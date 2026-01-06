Un bombero voluntario argentino ganó la etapa del Rally Dakar en una accidentada jornada en Arabia Saudita

Augusto Sanz y Puck Klaasen luego de ganar este martes

(Enviado especial a Arabia Saudita) La mayoría de los pilotos que llegaron el campamento de Alula, hacia noreste de Arabia Saudita, fueron directo a sus parques de asistencia. Buscaron el descanso y poder comer luego de una jornada durísima en la tercera etapa del Rally Dakar 2026. Fueron 425 kilómetros cronometrados que exigió al máximo a los competidores y los 200 de enlace luego de ir a fondo durante varias horas decretó un martes que hizo mella con caídas, mucha navegación para seguir la hoja de ruta en medio de obstáculos como piedras, árboles y ríos secos. El único respiro que tuvieron para poder ir a fondo fue la zona desértica que les tocó atravesar.

Tal fue el desafío de ir al límite que el propio ganador en Motos, Tosha Schareina (Honda), sufrió un fuerte golpe y corrió incluso el riesgo de impactar su cabeza contra un árbol. Afortunadamente el español no sufrió consecuencias y pudo seguir al punto de quedarse con el parcial. El 1-2 de la marca japonesa lo completó el estadounidense Ricky Bravec (Honda) y tercero culminó el australiano Daniel Sanders, quien manda en el global de nómina y fue el ganador en 2025.

El mejor argentino en las dos ruedas fue el salteño Luciano Benavides, quien terminó cuarto con su KTM oficial y completa el top cinco en la clasificación general. “Fue una etapa bastante larga, dura, técnica, física, técnica y con mucha navegación. Tuve algunos errores y me costaron dos caídas”, reconoció. En tanto que el neuquino Juan Santiago Rostan (KTM) fue 61º y es 49º en la general. Mientras que el cordobés Leonardo Cola resultó 62º y es 59º en el global.

El accidente de Toscha Schareina

Las mejores noticias para los representantes albicelestes llegaron nuevamente en la divisional Challenger, donde el navegante bonaerense Augusto Sanz y la piloto sudafricana Puck Klaasen (GRally Team) vencieron y son segundos en la clasificación general, donde manda el local Seidan Yasir (Taurus), que hoy resultó segundo en el parcial. “Hoy largamos terceros y a muy poquitos kilómetros ya lo tuvimos pasar a Seidan (Yasir), que había parado. Después seguimos con nuestro ritmo en una pista con mucha piedra y arena. Ya con una pista más limpia. Después pasamos otros dos coches”, le dijo Sanz a Infobae. Sobre la clave de por qué pelean por la victoria explicó que “la verdad que venimos trabajando bastante con Puck. Entrenamos mucho, corrimos varias carreras, hemos hecho dos carreras de Marruecos de una semana. Nos llevamos excelente adentro y afuera del auto, y ella está manejando muy bien y creo que esa es la clave, trabajar”. Cabe recordar Sanz (29 años) es bombero voluntario en su localidad, Exaltación de la Cruz y trabaja en una empresa de energías sustentables.

En la misma divisional, Nicolás Cavigliasso (Taurus) y Valentina Pertegarini fueron cuartos y son sextos en el global. El pampeano David Zille (Taurus) y Sebastián Cesana culminaron séptimos y marchan quintos en la nómina total. Mientras que el navegante mendocino Bruno Jacomy fue quinto junto al chileno Lucas Del Río (Taurus) y marchan cuartos en la tabla total.

Pablo Copetti (MMP), fue 17º y es 15º en la clasificación general. El nacido en nuestro país, pero radicado en los Estados Unidos (corre con bandera de ese país), estalló de bronca contra su equipo, el MMP Competition, por la atención recibida este lunes en el pit stop. “El equipo fue un desastre. No llegaron a asistirme en el pit stop en carrera. Me quedé sin gomas de recambio y vine muy despacio los últimos 80 km en 3 ruedas. ¡HDP!“, escribió en una historia en su cuenta de Instagram. Este martes antes de largar el tramo, Copetti se expresó otra vez por dicha red social e indicó: “Ya estamos listos para una nueva etapa. Gracias a mi navegante Enio Bozzano que hizo de todo para que llegáramos ayer. A Carlos Devesa por contenerme después de la calentura que tenía. Para aclarar: el equipo es francés y mi enojo es porque no solo no estaban para atenderme en carrera a mí, pero sí estuvieron para los pilotos franceses. Vamos a dar todo para llegar lo más alto posible con lo que hay“. Mientras que el salteño Kevin Benavides (Taurus) junto a Lisandro Sisterna fueron 24º y marchan 20º en el total.

Lo mejor de la tercera etapa del Rally Dakar 2026

En Side by Side, el cordobés Jeremías González Ferioli (Can Am) fue quinto y es 20º en la general. Mientras que el bonaerense Manuel Andújar (Can Am) es noveno en el global. El ganador fue el estadounidense Heger Brock (Polaris), quien también manda en la nómina total. El podio parcial de este martes lo completaron los portugueses Goncalo Guerreiro (Polaris) y Joao Monteiro (BRP Can-Am).

En Autos venció el estadounidense Mitch Guthrie, quien también manda en la general. El norteamericano lideró el 1-2 de Ford delante del checo Martin Prokop. Tercero fue el sudafricano Guy Botterill (Toyota).

En tanto que en Camiones festejó Mitchel Van Brink (MM Technology), que también mira a todos desde arriba en la clasificación general. Este martes escoltaron al vencedor Martin Ales Loprais (Iveco) y Richard De Groot (MM Technology).

Imponente postal de hoy con Mitch Guthrie, quien lideró el 1-2 de Ford y también manda en la clasificación general (REUTERS/Stephane Mahe)

En la Classic, reservada para vehículos de 1979 a 2005, el navegante cordobés Gastón Mattarucco y el piloto colombiano Javier Vélez llegaron 64º con su Toyota Land Cruiser y se colocan en el 60º puesto en el global.

Se viene la primera de las dos etapas maratón, esas donde los pilotos no tienen asistencia de sus equipos y deberán efectuar los arreglos y mantenimientos de los vehículos ellos mismos. Luego de 451 kilómetros de velocidad cronometrada y 75 de enlace, llegarán a dos campamentos diferentes, uno para motos y otro para los autos y camiones. Al arrancar este miércoles no podrán llevarse nada, salvo algún gel, pastillas de cafeína y comerán raciones militares. El director del Rally Dakar, David Castera, anticipó que esta edición iba a ser la más dura de las siete que se hicieron en Arabia Saudita y de momento se viene cumpliendo.