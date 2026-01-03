“Le gustaban las bromas pesadas”: la confesión de un ex compañero de Scaloni sobre su comportamiento en el vestuario

El uruguayo, que jugó con el entrenador de Argentina en la Lazio, contó detalles de su relación

El ex futbolista Álvaro Tata González habló sobre su estrecha relación con Lionel Scaloni y compartió intimidades sobre el actual entrenador de la selección argentina. El uruguayo recordó momentos de camaradería dentro del vestuario, contando cómo era el director técnico durante su época como jugador de Lazio y le sumó anécdotas personales que marcaron su amistad. Además, el ex mediocampista analizó las probabilidades para el Mundial 2026 y, pese a destacar a Francia y España como candidatas, se refirió al presente de los Charrúas y de La Scaloneta.

“Jugué con Lionel (Scaloni) en Lazio. Es amigo, compartimos muchas cosas importantes, lindas. Incluso su primer hijo, Ian, nace con mi señora acompañando a su mujer, Elisa, en el hospital. Es un recuerdo lindo. Cada tanto hablamos y me alegra mucho lo que ha logrado”, recordó el Tata González, en diálogo con el ex arquero de la Selección, Sergio Goycochea, y la periodista Sol Rivas para DSports.

El uruguayo, que jugó en Boca Juniors en 2008, y Lionel Scaloni compartieron vestuario entre 2011 y 2013 en Lazio de Italia, acumulando 32 partidos conjuntos entre Serie A, Copa Italia y UEFA Europa League. Allí, fortalecieron un fuerte vínculo que excedió lo profesional, al punto de que mantiene diálogo hasta el día de hoy. Incluso, a mediados de 2025, el Tata compartió en sus redes sociales que lo visitó en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA. “Que lindo cuando hablas dos palabras y ves que tu amigo sigue siendo el mismo que antes de ganarlo todo con la pelota”, escribió en ese entonces.

El encuentro entre Scaloni y Tata González en el predio de la AFA a mediados de 2025 (@tatagonzalezoficial)

Durante la charla, González recordó también el ambiente distendido del grupo y la personalidad del actual seleccionador argentino: “Era tremendo. Le gustaban las bromas pesadas. Muy jodón”. Cuando le consultaron sobre qué cosas hacía el entrenador de Pujato, comentó: “De esconder algún celular y más allá. Pesadas en ese sentido”.

Posteriormente, profundizó sobre el aprecio de sus compañeros. “Era muy querido en el plantel. Incluso, cuando él se va, estábamos jugando la Copa Italia, que después le ganamos en una final contra la Roma. Él estaba jugando, el arquero en esa Copa Italia también era argentino (Albano Bizzarri). Él se va en la mitad de ese semestre y él quería quedarse, no estaba conforme de irse. Yo también, como amigo, lamentaba su partida”, comentó.

En esta misma línea, destacó que la salida de Scaloni del equipo lo marcó y contó una anécdota especial: “Yo que no era un jugador de hacer muchos goles le dije al utilero: ‘Lleva la 5 de Scaloni al banco de suplentes’. Me miró como diciendo ‘¿Qué querés?’, pero la llevó y en las semifinales contra la Juventus hice un gol de cabeza. Salí a buscar la camiseta y se lo dediqué a él que se iba. Por eso que te decía que era muy querido por nosotros en el plantel. Mantiene amistad con muchos todavía”.

Cuando la selección argentina se consagró campeona del Mundial 2022 de Qatar, Tata González le dedicó un mensaje a Scaloni: “El principal responsable del cambio que hubo en la selección argentina. Messi se sintió Messi, y tus valores llegaron al equipo. Como DT acertaste en planteos y decisiones importantes. Por todo esto Felicitaciones Leo!!”. Este estuvo acompañado del momento en el que le dedicó el gol de cabeza a la Juventus mostrando su camiseta de la Lazio.

El gesto que tuvo Tata González con Lionel Scaloni cuando se marchó de la Lazio (@tatagonzalezoficial)

Respecto al Mundial 2026, Tata González se mostró optimista sobre la actuación de la selección de Uruguay. “Vamos a estar ahí, peleando con España. Ojalá que podamos ganar el grupo y tomar el camino más accesible a la definición”, aseguró sobre el combinado dirigido por Marcelo Bielsa. El exfutbolista también añadió que el grupo de la Celeste “no fue ni de los más difíciles ni de los más fáciles”.

En su evaluación de favoritos para el Mundial 2026, el exjugador de Boca, Nacional, Torino y Lazio situó a Francia en la primera línea, argumentando: “Creo que se viene manteniendo y tiene jugadores, además de mucha calidad, tiene también mucho potencial físico, que para como se está jugando hoy y para donde va este deporte es fundamental”.

A continuación, mencionó a España entre los aspirantes y extendió la incógnita sobre Argentina: “Veremos si Argentina puede, con Messi más pensativo que corredor, ver cómo se adaptan para sacarle el máximo a un jugador que no lo tiene nadie”. González también hizo referencia a las selecciones que sobresalen en eliminatorias pero luego no logran consolidarse: “Siempre esperando por alguna selección que en las eliminatorias les va muy bien y después en el Mundial no confirma como Bélgica”.

Tras su retiro como futbolista profesional, Álvaro González inició su camino como director técnico en la Liga Universitaria con Old Christians y, a comienzos de 2025, asumió la conducción de Sportivo Bella Italia, institución vinculada a Fernando Muslera y participante de la Primera Divisional C del fútbol uruguayo.