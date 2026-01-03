Arrancó el Rally Dakar con una buena actuación de los corredores argentinos

El salteño Luciano Benavides fue cuarto en motos

(Enviado especial a Arabia Saudita) Comenzó la acción para el Rally Dakar 2026 que cumple con su 48ª edición, la séptima consecutiva en Arabia Saudita. Este sábado se llevó a cabo el prólogo de 23 kilómetros en Yanbu, una ciudad portuaria crucial en la costa del Mar Rojo y que es el epicentro del evento hasta el lunes y también recibirá a las últimas dos etapas.

El prólogo sirve para el orden de largada de la primera etapa que será este domingo tomando como referencia los 12 primeros de hoy. Arrancar más atrás es lo que se busca para no “limpiar” la pista como se dice en la jerga del rally, es decir, sacar las piedras y otros obstáculos, algo que aprovechan los que comienzan luego de los diez primeros. Por eso los ganadores de hoy elegirán comenzar en el 12º puesto o lo más cercano para que otros les dejen el camino en mejores condiciones. Estos cambios no se repetirán a lo largo de la carrera y solo los pilotos “Oro”, esos son considerados de élite por su trayectoria, tendrán un solo comodín para el resto de la competencia, algo que sirve para la estrategia.

A medida que los competidores fueron llegando pasaron por la rampa en la que se hizo la largada simbólica. Cabe aclarar que las diferencias fueron muy cortas debido al escaso kilometraje recorrido. En autos venció Mattias Ekström con un tiempo de 10m49s, quien lideró el 1-2 de Ford delante del estadounidense Mitch Guthrie (a solo 7/1000), la misma distancia con el tercero, el belga Gillaume de Mevius (Mini).

En Motos lideró el español Edgar Canet, que con una KTM oficial logró un registro de 11m32s. A solo 2/1000 quedó su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders. A 5/1000 quedó el austríaco Ricky Brabec, con una Honda de la escudería con apoyo de la fábrica japonesa. El mejor argentino fue Luciano Benavides (KTM). Tras cruzar la meta el salteño (quedó a 10/1000) le confió a Infobae que “fue uno de los mejores prólogos que tuve. A diferencia de otros años, esta vez pude comenzar más tranquilo. Ese cambio fue porque me focalicé en mí y lo vengo aprovechando”. En tanto que el cordobés Leonardo Cola resultó 67º y el neuquino Juan Santiago Rostan fue 72º. Ambos compiten con una KTM particulares.

Los cordobeses Nico Cavigliasso y Valentina Pertegarini defienden el título en la Challenger y culminaron cuartos este sábado

En la categoría Challenger hubo ocho argentinos en los diez primeros lugares, si se consideran los navegantes. El bonaerense Augusto Sanz fue segundo con la piloto sudafricana Puck Klaasen (GRally Team), que quedó a apenas 3/1000 del neerlandés Paul Spierings (Taurus), que clavó un crono de 12m31s9. Tercera fue la saudita Daniaa Akel (Taurus), a 12/1000. Cuarto fueron los vigentes campeones mundiales y que también defienden su título en el Rally Dakar, los cordobeses Nicolás Cavigliasso (Taurus) y Valentina Pertegarini, a 14/1000. Quinto culminó el pampeano David Zille (Taurus) y Sebastián Cesana, que empataron su tiempo con el matrimonio de General Cabrera, quienes terminaron adelante por haber logrado primero ese registro. En su debut en autos en el Rally Dakar, Kevin Benavides (Taurus) y Lisandro Sisterna cruzaron la meta en el séptimo puesto, a 22/1000 de los punteros. Y octavo fue el mendocino Bruno Jacomy, que navega al corredor chileno Lucas Del Río (Taurus), a 25/1000 de la referencia. Pablo Copetti (MMP), nacido en nuestro país, pero radicado en los Estados Unidos, fue 21º.

En la Side by Side el cordobés Jeremías González Ferioli (Can Am) fue quinto. Mientras que el de Lobos, Manuel Andújar, llegó 13º en la divisional que tuvo como vencedor al estadounidense Brock Heger (Polaris).

Por último, en camiones se impuso el neerlandés Mitchel Van Brink. El podio a puro Iveco lo completaron los checos Martin Macik y Ales Loprais.

Lo mejor del prólogo del Rally Dakar

El Rally Dakar es la madre de las carreras de Rally Raid, una disciplina que, a diferencia del rally que corre por caminos públicos de asfalto o de ripio, es a campo traviesa y transita por cualquier tipo de zonas. El correr sobre arena, piedras, tierra implica que el vehículo se exponga a saltos y movimientos bruscos que complican su conducción. Por eso y buscando la seguridad de los competidores, la velocidad está limitada a 170 kilómetros por hora en los autos, en las motos a 160 y en camiones a 135.

La dureza de este evento radica en las condiciones extremas de los trazados por donde se transita que pueden generar roturas en los vehículos, accidentes y el peligro aumenta en las dos ruedas ante un mal salto o pérdida de equilibrio. Si bien las máquinas son monitoreadas por la empresa a cargo del Rally Dakar, Amaury Sport Organisation (ASO), cada vehículo tiene un botón de emergencia que da alerta a los equipos de rescate. Si el competidor perdió la consciencia, suele ser rescatado por otro piloto al que se le devuelve el tiempo perdido al terminar la jornada.

Este sábado arrancaron en el actual Rally Dakar 787 competidores en 421 vehículos inscriptos en alguna de las diversas carreras. Francia es el país que más representantes tiene con 188, le sigue España (106) y Italia (68). Este domingo se realizará la primera etapa que volverá a ser en Yanbu y tendrá 305 kilómetros cronometrados.