argentino de 12 años tiene un mayor talento que la Pulga a su edad

La impactante sentencia del mejor
DEPORTES
La estrella del fútbol que

La estrella del fútbol que fue figura en Qatar 2022 y podría perderse el Mundial 2026 por una grave lesión

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

Atento Marcelo Gallardo: Daniele De Rossi pidió a un referente de River Plate como refuerzo para el Genoa

El drama de un campeón de la UFC tras sufrir un polémico piquete de ojos en combate: “Es una pesadilla”

La impactante sentencia del mejor ajedrecista del mundo sobre la comparación entre Faustino Oro y Lionel Messi

TELESHOW
Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

La lapidaria frase de Wanda Nara sobre Mauro Icardi: “A mí me da lástima”

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

El video de Luciano Castro, enamorado con Griselda Siciliani durante sus vacaciones en Brasil, en medio de rumores

INFOBAE AMÉRICA

Cuarenta años sin Juan Rulfo:

Cuarenta años sin Juan Rulfo: dos libros, ninguna magia y una violencia que todavía habla

La historia secreta de una decisiva grieta ideológica en la psiquiatría

Marco Rubio habló con Daniel Noboa y le agradeció el apoyo de Ecuador tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Brasil estudia el ADN de los supercentenarios en busca del secreto de la longevidad

El universo primitivo: cómo las estrellas lejanas fabricaron los ingredientes de los planetas