El violento choque “cara a cara” entre dos jugadores en un partido de la NBA que generó preocupación

LaMelo Ball y Jalen Smith fueron los protagonistas de la acción durante el duelo entre Charlotte Hornets y Chicago Bulls

El choque entre los jugadores de la NBA Lamelo Ball y Jalen Smith

En el United Center de Chicago, un episodio generó inquietud durante el enfrentamiento entre los Chicago Bulls y los Charlotte Hornets. Cuando el reloj marcaba el inicio del tercer cuarto, se produjo un choque de cabezas entre Jalen Smith y LaMelo Ball que dejó a ambos jugadores tendidos en el suelo. La situación paralizó por instantes el desarrollo del partido, acaparando la atención de jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

El incidente ocurrió cuando Smith, pívot de los Bulls, avanzó hacia el aro y encontró la oposición de Ball, base titular de los Hornets. Al intentar una jugada bajo el canasto, los dos jugadores colisionaron violentamente. Las imágenes de la transmisión mostraron la magnitud del impacto: ambos permanecieron en el suelo con evidentes muestras de dolor, mientras los servicios médicos acudían rápidamente a asistirlos. Smith requirió la ayuda de dos compañeros para abandonar la cancha, mientras que Ball se retiró con una toalla en la boca.

La preocupación creció cuando se confirmó que Smith no regresaría al juego. El equipo médico de los Bulls lo trasladó directamente al vestuario para realizarle una evaluación por posible conmoción cerebral. El propio club confirmó posteriormente que el jugador ingresó en el protocolo de conmociones de la NBA, procedimiento que exige superar pruebas médicas exhaustivas antes de autorizar su vuelta a la actividad. “Actualización: Jalen Smith (evaluación de conmoción cerebral) es cuestionable para regresar al juego de esta noche contra Charlotte”, publicó la cuenta oficial de los Bulls durante el encuentro.

Lamelo Ball fue una pieza
Lamelo Ball fue una pieza importante para los Hornets (Reuters)

Por su parte, Ball permaneció algunos minutos en el suelo, pero logró reincorporarse y continuó en el encuentro. Su aporte fue clave para que los Hornets consolidaran la victoria a domicilio. Ball finalizó el partido con 17 puntos y 7 asistencias, contribuyendo a la remontada de su equipo.

El partido, que terminó con marcador de 112-99 a favor de los Charlotte Hornets, tuvo a Miles Bridges como máximo anotador con 26 unidades y 14 rebotes. Brandon Miller sumó 22 puntos, mientras que Kon Knueppel aportó 18. Pese a la baja de varios jugadores por lesión en el sector interior, los Hornets lograron dominar los rebotes, superando a los Bulls por 52-43.

En el lado local, Nikola Vucevic lideró la ofensiva de los Bulls con 28 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes. Matas Buzelis añadió 17 unidades, en un partido que representó el cierre de una serie de seis presentaciones consecutivas en casa para el equipo de Chicago, con un balance de tres victorias y tres derrotas.

El choque se produjo durante
El choque se produjo durante el tercer cuarto (Reuters)

El impacto entre ambos jugadores obligó a ajustar la rotación de los Bulls, que recurrieron a Patrick Williams y Julian Phillips para suplir la ausencia del pívot. La salida de Smith se sumó a las complicaciones de una plantilla ya afectada por lesiones, lo que incrementó la dificultad para el conjunto local.

El choque también coincidió con el mejor momento de los Hornets. El equipo de Charlotte revirtió una desventaja de 15 puntos tras el descanso, capitalizando un tercer cuarto dominante en el que superó a los Bulls por 32-17. Brandon Miller anotó tres de los siete triples del equipo en ese tramo, contribuyendo a consolidar la remontada. El triple de Miller dejó la diferencia en nueve puntos, y una bandeja de Ayo Dosunmu redujo la brecha a siete antes de ingresar al último cuarto.

En el periodo final, los Hornets sentenciaron el partido con una racha de 10-0. Un tiro en suspensión de Miller elevó la ventaja a 18 puntos cuando restaban poco más de cuatro minutos, cerrando cualquier posibilidad de reacción para los Bulls.

La baja de Smith abre un interrogante para los próximos compromisos de los Chicago Bulls. El pívot necesitará el visto bueno de un neurólogo independiente antes de volver a la acción, y su presencia en el siguiente partido ante los Boston Celtics permanece en duda.

