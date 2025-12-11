Se confirmó el cronograma del Apertura 2026: cuándo se disputará el Superclásico entre Boca y River y los debuts de los grandes

La Liga Profesional de Fútbol de Argentina oficializó el calendario completo de partidos para los torneos Apertura y Clausura de la temporada 2026, con el objetivo de evitar superposiciones con el receso previo al Mundial. El sorteo, realizado el 10 de diciembre de 2025, definió la composición de las zonas, el formato de competencia y los encuentros interzonales, estableciendo que la actividad comenzará el 24 de enero y se desarrollará durante el primer semestre del año, según informó la propia Liga Profesional en su sitio web.
Entre los datos más destacados del cronograma, se encuentran los clásicos y los partidos interzonales que marcan la identidad del fútbol argentino.
El Torneo Apertura 2026 dará inicio el fin de semana del 25 de enero, con la primera fecha que incluye el interzonal entre Aldosivi y Defensa y Justicia. En la Zona A, los partidos destacados serán Boca – Deportivo Riestra, Independiente – Estudiantes, Talleres – Newell’s, Instituto – Vélez, Unión – Platense, San Lorenzo – Lanús y Central Córdoba – Gimnasia (Mendoza).
Por su parte, la Zona B abrirá con Barracas Central – River, Gimnasia – Racing, Rosario Central – Belgrano, Tigre – Estudiantes (Río Cuarto), Argentinos – Sarmiento, Banfield – Huracán e Independiente Rivadavia (Mendoza) – Atlético Tucumán.
A lo largo de las dieciséis fechas del Apertura, los equipos disputarán encuentros tanto dentro de sus zonas como en los interzonales, que incluyen los clásicos más esperados. Por ejemplo, el Superclásico Boca – River está programado para la fecha 15 (domingo 19 de abril), mientras que el clásico de Avellaneda, Independiente – Racing, se jugará en la fecha 13. El fixture también prevé duelos como Huracán – San Lorenzo en la cuarta jornada y Newell’s – Rosario Central en la octava.
El Torneo Clausura 2026 repetirá el formato, iniciando con el interzonal Defensa y Justicia – Aldosivi y manteniendo la estructura de zonas y partidos interzonales. Los clásicos volverán a tener su espacio destacado: Boca – River se disputará en la fecha quince, Racing – Independiente en la trece, Banfield – Lanús en la catorce y Rosario Central – Newell’s en la octava. Además, se han confirmado cruces como Estudiantes – Gimnasia, Belgrano – Talleres y Argentinos – Platense en fechas específicas.
CUÁNDO SE JUGARÁN LOS INTERZONALES EN EL TORNEO APERTURA
Aldosivi - Defensa y Justicia | Fecha 1 (fin de semana del 25/01)
Atlético Tucumán - Central Córdoba | Fecha 2 (semana del 28/01)
Barracas Central - Deportivo Riestra | Fecha 3 (fin de semana del 01/02)
Huracán - San Lorenzo | Fecha 4 (fin de semana del 08/02)
Estudiantes - Gimnasia | Fecha 5 (fin de semana del 15/02)
Sarmiento - Unión | Fecha 7 (semana del 25/02)
Newell’s - Rosario Central | Fecha 8 (fin de semana del 01/03)
Estudiantes (Río Cuarto) - Instituto | Fecha 9 (fin de semana del 08/03)
Tigre - Vélez | Fecha 10 (semana del 11/03)
Belgrano - Talleres | Fecha 11 (fin de semana del 15/03)
Argentinos - Platense | Fecha 12 (fin de semana del 22/03)
Independiente - Racing | Fecha 13 (fin de semana del 05/04)
Banfield - Lanús | Fecha 14 (fin de semana del 12/04)
Boca - River | Fecha 15 (fin de semana del 19/04)
Gimnasia de Mendoza - Independiente Rivadavia | Fecha 16 (in de semana del 26/04)
LA FECHA 6 SE DISPUTARÁN TODOS INTERZONALES (Interzonal – fin de semana del 22/02)
Vélez – River
Barracas Central – Platense
Talleres – Rosario Central
Sarmiento – Estudiantes
Defensa y Justicia – Belgrano
Argentinos – Lanús
Boca – Racing
Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
Aldosivi - Defensa y Justicia
Atlético Tucumán – Instituto
San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
Gimnasia – Gimnasia Mza.
Central Córdoba – Tigre
Huracán – Deportivo Riestra
Newell’s – Banfield
FIXTURE COMPLETO DEL TORNEO APERTURA 2026
Fecha 1 (fin de semana del 25/01)
Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia
ZONA A
Boca – Deportivo Riestra
Independiente – Estudiantes
Talleres – Newell’s
Instituto – Vélez
Unión – Platense
San Lorenzo – Lanús
Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)
ZONA B
Barracas Central – River
Gimnasia – Racing
Rosario Central – Belgrano
Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)
Argentinos – Sarmiento
Banfield – Huracán
Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán
Fecha 2 (semana del 28/01)
Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba
ZONA A
Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo
Lanús – Unión
Platense – Instituto
Vélez – Talleres
Newell’s – Independiente
Estudiantes – Boca
Deportivo Riestra – Defensa y Justicia
ZONA B
Huracán – Independiente Rivadavia Mza.
Sarmiento – Banfield
Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos
Belgrano – Tigre
Racing – Rosario Central
River – Gimnasia
Aldosivi – Barracas Central
Fecha 3 (fin de semana del 01/02)
Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra
ZONA A
Defensa y Justicia – Estudiantes
Boca – Newell’s
Independiente – Vélez
Talleres – Platense
Instituto – Lanús
Unión – Gimnasia (Mza.)
San Lorenzo – Central Córdoba
ZONA B
Gimnasia – Aldosivi
Rosario Central – River
Tigre – Racing
Argentinos – Belgrano
Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)
Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento
Atlético Tucumán – Huracán
Fecha 4 (fin de semana del 08/02)
Interzonal: Huracán – San Lorenzo
ZONA A
Central Córdoba – Unión
Gimnasia (Mza.) – Instituto
Lanús – Talleres
Platense – Independiente
Vélez – Boca
Newell’s – Defensa y Justicia
Estudiantes – Deportivo Riestra
ZONA B
Sarmiento – Atlético Tucumán
Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.
Belgrano – Banfield
Racing – Argentinos
River – Tigre
Aldosivi – Rosario Central
Barracas Central – Gimnasia
Fecha 5 (fin de semana del 15/02)
Interzonal: Gimnasia – Estudiantes
ZONA A
Deportivo Riestra – Newell’s
Defensa y Justicia – Vélez
Boca – Platense
Independiente – Lanús
Talleres – Gimnasia (Mza.)
Instituto – Central Córdoba
Unión – San Lorenzo
ZONA B
Rosario Central – Barracas Central
Tigre – Aldosivi
Argentinos – River
Banfield – Racing
Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano
Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)
Huracán – Sarmiento
Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)
Vélez – River
Platense – Barracas Central
Rosario Central – Talleres
Estudiantes – Sarmiento
Defensa y Justicia – Belgrano
Argentinos – Lanús
Boca – Racing
Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
Unión – Aldosivi
Instituto – Atlético Tucumán
San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
Central Córdoba – Tigre
Deportivo Riestra – Huracán
Banfield – Newell’s
Fecha 7 (semana del 25/02)
Interzonal: Sarmiento – Unión
ZONA A
San Lorenzo – Instituto
Central Córdoba – Talleres
Gimnasia (Mza.) – Independiente
Lanús – Boca
Platense – Defensa y Justicia
Vélez – Deportivo Riestra
Newell’s – Estudiantes
ZONA B
Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán
Belgrano – Atlético Tucumán
Racing – Independiente Rivadavia Mza.
River – Banfield
Aldosivi – Argentinos
Barracas Central – Tigre
Gimnasia – Rosario Central
Fecha 8 (fin de semana del 01/03)
Interzonal: Newell’s – Rosario Central
ZONA A
Estudiantes – Vélez
Deportivo Riestra – Platense
Defensa y Justicia – Lanús
Boca – Gimnasia (Mza.)
Independiente – Central Córdoba
Talleres – San Lorenzo
Instituto – Unión
ZONA B
Tigre – Gimnasia
Argentinos – Barracas Central
Banfield – Aldosivi
Independiente Rivadavia Mza. – River
Atlético Tucumán – Racing
Huracán – Belgrano
Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)
Fecha 9 (fin de semana del 08/03)
Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto
ZONA A
Unión – Talleres
San Lorenzo – Independiente
Central Córdoba – Boca
Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
Lanús – Deportivo Riestra
Platense – Estudiantes
Vélez – Newell’s
ZONA B
Belgrano – Sarmiento
Racing – Huracán
River – Atlético Tucumán
Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza
Barracas Central – Banfield
Gimnasia – Argentinos
Rosario Central – Tigre
Fecha 10 (semana del 11/03)
Interzonal: Tigre – Vélez
ZONA A
Newell´s – Platense
Estudiantes – Lanús
Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)
Defensa y Justicia – Central Córdoba
Boca – San Lorenzo
Independiente – Unión
Talleres – Instituto
ZONA B
Argentinos – Rosario Central
Banfield – Gimnasia
Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central
Atlético Tucumán – Aldosivi
Huracán – River
Sarmiento – Racing
Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano
Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)
Interzonal: Belgrano – Talleres
ZONA A
Instituto – Independiente
Unión – Boca
San Lorenzo – Defensa y Justicia
Central Córdoba – Deportivo Riestra
Gimnasia (Mza.) – Estudiantes
Lanús – Newell’s
Platense – Vélez
ZONA B
Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)
River – Sarmiento
Aldosivi – Huracán
Barracas Central – Atlético Tucumán
Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.
Rosario Central – Banfield
Tigre – Argentinos
Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)
Interzonal: Argentinos – Platense
ZONA A
Vélez – Lanús
Newell’s – Gimnasia (Mza.)
Estudiantes – Central Córdoba
Deportivo Riestra – San Lorenzo
Defensa y Justicia – Unión
Boca – Instituto
Independiente – Talleres
ZONA B
Banfield – Tigre
Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central
Atlético Tucumán – Gimnasia
Huracán – Barracas Central
Sarmiento – Aldosivi
Estudiantes (Río Cuarto) – River
Belgrano – Racing
Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)
Interzonal: Independiente – Racing
ZONA A
Talleres – Boca
Instituto – Defensa y Justicia
Unión – Deportivo Riestra
San Lorenzo – Estudiantes
Central Córdoba – Newell’s
Gimnasia (Mza.) – Vélez
Lanús – Platense
ZONA B
River – Belgrano
Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
Barracas Central – Sarmiento
Gimnasia – Huracán
Rosario Central – Atlético Tucumán
Tigre – Independiente Rivadavia Mza.
Argentinos – Banfield
Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)
Interzonal: Lanús – Banfield
ZONA A
Platense – Gimnasia (Mza.)
Vélez – Central Córdoba
Newell’s – San Lorenzo
Estudiantes – Unión
Deportivo Riestra – Instituto
Defensa y Justicia – Talleres
Boca – Independiente
ZONA B
Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos
Atlético Tucumán – Tigre
Huracán – Rosario Central
Sarmiento – Gimnasia
Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central
Belgrano – Aldosivi
Racing – River
Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)
Interzonal: River – Boca
ZONA A
Independiente – Defensa y Justicia
Talleres – Deportivo Riestra
Instituto – Estudiantes
Unión – Newell’s
San Lorenzo – Vélez
Central Córdoba – Platense
Gimnasia (Mza.) – Lanús
ZONA B
Aldosivi – Racing
Barracas Central – Belgrano
Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
Rosario Central – Sarmiento
Tigre – Huracán
Argentinos – Atlético Tucumán
Banfield – Independiente Rivadavia Mza.
Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)
Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)
Zona A
Lanús – Central Córdoba
Platense – San Lorenzo
Vélez – Unión
Newell’s – Instituto
Estudiantes – Talleres
Deportivo Riestra – Independiente
Defensa y Justicia – Boca
ZONA B
Atlético Tucumán – Banfield
Huracán – Argentinos
Sarmiento – Tigre
Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
Belgrano – Gimnasia
Racing – Barracas Central
River – Aldosivi
FIXTURE COMPLETO DEL TORNEO CLAUSURA 2026
Fecha 1
Interzonal: Defensa y Justicia – Aldosivi
ZONA A
Deportivo Riestra – Boca
Estudiantes – Independiente
Newell’s – Talleres
Vélez – Instituto
Platense – Unión
Lanús – San Lorenzo
Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba
ZONA B
River – Barracas Central
Racing – Gimnasia
Belgrano – Rosario Central
Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre
Sarmiento – Argentinos
Huracán – Banfield
Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia Mza.
Fecha 2
Interzonal: Central Córdoba – Atlético Tucumán
ZONA A
San Lorenzo – Gimnasia (Mza.)
