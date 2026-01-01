Los 24 movimientos confirmados en el mercado de pases de la Liga Profesional en el inicio del 2026: el club que ya cerró seis refuerzos

Fausto Vera (River), Tiago Serrago (Tigre), Martín Benítez (Atlético Tucumán) y Franco Jara (Instituto)

La temporada 2026 del fútbol argentino estará en marcha oficialmente durante la última semana de enero, pero los clubes de la Liga Profesional ya avanzaron oficializando las distintas incorporaciones que realizaron en el final del año pasado.

En este marco, Instituto de Córdoba es la entidad que más activa se mostró en el período de transferencias con seis refuerzos abrochados en el cierre del 2025. La Gloria confirmó los arribos de Jonathan Galván, Franco Moyano, Iván Erquiaga, Diego Sosa, Franco Jara y el arquero Lautaro Maldonado.

River Plate, por su parte, concretó la incorporación del mediocampista Fausto Vera (25 años) a préstamo por un año desde Atlético Mineiro y acordó la compra del pase de Aníbal Moreno a Palmeiras por una suma cercana a USD7.000.000, firmando un vínculo hasta finales de 2029.

En otro movimiento relevante, Ignacio Fernández, de 35 años, concluyó su ciclo en el Millonario y regresó a Gimnasia La Plata, club al que retorna una década después de su salida del Bosque.

Además, hubo varios cambios de entrenador: la dupla Sergio Gómez y Favio Orsi tomó el mando en Newell’s, Rosario Central nombró a Jorge Almirón tras la partida de Ariel Holan, Lucas Pusineri desembarcó en Central Córdoba de Santiago del Estero por Omar De Felippe, Diego Martínez asumió en Huracán por Frank Darío Kudelka y Hugo Colace fue ratificado en Atlético Tucumán como DT principal tras su interinato que se inició ante la partida de Pusineri en el final del certamen.

En el rubro de incorporaciones de futbolistas, también ficharon Atlético Tucumán, Tigre, Independiente Rivadavia de Mendoza, Sarmiento de Junín, Central Córdoba de Santiago del Estero, Talleres de Córdoba, Barracas Central, Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza.

Mientras el inicio de la primera jornada del Torneo Apertura está programado para el fin de semana del 25 de enero, el mercado de fichajes abrirá formalmente durante la segunda semana de enero y los clubes tendrán oportunidad de registrar nuevos jugadores hasta la primera semana de marzo, cuando ya se habrán disputado varias fechas del campeonato nacional.

LOS MOVIMIENTOS CONFIRMADOS EN EL MERCADO DE PASES

Tras su paso por el fútbol brasileño, Martín Benítez firmó contrato hasta diciembre del 2026

Leonel Di Plácido firmó contrato hasta diciembre del 2027 con Atlético Tucumán

Luego de sus etapas en Defensa y Justicia y Aldosivi, el mediocampista de River Plate Tiago Serrago desembarcó en Tigre a préstamo sin cargo y con opción de compra hasta diciembre del 2026

El defensor Jonathan Galván, de 33 años, ya es nuevo refuerzo de Instituto luego de jugar en Central Córdoba de Santiago del Estero

El mediocampista Franco Moyano firmó hasta diciembre del 2026 con Instituto de Córdoba tras su paso por Pueblo de México

El lateral Iván Erquiaga llegó libre desde Letonia a Instituto de Córdoba y firmó contrato por dos temporadas

Tras quedar libre de Tigre, el defensor Diego Sosa llegó a Instituto de Córdoba con contrato por un año

El delantero Franco Jara, de 37 años, firmó a préstamo por un año en Instituto de Córdoba tras su paso por Belgrano

Instituto fichó al arquero de 24 años Lautaro Maldonado, proveniente de Ferrocarril Carril Midland

Emmanuel Gómez Riga firmó a préstamo por un año, y con opción de compra, en Independiente Rivadavia tras sus actuaciones en Alvarado de Mar del Plata

El arquero Javier Burrai se incorporó a Sarmiento de Junín luego de su estadía en Talleres de Córdoba

Luego de su cesión en Santos Laguna de México, Bruno Barticciotto fue ratificado como nueva cara del plantel de Talleres en su reincorporación

Lucas Bernabéu, ex defensor de Belgrano de Córdoba, firmó con Central Córdoba de Santiago del Estero hasta fines del 2027

River Plate compró a Aníbal Moreno y le hizo contrato hasta diciembre del 2029

Fausto Vera llegó al elenco "millonario" a préstamo hasta diciembre del 2026 con opción de compra

Tras dejar River Plate, Nacho Fernández protagonizó uno de los grandes movimientos del mercado: firmó su regreso a Gimnasia La Plata

Wilfredo Rivera, jugador de la selección de Puerto Rico de 22 años, se convirtió en el primer refuerzo de Barracas Central

El delantero José Ingratti firmó en Deportivo Riestra a préstamo por un año y con opción de compra proveniente de Mitre de Santiago del Estero tras su paso UAI Urquiza.

El lateral derecho paraguayo Juan José Franco (33 años) firmó por una temporada en Gimnasia de Mendoza tras su paso por Instituto de Córdoba

Luciano Paredes dejó Deportivo Maipú y firmó por un año en Gimnasia de Mendoza

Tras la sorpresiva salida de Ariel Holan, Rosario Central confirmó a Jorge Almirón como nuevo DT

La dupla Favio Orsi-Sergio Gómez fue anunciada para entrenar a Newell's en el inicio de la gestión de Ignacio Boero como presidente

Diego Martínez retornó al banco de suplentes de Huracán en lugar de Frank Darío Kudelka: firmó hasta junio del 2027

Lucas Pusineri asumió como nuevo DT de Central Córdoba en lugar de Omar De Felippe