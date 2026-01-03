El Aston Villa de Dibu Martínez volvió a ganar y sueña con dar pelea por el título de la Premier League

Aunque la derrota contra Arsenal fue un duro cachetazo en el sueño de pelear por el título, Aston Villa mostró síntomas de recuperación inmediatos para sostenerse en la parte alta de la Premier League. Los Villanos vencieron en el Villa Park 3-1 al Nottingham Forest por la 20ª jornada del certamen inglés y quedaron a tres unidades de la cima, aunque con un partido más.

Ollie Watkins, con un tanto sobre el final del primer tiempo, abrió la cuenta para los de Unai Emery y John McGinn aportó más tranquilidad durante los minutos iniciales del complemento. Una desatención defensiva del Aston Villa le permitió a Morgan Gibbs-White escapar en soledad ante Emiliano Martínez y picarla para anotar el descuento, aunque McGinn respondió poco después para volver a estirar la distancia tras un insólito error del arquero John, quien para colmo se marchó lesionado tras esa acción.

Si bien este fue el juego que abrió la fecha y todavía restan jugar el líder Arsenal y el Manchester City, el elenco de Dibu Martínez con este triunfo alcanzó la línea de los 42 puntos para quedar como escolta de los Gunners (45) y por delante de los Ciudadanos (41). Los de Mikel Arteta visitarán este sábado al Bournemouth, mientras que los de Pep Guardiola recibirán el domingo al Chelsea.

Aunque sufrió un tanto y no logró firmar a su quinta valla invicta en la actual Premier, Dibu tuvo algunas intervenciones importantes para llevar tranquilidad a los suyos. El arquero argentino protagonizó una curiosa acción antes del cuarto de hora con el partido igualado sin goles: un envío largo dejaba solo a Igor Jesús, pero Martínez salió afuera del área y despejó con el hombro, a pesar de que la maniobra sería luego anulada por offside.

A la media hora, un centro a la puerta del área lo encontró batallando con varios defensores rivales, pero Dibu logró despejarla en medio de la puja. La atajada más sobresaliente fue sin dudas a los 29 minutos cuando Omari Hutchinson sacó un latigazo que encontró al argentino firme en la reacción para sostener el empate transitorio. Ya en el complemento, y con el duelo 3-1, el arquero respondió bien ante un remate repentino de Gibbs-White desde la puerta del área.

Aston Villa venía de dejar escapar una racha de 11 triunfos consecutivos con el tropiezo ante Arsenal, sumando 9 por Premier League y 2 en la Europa League. Con el sueño puesto en batallar por el título del torneo inglés, los Villanos volverán a presentarse el próximo miércoles 7 de enero en la casa del Crystal Palace.

Al mismo tiempo, sostienen sus expectativas en una Europa League que los tiene como uno de los tres líderes con 15 unidades junto con Lyon y FC Midtjylland. Con cinco triunfos y una derrota, los de Emery buscarán sacar el boleto directo a octavos de final en las últimas dos fechas de la fase regular del certamen continental: visitarán al Fenerbahce de Turquía el jueves 22 de enero y recibirán al Red Bull Salzburgo de Austria el 29 de ese mes. Además de estos dos desafíos, el Aston Villa también enfrentará la próxima semana al Tottenham por la tercera ronda de la FA Cup.

Hay que tener en cuenta que los Villanos volvieron a disputar la Champions League la temporada pasada por primera vez tras más de cuatro décadas de ausencia: quedaron eliminados en cuartos de final ante el París Saint Germain. En ese marco, y cuando todavía queda medio torneo de la Premier League por delante, hoy figuran bien posicionados para tener otra vez el boleto a la siguiente Champions.

El torneo inglés repartirá boletos para los equipos que se ubiquen en los cuatro primeros lugares de la tabla: Aston Villa actualmente le saca 12 unidades de distancia al Chelsea, que figura en la quinta colocación.

El otro gran objetivo es el de pelear el título de la Premier, ya que el elenco con casi 150 años de vida fue campeón de la primera división inglesa por última vez en 1980, mientras que su última gran actuación fue con el segundo lugar que firmó en el torneo de 1992/93 que obtuvo Manchester United.

Desde entonces, sus mejores números se vieron con el cuarto lugar de 1996 y el de la histórica temporada 2023/24. Sumando un quinto lugar obtenido en 1997, los Villanos culminaron siete veces en la sexta colocación de la tabla como siguiente mejor resultado en las últimas décadas pero luego navegaron siempre entre la parte media-baja de la clasificación, contabilizando inclusive tres temporadas en la segunda división entre 2016 y 2019.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE