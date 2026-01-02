Entre hobbies, familia y golf: así vive Gareth Bale su retiro de la élite del fútbol mundial

La fortaleza psicológica de Bale se apoyó en la disciplina y el sacrificio de sus padres, quienes marcaron su exigencia profesional (Matthew Childs/Reuters)

A tres años de su retiro, Gareth Bale se reinventa lejos de los focos. El exfutbolista galés, que supo conquistar la gloria en el Real Madrid y soportar la presión mediática de uno de los clubes más exigentes del mundo, hoy prioriza la vida familiar, los hobbies personales y la tranquilidad que durante años le fue esquiva. En una entrevista con GQ, el exjugador revela cómo reconstruyó su día a día tras dejar la elite, confiesa heridas abiertas por las críticas y comparte el sentido renovado de su bienestar.

Real Madrid: gloria, presión y desencuentros

Llegar al Real Madrid como el fichaje más caro de la historia representó un sueño y un desafío. Bale conquistó cinco Champions League y dejó imágenes imborrables, como su hat-trick ante el Inter de Milán y la chilena en la final de 2018 frente al Liverpool.

Sin embargo, la dimensión de su éxito deportivo nunca lo blindó frente a las exigencias externas: “En algún momento, ser el futbolista más caro del mundo es algo bastante especial como para contárselo a mis hijos”, reconoció.

Gareth Bale prioriza la vida familiar y la tranquilidad tras su retiro del Real Madrid y el fútbol profesional (REUTERS/Hannah McKay)

La convivencia con la presión mediática y las especulaciones sobre su vida personal y profesional marcaron su paso por el club blanco. “Lo cierto es que muchos van al Madrid para ser un Galáctico, pero yo fui a jugar al fútbol. Lo que logré como futbolista galés en el extranjero fue increíble”.

Bale niega enfrentamientos con Cristiano Ronaldo y destaca la gestión de Carlo Ancelotti: “Su genio está en la gestión de grupo. Te mantiene feliz y enseña mucho con su calma. Cuando todos estarían enfadados, él logra que reine la tranquilidad. Por eso es tan buen entrenador”.

El exfutbolista galés logró cinco Champions League con el Real Madrid, donde enfrentó presión mediática e innumerables críticas (REUTERS/Phil Noble)

El peso de las críticas y el estigma del golf

El episodio de la bandera “Wales. Golf. Madrid. In that order”, donde celebró con una bandera que priorizaba su país y el golf por encima del club, sintetizó la relación tensa entre Bale y la prensa española.

“Esa frase fue lo que más me dolió. Si ahora te pregunto cuántas veces crees que jugaba al golf, dirías tres o cuatro veces por semana. Pero la realidad era una vez cada dos o tres semanas, y solo en días libres”.

La etiqueta de “enemigo público” y los juicios constantes no solo afectaron su imagen, sino que también tuvieron un impacto profundo en su bienestar: “Admito que quizá pequé de ingenuo al no defenderme y no dejar que la gente me conociera”.

Bale explicó que, pese al estigma, jugaba al golf solo una vez cada dos o tres semanas en días libres (Action Images via Reuters/Andrew Couldridge)

Bale desarrolló mecanismos para proteger su salud mental, alejándose de las redes sociales y limitando la exposición: “Se pueden tener cien comentarios positivos y uno negativo te marca. A los 16 años, en el Southampton, leí un artículo negativo y me afectó. Desde entonces aprendí a alejarme de ello todo lo posible porque sabía lo que podía hacerme mental y físicamente”.

La fortaleza, asegura Bale, proviene de su entorno familiar: “Mi padre es muy fuerte, y ambos, él y mi madre, sacrificaron mucho para que pudiera jugar. Si yo no me esforzaba, para ellos eso sí era inaceptable”.

Familia y reconstrucción: una rutina lejos de los focos

El constante escrutinio mediático dañó la salud mental de Bale, quien se protegió alejándose de redes sociales y los comentarios negativos (REUTERS/Lee Smith)

La enfermedad de su padre fue el detonante para anunciar el retiro en enero de 2023, poco después de disputar su único Mundial con Gales. Desde entonces, la familia ocupa el centro de su vida.

“Ahora pondría a la familia en primer lugar. Probablemente el golf en segundo. Luego, la salud”, enumera Bale. Junto a su esposa Emma Bale y sus hijos, disfruta de una rutina tranquila: “Valoro poder estar en casa, ser un padre presente y esposo activo. No fue hasta que me retiré que comprendí realmente todo lo que Emma hacía en casa”.

Lejos de obsesionarse con el golf, Bale lo vive como una afición ocasional y rechaza el estigma mediático construido en torno a ese deporte. Su día a día también incluye nuevas pasiones: ha iniciado clases de piano, comparte tiempo con sus hijos y se involucra en proyectos sociales.

A través de su rol como comentarista en TNT Sports y CBS Sports Golazo, Bale mantiene su vínculo con el fútbol de forma distinta y sin presiones (REUTERS/Isabel Infantes)

Además, ha encontrado una nueva faceta en los medios: participa como comentarista en TNT Sports y CBS Sports Golazo, manteniéndose vinculado, desde otro lugar, al mundo del fútbol.

Un equilibrio buscado durante años

Bale reconoce que la mayor satisfacción proviene ahora de lo cotidiano, como acompañar a sus hijos o compartir con ellos sus hobbies: “Ver a mi hijo jugar al fútbol me transporta directamente a mi propia infancia”. Sobre la posibilidad de regresar como futbolista, es tajante: “Si me hubieras preguntado hace un año, no me habría sentido bien. Pero ahora estoy en paz. Jugué hace poco y me di cuenta de que ya no podía continuar”.

El equilibrio que tanto buscó en sus años de profesional parece haberlo encontrado lejos de los focos y del ruido mediático. Hoy prioriza la plenitud personal, la familia y la libertad de elegir sus propios tiempos, tal como relató a GQ.