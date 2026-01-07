Dibu Martínez salió reemplazado en el entretiempo y encendió las alarmas: el gesto que anticipó el cambio

Emiliano Dibu Martínez salió a la cancha del Selhurst Park para ser el arquero titular del Aston Villa en su empate 0-0 como visitante frente al Crystal Palace por la fecha 21 de la Premier League y se destacó por una intervención en la primera etapa, pero su salida en el entretiempo por el suplente Marco Bizot volvió a causar preocupación, dado que el Dibu viene tocado físicamente en esta temporada y solo falta un semestre para el Mundial 2026, donde defenderá el título obtenido con la selección argentina.

El marplatense tuvo una gran atajada a los 16 minutos, cuando quedó mano a mano contra Brennan Johnson. El ex hombre del Tottenham sacudió un disparo a quemarropa, que obligó a una estirada a mano cambiada del guardameta para despejar la pelota al córner en el único acercamiento peligroso del Palace en el primer tiempo.

De regreso al complemento, la ausencia de Martínez bajo los palos de los Villanos llamó la atención de los espectadores y la institución tampoco explicó más allá en sus redes sociales. “Cambio al descanso: entra Marco por Emi” fue el escueto mensaje para confirmar la modificación.

Segundos después al pitazo de Andy Madley, ESPN captó a Emiliano en su camino rumbo al banco de suplentes, donde pareció entablar un diálogo con una persona fuera de plano, y en la transmisión oficial contaron que le pusieron “hielo en el gemelo izquierdo” al emblema del equipo liderado por Unai Emery. En este sentido, su rauda marcha rumbo al vestuario al final de los 45 minutos iniciales fue un elocuente gesto que anticipó su salida, sumado a la colocación de frío en la zona afectada por la molestia física.

*La atajada del Dibu Martínez a los 16 minutos del primer tiempo

Las dudas por el físico de Emiliano Martínez no son nuevas porque en octubre pasado fue anunciado como titular contra Feyenoord en Países Bajos, pero no salió ni al campo de juego ni al banco de suplentes y Bizot entró en su auxilio. El cuadro de Birmingham solo anunció este ingreso, aunque la BBC manifestó que su ausencia se debió a un golpe durante la entrada en calor, mientras que el periodista Gastón Edul lo vinculó a una “contractura en un gemelo”.

Semanas después, a comienzos de diciembre, el Dibu realizó el calentamiento, pero volvió a quedarse afuera a último momento en la victoria 4-3 sobre Brighton y Marco Bizot regresó a la titularidad. En la conferencia de prensa, Emery trajo claridad sobre los motivos de esta decisión: “Emiliano tenía dolor en la espalda. Ni siquiera podía calentar con normalidad. Tenemos a Marco -Bizot-, y Marco es un tipo fantástico y un gran profesional”.

A lo largo de la temporada, Martínez se perdió ocho encuentros, aunque no todos fueron por lesión: no estuvo en la primera fecha ante Newcastle (0-0) porque debía una fecha de suspensión tras ser expulsado en la última jornada de la Premier League 24/25 ante Manchester United. En el ámbito de la Selección, tampoco estuvo en el amistoso ante Angola para darle minutos a Gerónimo Rulli.

En el plano individual, el ex arquero del Arsenal suma 20 encuentros en el presente curso con seis vallas invictas y 19 goles en contra. Solo recibió una amonestación sobre el final del partido en el 2-1 ante Burnley por la séptima fecha. Fue titular en los últimos cinco duelos del campeonato local ante Manchester United (2-1), Chelsea (2-1), Arsenal (1-4), Nottingham Forest (3-1) y Crystal Palace.

Luego de esta igualdad contra Las Águilas, Aston Villa no pudo aprovechar el empate del Manchester City contra Brighton y ambos continúan en el segundo lugar del torneo doméstico con 43 puntos. Arsenal cerrará la fecha este jueves contra Liverpool en Londres y una victoria le dará 8 puntos de ventaja sobre sus escoltas.

A la par, los Villanos mantienen sus expectativas en una Europa League que los tiene como uno de los tres líderes con 15 unidades junto con Lyon de Francia y FC Midtjylland de Dinamarca. Con cinco triunfos y una derrota, los de Emery buscarán sacar el boleto directo a octavos de final en las últimas dos fechas de la fase regular del certamen continental: visitarán al Fenerbahce de Turquía el jueves 22 de enero y recibirán al Red Bull Salzburgo de Austria el 29 de ese mes. Antes de estos dos desafíos, el Aston Villa enfrentará el sábado al Tottenham por la tercera ronda de la FA Cup y el domingo 18 chocará con Everton en Villa Park.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE