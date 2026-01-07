Deportes

Con un “topo” como aliado: la revolución que impulsa Adrian Newey en Aston Martin para dar el golpe en la F1

El histórico ingeniero encabeza una reestructuración profunda en la escudería a partir de un método particular

Guardar
Newey dejó su huella en
Newey dejó su huella en cada equipo en el que trabajó (REUTERS/Jakub Porzycki)

Adrian Newey impulsa una transformación profunda en Aston Martin F1. Y, para ello, se apoya en una persona de confianza en la sede de Silverstone. Un “topo”. Este confidente le informa regularmente sobre el funcionamiento y el clima laboral en la fábrica, desencadenando cambios significativos en el equipo técnico.

La revelación de AutoRacer Italia confirma que Lawrence Stroll, máximo accionista de la escudería, ha dado carta blanca a Newey, lo que ha permitido implementar en Aston Martin el modelo de gestión que el ingeniero británico empleó previamente en Red Bull. Esta estrategia se ha traducido en la salida de figuras clave, como Eric Blandin, exdirector aerodinámico, así como de numerosos ingenieros de distintos niveles, muchos de los cuales han recalado en equipos rivales de la Fórmula 1.

El plan de reestructuración no se limita a los despidos, a partir de lo que el “espía” le va marcando al ingeniero. El equipo busca incorporar talento experimentado y joven, con especial énfasis en el reclutamiento de perfiles sénior que afronten los nuevos retos. Entre estas gestiones destacó la propuesta presentada a Gianpiero Lambiase, actual ingeniero de pista de Max Verstappen en Red Bull, para asumir cargos directivos como director de equipo (team principal) o CEO, reforzando la estructura y permitiendo que Newey se concentre en el desarrollo del Aston Martin AMR26 y modelos futuros.

Lambiase, sin embargo, ha decidido continuar en Red Bull al menos una temporada más, manteniéndose como ingeniero de pista de Verstappen y responsable de operaciones en pista para el equipo de Milton Keynes. Red Bull le otorga flexibilidad para gestionar su calendario, incluyendo la opción de ausentarse alguna carrera por razones personales, en cuyo caso Simon Rennie lo sustituirá temporalmente como ingeniero de pista de Verstappen.

Newey es el “padre” de varios de los últimos autos que hicieron historia en la Máxima. Participó en la construcción del Williams que venció al McLaren-Honda de Ayrton Senna, en el McLaren-Mercedes que superó a la Ferrari de Michael Schumacher, llevó a la gloria a Red Bull, luego terminó con el dominio de Mercedes y Lewis Hamilton, y volvió a poner en la cima a la escuadra de la bebida energizante. Es considerado uno de los mejores técnicos de la historia de la F1, por lo que su pase a Red Bull fue uno de los grandes impactos de la categoría, aunque no se siente al volante.

Siempre quiso trabajar en el automovilismo y su primera experiencia fue como aerodinamista en el equipo de Emerson Fittipaldi en la F1 que tenía su base en Reading, Berkshire, pero quebró a fines de 1982. Sin embargo, pese a no conseguir buenos resultados en esa época, adquirió experiencia con el efecto suelo y ese conocimiento fue clave 40 años más tarde. En 1983 emigró a los Estados Unidos y se sumó al constructor de monopostos March en la IndyCar y venció en siete carreras, incluyendo las 500 Millas de Indianápolis por medio de Tom Sneva. Con el chasis 86C y al volante de Bobby Rahal, en 1986 ganaron las 500 Millas de Indianápolis y fueron campeones. Luego regresó a la F1. E hizo historia en cada escudería en la que trabajó.

Adrian arranca con el diseño de sus autos a la vieja usanza dibujando en un papel y luego sus asistentes arrancan con los trabajos digitales. “A menudo empiezo con un boceto en una hoja A4. Luego lo desarrollo en el tablero de dibujo, usando bocetos a mano alzada. Eso es algo que no puedes hacer en una computadora y se siente muy natural”, aseguró.

Al ser un ingeniero de la vieja guarda y conocer el ambiente de la F1 por más de 40 años, sabe todas las mañas internas. Su método consiste en leer y estudiar a fondo los reglamentos técnicos y poder encontrar todos los resquicios legales. Ir hasta el límite de lo que la norma le permite. Es un as para jugar con los grises o encontrar las lagunas de la ley que le permita sacar lo máximo de sus autos.

