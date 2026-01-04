Cómo impactó al deporte venezolano la captura del ex dictador Nicolás Maduro

El deporte en Venezuela en medio de la captura del ex dictador Nicolás Maduro (Photo by Juan BARRETO / AFP)

La captura del ahora ex dictador de Venezuela Nicolás Maduro por parte de una acción del Ejercito de los Estados Unidos creo un manto de dudas sobre cómo se desarrollarán las actividades en el país y una de las incógnitas están puestas en el futuro del deporte.

En las últimas horas, la suspensión indefinida de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) dejó en pausa el desarrollo de la postemporada tras los hechos ocurridos con Maduro y su esposa en la madrugada del sábado. El torneo, que tenía juegos programados para este fin de semana, enfrenta una interrupción en plena fase decisiva, mientras las autoridades deportivas priorizan la seguridad de todos los involucrados.

En declaraciones recogidas por la cadena Fox Sports, el presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano, detalló que la decisión responde a la necesidad de resguardar tanto a jugadores como a aficionados. “Debemos esperar, pero aún no hay una suspensión definitiva. Hay que proteger a nuestros peloteros y fanáticos. Veremos también si nos alcanzan los días para terminar el torneo”, sostuvo Palmisano. La liga, conformada por ocho clubes, compite habitualmente de octubre a enero y se encuentra en la etapa del Round Robin, fase previa a la Serie Final.

La medida afecta directamente a los equipos que habían avanzado a los playoffs: Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui. Según confirmó la LVBP, las franquicias recibieron la orden de retornar a sus ciudades de origen, a la espera de nuevas directrices.

Hasta el momento, la liga no difundió un comunicado formal a través de sus canales oficiales, aunque la suspensión fue ratificada por Palmisano en diversas entrevistas. El único club que se manifestó públicamente fue Navegantes del Magallanes, que comunicó la cancelación de su compromiso mediante su cuenta en la red social X (antes Twitter).

Por su parte, hay incertidumbre con el resto de las federaciones locales. Así es el caso del fútbol: la temporada 2026 de la Liga Futve se pondrá en marcha el próximo 30 de enero con la fecha 1 del Torneo Apertura que reúne a 14 equipos. En la misma línea, el certamen de la primera división del básquet, otro de los deportes populares en el país, recién tiene cronograma de inicio para el 7 de marzo.

Deportivo Táchira jugará la fase preliminar de la Copa Libertadores (REUTERS/Sergio Moraes)

En relación a competencias internacionales, hay que mencionar que son dos los equipos que clasificaron de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores (Universidad Central y Deportivo La Guaira), mientras que otros dos (Deportivo Táchira y Carabono) deberán afrontar fases preliminares desde los últimos días del mes de enero. Por el lado de la Sudamericana, serán cuatro los representantes del fútbol vinotinto: Puerto Cabello, Monagas, Caracas FC y Metropolitanos.

La jornada del campeonato de béisbol programada para el 3 de enero quedó oficialmente cancelada y la LVBP evaluará “día a día” la reanudación del torneo. La incertidumbre se extiende también a nivel internacional, ya que las ligas integrantes de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe deben concluir sus actividades en enero para no interferir con la preparación de las Grandes Ligas de Estados Unidos.

Los eventos recientes se suman a una serie de contratiempos que afectan al béisbol venezolano. Semanas atrás, la Confederación de Béisbol del Caribe retiró a Venezuela la sede de la Serie del Caribe, trasladándola al estado mexicano de Jalisco. Esta decisión, adoptada por motivos de seguridad, ya había generado inquietud entre directivos y aficionados.

En el plano deportivo, la suspensión implica posibles modificaciones en fechas, doble programación de partidos y recortes en los periodos de descanso, según advierten los cuerpos técnicos.

Durante los partidos que sí lograron disputarse el viernes 2 de enero, Cardenales de Lara superó 6-5 a Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia venció 4-3 a Navegantes del Magallanes. El campeón de la temporada representaría a Venezuela en la Serie del Caribe, junto con los equipos campeones de Colombia, México, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.

La liga de béisbol venezolana quedó suspendida (Gennaro Pascale)