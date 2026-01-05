El curioso gesto por la diferencia de estatura entre dos tenistas tras un partido que recorre el mundo

En el torneo ATP 250 de Brisbane, una postal inusual captó la atención del público durante la primera ronda: el australiano Dane Sweeny utilizó una silla para poder abrazar a Reilly Opelka al final de su partido, evidenciando la marcada diferencia de estatura entre ambos tenistas. El episodio ocurrió luego de que Sweeny, de 1,70 metros de altura, cayera ante el estadounidense Opelka, quien mide 2,11 metros, en dos sets con parciales de 6-3 y 7-5.

El partido formó parte de las competiciones previas al próximo Abierto de Australia. Sweeny, quien ingresó al cuadro principal tras la baja del brasileño Joao Fonseca por lesión, no logró superar a su rival, aunque protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al buscar una solución creativa para el saludo final. Al acercarse a la red, el australiano tomó una silla y la colocó junto a su lado para equiparar la altura con Opelka y así poder completar el tradicional abrazo entre jugadores.

Los comentarios no tardaron en aparecer en las redes sociales. “Entonces yo necesitaría una escalera con mi 1.50 y poco”, bromeó uno, “Dane es uno de los tipos más tranquilos que pasea por la cancha”, aseguró otro, haciendo referencia a que el tenista acababa de perder antes de protagonizar ese episodio y “¡Me encanta este juego limpio! Pero no podemos olvidar que debería ser João el que esté ahí“, recordó un aficionado brasileño.

Reilly Opelka accedió a octavos de final (Efe)

Reilly Opelka, actualmente en el puesto 60 del ranking ATP, aprovechó su potente servicio para obtener ventaja desde el inicio del encuentro. El estadounidense disputó 55 puntos con su saque y ganó 44, de los cuales 21 fueron aces, mientras que su rival apenas consiguió dos. El encuentro se extendió durante una hora y 22 minutos y terminó con la victoria del norteamericano, quien avanzó a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al polaco Kamil Majchrzak.

El episodio de la silla evocó recuerdos de situaciones similares ocurridas en el circuito profesional, como la acción de Dudi Sela frente a Ivo Karlovic —otro jugador reconocido por su estatura— en un torneo del 2014. En ambos casos, el gesto generó repercusión entre los aficionados y en redes sociales, destacando el contraste físico que puede existir en el tenis de alto nivel.

Luego de la victoria, Opelka se prepara para su siguiente compromiso frente a Majchrzak, quien superó en su debut al alemán Daniel Altmaier. La organización del torneo de Brisbane continúa como uno de los escenarios principales en la gira australiana previa al Grand Slam de Melbourne.