Boca Juniors blindó a tres promesas del club y renovó el contrato de otros tres futbolistas

El plantel de Claudio Úbeda continúa con la pretemporada 2026 (Foto: Boca Oficial)

En una jornada marcada por la gestión de contratos, Boca Juniors formalizó la continuidad de Ander Herrera junto a otros cinco futbolistas, una medida clave en el armado del plantel para los próximos años. El club selló renovaciones y mejoras salariales estratégicas que apuntan a consolidar su base de talento joven y respaldar a referentes experimentados de cara al futuro inmediato.

Uno de los movimientos destacados fue la firma de Milton Delgado, quien se afianzó tras haber brillado en el Mundial Sub 20. El mediocampista extendió su contrato hasta diciembre de 2029 y contó con una mejora en sus condiciones laborales luego de recibir el balón de bronce en ese certamen internacional. Esta decisión responde al interés de la dirigencia por blindar al mediocampista tras los recientes sondeos de clubes como CSKA Moscú e Inter Miami.

Milton Delgado, Lautaro Di Lollo, Leandro Brey y Lautaro Blanco también tuvieron mejoras en sus contratos con Boca Juniors

Las mejoras alcanzaron también a otros futbolistas considerados piedras angulares para el futuro del equipo. Leandro Brey, Lautaro Blanco y Lautaro Di Lollo sellaron acuerdos salariales más competitivos, igualmente hasta 2029 en el caso de Blanco, quien no dejó dudas sobre su titularidad durante la campaña, desplazando a competidores directos. En el caso de Brey, arquero proyectado por Juan Román Riquelme como el arquero de Boca del futuro, la nueva prebenda contractual agrega una extensión que se suma a la obtenida en septiembre de 2025. Di Lollo, por su parte, consolidó su estatus en la zaga central junto a Ayrton Costa, recibiendo este reconocimiento tras su regularidad en el once inicial desde agosto del año pasado.

El lateral izquierdo Blanco es el dueño del lateral izquierdo y, por ahora, su único competidor es Santiago Zampieri de la Reserva, razón por la que Boca resolvió acompañar la extensión con una fuerte mejora salarial, blindando a un jugador que llegó al club a principios de 2024.

Ander Herrera y Javier García renovaron sus contratos con Boca Juniors

Por su parte, la situación de Ander Herrera tuvo matices particulares. Tras un año golpeado por las lesiones, el volante español firmó la renovación hasta el 31 de diciembre de 2026, incluyendo un esquema de remuneración ligado a su productividad en atención a las lesiones que sufrió durante todo el 2025. El ajuste busca resguardar la inversión del club y motivar el rendimiento del jugador en la recta final de su carrera.

Además, Javier García firmó la extensión de su contrato hasta diciembre de 2026. Cuando parecía que su etapa llegaba a su fin, la dirigencia consideró necesaria esta renovación por su experiencia y peso en el vestuario, permitiéndole seguir junto a Herrera como los miembros de mayor trayectoria.

Por fuera de este grupo destacan dos casos aún pendientes: el de Exequiel Zeballos, que ya está en su último año contractual, y Miguel Merentiel, por quien existen sondeos del exterior y quien, en caso de continuar, aspira a un reajuste en su vínculo.

Estos movimientos refuerzan la estrategia de Boca Juniors de equilibrar la llegada de refuerzos con la consolidación de su patrimonio actual, en un contexto donde la dirigencia busca evitar fugas de promesas y sostener la competitividad deportiva.