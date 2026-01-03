La brutal patada que recibió Nicolás Tagliafico en la victoria del Olympique de Lyon sobre el Mónaco

El defensor argentino fue víctima de una dura entrada

Nicolás Tagliafico se convirtió en uno de los protagonistas del triunfo 3-1 de Olympique de Lyon frente al Mónaco, por la decimoséptima fecha de la Ligue 1 de Francia. El defensor argentino aportó dos asistencias y además fue víctima de una dura infracción que dejó a su equipo con superioridad numérica durante gran parte del segundo tiempo.

Desde el inicio, el lateral con pasado en Independiente mostró su influencia en el desarrollo del encuentro. El primer gol de Lyon llegó tras un tiro de esquina, en el que el defensor argentino anticipó en el primer palo y conectó de cabeza, asistiendo a Pavel Sulc que definió desde el área chica. La precisión y el buen posicionamiento del argentino marcaron la diferencia en esa jugada clave.

En la segunda parte, cuando el partido ya se encontraba 2 a 1 a favor del Lyon, Tagliafico volvió a destacarse. Tras un avance por la banda izquierda, recibió el balón cerca del área rival, giró ante la marca y habilitó al brasileño Abner Vinícius que aumentó la diferencia en el marcador. Se trató de su tercera asistencia en la temporada, consolidando su papel como uno de los jugadores más regulares de la plantilla.

La secuencia de la patada

El partido tomó un rumbo dramático cuando Mamadou Coulibaly, mediocampista rival, disputó con demasiada vehemencia una pelota contra el lateral surgido de Banfield, lo que le valió la tarjeta roja. El argentino, en una acción dividida, recibió una fuerte plancha a la altura del pecho y el cuello. La falta lo dejó tendido en el césped durante varios minutos, pero después pudo reincorporarse y finalizar el encuentro.

El propio Coulibaly era quien había encontrado el empate parcial para el conjunto monegasco cuando marcó sobre el final de la primera etapa. Sin embargo, su actuación terminó opacada por la violenta entrada sobre el marcador de punta albiceleste.

En la temporada 2025/2026, Tagliafico ya suma 18 partidos oficiales entre la liga francesa y la competencia europea. Su rendimiento constante y su capacidad para adaptarse a distintos esquemas defensivos le permitieron ganarse la confianza del cuerpo técnico y mantener la titularidad en el equipo. En la última línea suele compartir tareas defensivas con jugadores que aportan experiencia y solidez, y su aporte ofensivo sigue siendo un plus para el equipo.

La victoria ante Mónaco permitió a Olympique de Lyon consolidar su posición en el 5° puesto en la tabla, con 30 puntos, y mantenerse en la zona de clasificación a copas internacionales. El equipo ahora se prepara para el próximo desafío ante Lille por la Copa de Francia, mientras que en la liga el siguiente compromiso será frente a Stade Brestois.

El buen momento colectivo encuentra respaldo en el rendimiento individual de figuras como Tagliafico, quien mantiene su regularidad tras el título obtenido con la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Tagliafico continúa sumando minutos y protagonismo en el fútbol europeo. Su experiencia en la liga francesa lo mantiene como una pieza clave tanto en el club como en la selección nacional. Con cada actuación refuerza su candidatura para integrar la lista de convocados al próximo Mundial, objetivo que el defensor mantiene vigente a partir de su presente en Lyon.

*El resumen del partido