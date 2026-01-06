Lucas Pratto acordó su llegada a un campeón de Sudamérica: el récord que buscará romper en la Copa Libertadores

Lucas Pratto en su último paso por Sarmiento de Junín (Instagram @casarmientoof)

Lucas Pratto intentará seguir escribiendo capítulos dorados en su historia dentro del fútbol sudamericano. El delantero que fue campeón de la Copa Libertadores con River Plate en 2018 se convertirá en refuerzo de Coquimbo Unido de Chile, club que participará de la próxima edición del torneo más importante del continente.

Tras su última y breve etapa en Sarmiento de Junín, donde jugó apenas 9 partidos en el Torneo Clausura 2025, el delantero de 37 años acordó su llegada al campeón de la Primera División de Chile, que disputará por segunda vez en su historia la Copa Libertadores. Resta que el Oso estampe su firme para ser presentado oficialmente en los Piratas.

De confirmarse el traspaso, Pratto volverá a jugar en el fútbol chileno tras su exitoso paso por la Universidad Católica, en la temporada 2010/11, donde fue campeón del Torneo Apertura y participó de 46 partidos (16 goles y 12 asistencias). Para el oriundo de La Plata será además un doble desafío, ya que podría quedar en la historia como máximo goleador de la Copa Libertadores.

Actualmente, Pratto suma 30 goles en la competencia más importante de Conmebol. De esos tantos, nueve los marcó defendiendo la camiseta de River Plate, ocho con Vélez Sarsfield, siete con Atlético Mineiro y seis vistiendo los colores de Universidad Católica. Este registro lo deja a solo dos conquistas de pasar el récord que ostenta Daniel Onega, quien encabeza la lista de goleadores argentinos en la historia del torneo con 31 anotaciones.

Lucas Pratto en uno de sus goles más icónicos ante Boca en Madrid por la final de la Copa Libertadores 2018 con River (REUTERS/Sergio Perez)

De acuerdo a la información publicada por el periodista César Merlo, especialista en mercado de pases, el contrato de Pratto con Coquimbo Unido sería por un año. Además, el club trasandino lo necesita debido a que se desprendió de su otro delantero, el panameño Cecilio Waterman.

Conocido como el Oso, Pratto fue protagonista en la obtención de la Copa Libertadores 2018 por parte de River Plate en la final disputada en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Sin embargo, en 2019 quedó asociado a un error en la final frente a Flamengo en Lima que resultó determinante para el desenlace del partido, que terminó perdiendo el conjunto que dirigía Marcelo Gallardo e impidió el bicampeonato.

Pese a que es ídolo del Millonario, Pratto no se fue de la mejor manera en 2021 (fue a préstamo al Feyenoord) con algún cortocircuito con Gallardo: “Yo me lesiono en Holanda y, cuando vuelvo a River, pretendían que hiciera la recuperación de mi lesión (rotura de ligamentos de tobillo y fractura de peroné) solo, apartado, con un doctor y un preparador físico de la Reserva, siendo jugador del club. No me voy a meter en ninguna dirigencia ni la personalidad de ningún entrenador, pero yo no permitiría como persona, siendo entrenador, que un jugador se entrene solo con un profe. Si fuera por una firma de contrato y esas cosas, no sé cómo se manejaría, pero si tengo en cuenta al jugador, el día de mañana no me gustaría que se entrene solo porque sigue siendo patrimonio del club y hay algunos que tienen valor de reventa”, reveló en una entrevista con Juan Pablo Varsky en Clank!.

Lucas Pratto y su relación con Marcelo Gallardo

Más tarde, el delantero ahondó: “Cuando me dijeron que tenía que hacer la recuperación solo con un doctor y un profe de Reserva, les dije que no. River tenía una deuda muy grande conmigo. Les dije que me pagaban la deuda o me consideraba jugador libre. Llegamos a un arreglo de rescisión de contrato con pago de deuda y rescindí. Traté la lesión solo, con el Doctor (Jorge) Batista, él me hizo el acompañamiento con un kinesiólogo personal. Llegó Vélez y mi última parte de la recuperación la hice en Vélez”.

Tras un segundo ciclo en Vélez, con Ricardo Gareca como DT, el Oso volvió a rescindir el contrato en 2023 en medio de una crisis institucional y deportiva en el cuadro de Liniers y se fue a Defensa y Justicia. Luego pasó por Olimpia de Paraguay con Martín Palermo de técnico y recaló en Sarmiento de Junín, su último club.