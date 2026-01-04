Quiénes son los argentinos que jugarán el ATP de Hong Kong

Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone iniciarán la temporada 2026 en el ATP 250 de Hong Kong, China

Los argentinos Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone iniciarán la temporada 2026 en Hong Kong, China, con el objetivo de conquistar su primer título del ATP Tour. Además, el torneo contará con la presencia del italiano Lorenzo Musetti, el kazajo Alexander Bublik, el ruso Andrey Rublev y el histórico croata Marin Cilic. El torneo se podrá seguir por Disney Plus y Tennis TV, la plataforma oficial de streaming de la ATP.

La primera edición del certamen chino se disputó en 1973 y se mantuvo en el calendario hasta 2002, para luego regresar en 2024. Entre los campeones que supieron consagrarse en Hong Kong figuran Pete Sampras, Andre Agassi, Michael Chang, Rod Laver, Ken Rosewall, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Jim Courier, Marcelo Ríos y Juan Carlos Ferrero.

Etcheverry (59° del ranking mundial) llega tras una temporada irregular, marcada por altibajos en su confianza y por cambios en su equipo de trabajo. A pesar de ello, el platense tuvo una actuación destacada en los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis 2025, donde superó al alemán Jan-Lennard Struff en sets corridos.

El tenista argentino busca recuperar el terreno perdido tras un período de irregularidad. En 2024 llegó a ocupar el puesto 24° del ranking mundial y disputó tres finales: Houston y Santiago en 2023 y Lyon en 2024. Además, en Roland Garros 2023 alcanzó los cuartos de final, el mejor resultado de su carrera en torneos de Grand Slam.

El sorteo determinó que en el debut se medirá por primera vez con el francés Valentin Royer (57°), finalista del ATP de Hangzhou en 2025. De conseguir el triunfo jugará con el italiano y primer sembrado Musetti (8°).

Mariano Navone se proclamó campeón del Challenger de Lima en el cierre de la temporada pasada

Navone (75°) afrontará un debut exigente en el ATP de Hong Kong frente al invitado local, Coleman Wong (150°), al cual nunca se midió y uno de los jugadores que cerró en alza la temporada 2025. El asiático logró superar la clasificación y avanzar hasta la tercera ronda del US Open, además de alcanzar la final del Challenger de Seúl y las semifinales en Taipei.

El argentino, por su parte, optó el año pasado por no disputar la gira europea bajo techo y priorizar una serie de torneos Challenger en Sudamérica sobre polvo de ladrillo con el objetivo de recuperar sensaciones y confianza en su juego, una decisión que tuvo su premio con la conquista del título en Lima.

El vencedor en los octavos de final enfrentará al neerlandés Jesper De Jong (74°) o el canadiense Gabriel Diallo (41°).

El marplatense Comesaña (67°) buscará consolidarse definitivamente en el circuito ATP Tour. El Tiburón, de 25 años, viene de tener una temporada con actuaciones destacadas: alcanzó los octavos de final en el Masters 1000 de Cincinnati, las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro y la final del Challenger de Oeiras. En su estreno en Hong Kong se enfrentará al local Juncheng Shang (253°), quien accedió al cuadro principal gracias a una invitación.

El antecedente entre ambos favorece al tenista nacido en Pekín, que se impuso en el único cruce previo, disputado en la ronda de 64 del ATP de Winston-Salem, con un contundente 6-2 y 6-1. De alcanzar la victoria el bonaerense podría verse las caras con el japonés Rei Sakamoto (184°) o el italiano Lorenzo Sonego (40°).