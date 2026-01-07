En qué equipos jugarán los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en Boca Juniors

Jabes Saralegui, Nahuel Genez, Agustín Obando, Gabriel Aranda y Gabriel Vega

El mercado recién se inicia y transcurrieron apenas un puñado de días del 2026, pero varios futbolistas que no iban a ser tenidos en cuenta en Boca Juniors están confirmando sus salidas a otros clubes. A la espera de nombres rutilantes como los de Renzo Giampaoli, Oscar Salomón, Marcelo Weigandt, Juan Ramírez, Gonzalo Maroni, Norberto Briasco, Nicolás Orsini y el Toro Morales, algunos juveniles ya firmaron a préstamo.

Uno de los jugadores que extenderá su cesión, algo que será anunciado en horas, es Jabes Saralegui con Tigre. El mediocampista derecho fue uno de los destacados en el Matador de Victoria y disputará Copa Sudamericana por pedido de Diego Dabove. A él lo siguieron los casos del juvenil Román Rodríguez (permanecerá un año en Estudiantes de Caseros) y Julián Carrasco (continuará en Temperley a lo largo de 2026).

En los últimos días, se confirmaron varias salidas de Boca. Nahuel Genez, lateral izquierdo de último paso por Temperley, firmó en Patronato de Paraná (donde también suena Brandon Cortés). Gabriel Pola Aranda, que militó la última temporada en Quilmes, se convirtió en refuerzo de Racing de Córdoba. Gabriel Vega, que estuvo cedido en Banfield, fue presentado en Nueva Chicago. Y Agustín Obando, que también pasó por el Taladro, firmó en Atlético Rafaela. Lucas Brochero, ex Chacarita, se uniría a San Miguel.

El Chelo Weigandt, uno de los futbolistas que Boca pretende ceder

Respecto a las figuras de mayor preponderancia que tienen pulgar abajo de Claudio Úbeda y tendrán que buscarse club están Renzo Giampaoli, que define entre continuar en Gimnasia La Plata o volver a Uruguay para jugar en Nacional (ya estuvo en Defensor Sporting), Oscar Salomón, cerca de Colo Colo de Chile, Gonzalo Maroni, que recalaría en el fútbol griego tras su paso en Newell’s, y Marcelo Weigandt, en carpeta del Lobo platense y Talleres de Córdoba. Hasta el momento no hubo acuerdo entre Barracas Central y Juan Ramírez, Beto Briasco y Nicolás Orsini, según pudo averiguar Infobae. El armenio podría irse a Gimnasia de Mendoza junto a Valentino Simoni, goleador de la Reserva, mientras que Orsini fue tentado por Estudiantes de Río Cuarto.

Los jóvenes Mateo Mendía y Santiago Dalmasso son pretendidos por Platense, que hizo un sondeo por Marco Pellegrino aunque es casi imposible que Boca se desprenda de él ya que hizo una erogación de dinero importante y es pieza de recambio de Ayrton Costa. En tanto, Julián Ceballos, que viene de actuar en All Boys y fue pretendido por Instituto de Córdoba y Chacarita, también iría a Gimnasia de Mendoza. Entre varios casos más que se entrenan de forma diferenciada al plantel profesional figuran Gonzalo Toro Morales, de pasado en Unión de Santa Fe y Barracas Central, e Ignacio Rodríguez, que viene de ser goleador en Nueva Chicago.

Boca acaba de anunciar la mejora salarial, extensión de contrato y/o blindaje de varias de sus figuras del plantel. Los experimentados Javier García y Ander Herrera firmaron vínculo hasta diciembre de 2026. Leandro Brey, Lautaro Di Lollo y Milton Delgado fueron reconocidos con un aumento económico y continuidad hasta fines de 2029. Lo mismo ocurrió con Lautaro Blanco, lateral izquierdo titular al que el Xeneize le compró el pase, que permanecerá hasta la misma fecha. Este plan de renovaciones concluiría con el anuncio de la continuidad del Changuito Zeballos, el próximo objetivo.

Los relegados dentro del plantel profesional son Lucas Blondel (todavía con chances de irse a préstamo a Argentinos Juniors), Luis Advíncula (lo pretenden en Perú), Agustín Martegani (recibió una oferta de Central Córdoba de Santiago del Estero y Boca pretende liberarse de él) y Lucas Janson (sondeado por Independiente). Por el momento, todos continuarán bajo la órbita de Úbeda en Primera.