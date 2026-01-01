Una leyenda de la NFL dio detalles de su batalla contra el Parkinson: “Cuando despierto estoy tan rígido como una tabla”

Fue elegido tres veces como Jugador Más Valioso (Crédito: © Chris Szagola/Cal Sport Media/ZUMApress.com)

Brett Favre es una leyenda de la NFL porque llevó a los Green Bay Packers a dos Super Bowl seguidos, siendo campeón de la edición XXXI ante los New England Patriots en 1997 y cayendo en la siguiente cita contra los Denver Broncos. Sin embargo, sus escándalos fuera de la cancha lo han llevado a ser protagonista de un documental y, en la actualidad, dio detalles sobre cómo transita su batalla contra el Parkinson.

El ex mariscal de campo anunció su diagnóstico en septiembre de 2024 en medio de un discurso en el Congreso de los Estados Unidos y en los últimos días de 2025 reveló los alcances de su enfermedad en su canal de YouTube 4th and Favre. “Estoy en las primeras etapas del Parkinson”, inició su relato el integrante del Salón de la Fama desde 2016.

La detección de este cuadro lo obligó a interiorizarse más sobre este trastorno neurodegenerativo progresivo: “Y siempre, probablemente como la mayoría de la gente, pensaba que solo había un tipo de Parkinson y ya. Pero no es así. Hay muchas formas de Parkinson. Yo tengo lo que se llama idiopático, que es el más común”.

“Otra cosa que la mayoría de la gente piensa cuando oye hablar de Parkinson es en los temblores. A veces me dicen: ‘Bueno, no debes estar tan mal porque no tiemblas‘. Tengo muy poco temblor. Tengo algo, pero es bastante raro”, continuó Favre.

El deportista de 56 años precisó las tres características de esta enfermedad con respecto al tipo más leve: “Una de esas tres será el principal efecto secundario que tenga. Una es la parte cognitiva y de memoria, otra son los temblores, y la tercera es la rigidez y la falta de flexibilidad. En mi caso, lo principal es la rigidez y la falta de flexibilidad”.

Brett Favre, quarterback retirado, asistió a una comisión de la Cámara de Representantes el martes 24 de septiembre de 2024, en Washington (Crédito: AP/Mark Schiefelbein)

El elegido tres veces como Jugador Más Valioso ofreció un crudo relato sobre cómo es cada una de sus mañanas. “Cuando me despierto, antes de tomar mi medicina, estoy tan rígido como una tabla. Y una vez que tomo mi medicación, es como si los músculos y las articulaciones aflojaran un poco su agarre sobre mí”, explicó. Y continuó: “Y cuando me canso, sobre todo al final del día, tiemblo un poco. Pero la parte cognitiva y de memoria, por ahora, está bien”.

En este sentido, la ausencia de un antídoto para erradicar su cuadro lo obliga a mantenerse con los pies sobre la tierra y evita proyectar hacia el futuro: “No hay cura. A veces escucho: ‘Bueno, faltan cinco años para que encuentren una cura‘. Ojalá sea cierto. Realmente lo deseo. Pero no me hago ilusiones”.

Más allá de contar que está “bastante bien”, Brett Favre dio un ejemplo cotidiano de su vida diaria, que lo lleva a pensar que el trastorno ha avanzado en su cuerpo: “Todos mis problemas están en el lado derecho. Si dejas caer una moneda frente a mí y trato de recogerla con la mano derecha, puede que pase cinco minutos intentándolo y al final lo haga con la izquierda. Al principio, cuando tomaba la medicación, la destreza en mi mano derecha era buena. Pero eso ya no es así. Por eso pienso que tal vez ha avanzado un poco. Ojalá no, tal vez estoy exagerando”.

El nombre de Favre cobró relevancia en los últimos meses con la publicación del documental Al descubierto: la caída de Favre, emitido por Netflix, donde se repasa la acusación sobre un presunto acoso sexual en 2008 a Jenn Sterger, reportera de los New York Jets, en la época que el mariscal de campo jugaba con esa camiseta.

Ganó una edición del Super Bowl (Crédito: Carlos Gonzalez/Minneapolis Star Tribune/TNS via ZUMA Wire)

El quarterback, que está casado y tiene dos hijas, admitió el envío de mensajes de voz a la mujer, pero desmintió que le haya mandado mensajes de texto con fotos de sus partes íntimas, informó Fox Sports en 2010, cuando se dio a conocer el caso. La NFL nunca demostró la veracidad de los hechos, aunque el jugador fue multado con USD 50.000 por no cooperar con la investigación de la Liga. “Mi vida quedó arruinada y él fue al Salón de la Fama”, declaró Sterger a Netflix.

Por otro lado, la revista Forbes en su versión digital indicó que Brett Favre se vio envuelto en otro escándalo en los últimos años. Él y el exgobernador de Misisipi Phil Bryant fueron apuntados por un supuesto desvío de USD 5 millones en fondos de asistencia social, destinados a residentes de bajos ingresos, para la construcción de un estadio de voleibol en la Universidad del Sur de ese estado norteamericano, donde la hija de la leyenda jugaba en ese momento.

Finalmente, el ex hombre de los Atlanta Falcons, Green Bay Packers, New York Jets y Minnesota Vikings no fue acusado penalmente. Además, debió devolver USD 1.100.000 recibidos por supuestas conferencias que nunca brindó. Sin embargo, no fueron los únicos escándalos. Según repasó ESPN, desde noviembre de 2018 solicitó partidas a funcionarios estatales para Prevacus, una empresa que fabrica un medicamento para las conmociones cerebrales en la que era el principal inversor. Recibió USD 2 millones como fondos de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y el fundador de la entidad, Jacob VanLandingham, se declaró “culpable” de fraude electrónico en julio de 2024. Admitió que utilizó ese dinero para pagar pérdidas de juego y otras deudas.

Debido a esto, Favre debió comparecer frente al Comité de Recursos y Árbitros de la Cámara de Representantes en septiembre de 2024: “Lamentablemente, también perdí una inversión en una empresa que creía que estaba desarrollando un medicamento innovador para las conmociones cerebrales que pensé que ayudaría a otros. Y estoy seguro de que comprenderán por qué es demasiado tarde para mí, porque recientemente me diagnosticaron Parkinson. Esta también es una causa que me toca de corazón”.