Su experiencia le dio un plus ya que es uno de los pocos técnicos que trabajó en la F1 con el efecto suelo, que regresó en 2022. Se trata de la carga aerodinámica que permite que el auto vaya lo más pegado al piso, pero que le generó un dolor de cabezas al resto (el más complicado fue Mercedes) por el efecto rebote o porpoising por la rápida entrada y salida del aire debajo del chasis. El único que no sufrió esta variante fue Red Bull y Newey se convirtió en su talismán.

En los boxes suele verse con una libreta en la que hace dibujos y toma apuntes sobre las características, cambios o ajustes que requiere el auto. Podría anotarlo en un celular, pero él prefiere hacerlo a mano. Mal no le fue con esas costumbres. Es el ingeniero más exitoso en la historia de la F1. A lo largo de su campaña en la Máxima, con autos diseñados por él o en los que participó en su concepción y desarrollo, ganó un total de 26 títulos mundiales.

En Aston Martin quiere repetir el suceso con sus particulares métodos.

Temas Relacionados

Aston Martin F1Adrian NeweyGianpiero LambiaseRed Bull RacingFórmula 1deportes-argentina

Últimas Noticias

La increíble marca que igualó Sebastián Báez en su primera semana del año y cuántos lugares subirá en el ranking ATP

Pese a la eliminación del equipo argentino, el tenista bonaerense redondeó una gran actuación en la United Cup. “Disfruté mucho hoy”, dijo tras la victoria sobre Stan Wawrinka

La increíble marca que igualó

Una estrella de la NFL demandó a su ex esposa modelo por afirmar que el tamaño de su pene terminó con su matrimonio

El ex deportista exige una compensación económica por las declaraciones de la influencer sobre la intimidad de la pareja

Una estrella de la NFL

Crece el bochorno por la participación de una tenista que no sabía sacar y desconocía las reglas: por qué la habrían invitado

Esala la polémica por la participación de la egipcia Hajar Abdelkader en el W35 Nairobi. La opinión de un histórico y pedidos de sanciones

Crece el bochorno por la

La nueva batalla entre dos jugadores que habían protagonizado “la pelea del año” en la NHL: “Es la primera vez que me derriban así”

Ryan Reaves y Mathieu Olivier se trenzaron a golpes de puño, reeditando un viejo enfrentamiento en el hockey sobre hielo

La nueva batalla entre dos

Justicia por mano propia en Barranquilla, comunidad del barrio el Limón agarró a piedras y golpes a presunto ladrón

A pesar que el hombre estaba armado, la comunidad le lanzó objetos hasta que llegó la policía y en ese momento intentaron linchar al sujeto

Justicia por mano propia en
DEPORTES
La increíble marca que igualó

La increíble marca que igualó Sebastián Báez en su primera semana del año y cuántos lugares subirá en el ranking ATP

Una estrella de la NFL demandó a su ex esposa modelo por afirmar que el tamaño de su pene terminó con su matrimonio

Crece el bochorno por la participación de una tenista que no sabía sacar y desconocía las reglas: por qué la habrían invitado

La nueva batalla entre dos jugadores que habían protagonizado “la pelea del año” en la NHL: “Es la primera vez que me derriban así”

Justicia por mano propia en Barranquilla, comunidad del barrio el Limón agarró a piedras y golpes a presunto ladrón

TELESHOW
La polémica reacción del novio

La polémica reacción del novio de Wanda Nara ante una pregunta que desató críticas en las redes

Flor Jazmín Peña y su autocrítica sobre los celos por Nico Occhiato: “Soy muy calentona”

Las vacaciones de Cami Homs en la recta final de su embarazo: fogón, atardeceres y juegos

El sugestivo posteo de Flor Vigna en medio de la polémica con Luciano Castro: “Lo peor del infiel no es perderlo”

Nicole Neumann y su hija Allegra a pura complicidad en Punta del Este: una tarde de compras para sus 15

INFOBAE AMÉRICA

Tres islas ocultas en el

Tres islas ocultas en el Mediterráneo, un santuario impenetrable y la foca monje como protagonista: así es la vida secreta de las Islas Chafarinas

Familia Tiggo alcanza récord de certificaciones internacionales en seguridad automotriz

Masivas protestas en Irán: al menos 36 muertos y miles de detenidos en una ola nacional de rechazo al régimen de Khamenei

Un temporal de nieve provocó caos en varios países europeos con cientos de vuelos cancelados

Los mejores casinos online en México 2026, según apuestas-deportivas.es