Unión – Lanús
Instituto – Platense
Talleres – Vélez
Independiente – Newell’s
Boca – Estudiantes
Defensa y Justicia – Deportivo Riestra
ZONA B
Independiente Rivadavia Mza. – Huracán
Banfield – Sarmiento
Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)
Tigre – Belgrano
Rosario Central – Racing
Gimnasia – River
Barracas Central – Aldosivi
Fecha 3
Interzonal: Deportivo Riestra – Barracas Central
ZONA A
Estudiantes – Defensa y Justicia
Newell’s – Boca
Vélez – Independiente
Platense – Talleres
Lanús – Instituto
Gimnasia (Mza.) – Unión
Central Córdoba – San Lorenzo
ZONA B
Aldosivi – Gimnasia
River – Rosario Central
Racing – Tigre
Belgrano – Argentinos
Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield
Sarmiento – Independiente Rivadavia Mza.
Huracán – Atlético Tucumán
Fecha 4
Interzonal: San Lorenzo – Huracán
ZONA A
Unión – Central Córdoba
Instituto – Gimnasia (Mza.)
Talleres – Lanús
Independiente – Platense
Boca – Vélez
Defensa y Justicia – Newell’s
Deportivo Riestra – Estudiantes
ZONA B
Atlético Tucumán – Sarmiento
Independiente Rivadavia (Mza.) – Estudiantes (Río Cuarto)
Banfield – Belgrano
Argentinos – Racing
Tigre – River
Rosario Central – Aldosivi
Gimnasia – Barracas Central
Fecha 5
Interzonal: Estudiantes – Gimnasia
ZONA A
Newell’s – Deportivo Riestra
Vélez – Defensa y Justicia
Platense – Boca
Lanús – Independiente
Gimnasia (Mza.) – Talleres
Central Córdoba – Instituto
San Lorenzo – Unión
ZONA B
Barracas Central – Rosario Central
Aldosivi – Tigre
River – Argentinos
Racing – Banfield
Belgrano – Independiente Rivadavia Mza.
Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán
Sarmiento – Huracán
Fecha 6 (interzonal)
River – Vélez
Barracas Central – Platense
Talleres – Rosario Central
Sarmiento – Estudiantes
Belgrano – Defensa y Justicia
Lanús – Argentinos
Racing – Boca
Independiente – Independiente Rivadavia Mza.
Aldosivi – Unión
Atlético Tucumán – Instituto
Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo
Gimnasia – Gimnasia (Mza.)
Tigre – Central Córdoba
Huracán – Deportivo Riestra
Newell’s – Banfield
Fecha 7
Interzonal: Unión – Sarmiento
ZONA A
Instituto – San Lorenzo
Talleres – Central Córdoba
Independiente – Gimnasia (Mza.)
Boca – Lanús
Defensa y Justicia – Platense
Deportivo Riestra – Vélez
Estudiantes – Newell’s
ZONA B
Huracán – Estudiantes (Río Cuarto)
Atlético Tucumán – Belgrano
Independiente Rivadavia Mza. – Racing
Banfield – River
Argentinos – Aldosivi
Tigre – Barracas Central
Rosario Central – Gimnasia
Fecha 8
Interzonal: Rosario Central – Newell’s
ZONA A
Vélez – Estudiantes
Platense – Deportivo Riestra
Lanús – Defensa y Justicia
Gimnasia (Mza.) – Boca
Central Córdoba – Independiente
San Lorenzo – Talleres
Unión – Instituto
ZONA B
Gimnasia – Tigre
Barracas Central – Argentinos
Aldosivi – Banfield
River – Independiente Rivadavia Mza.
Racing – Atlético Tucumán
Belgrano – Huracán
Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento
Fecha 9
Interzonal: Instituto – Estudiantes (Río Cuarto)
ZONA A
Talleres – Unión
Independiente – San Lorenzo
Boca – Central Córdoba
Defensa y Justicia – Gimnasia (Mza.)
Deportivo Riestra – Lanús
Estudiantes – Platense
Newell’s – Vélez
ZONA B
Sarmiento – Belgrano
Huracán – Racing
Atlético Tucumán – River
Independiente Rivadavia Mza. – Aldosivi
Banfield – Barracas Central
Argentinos – Gimnasia
Tigre – Rosario Central
Fecha 10
Interzonal: Vélez – Tigre
ZONA A
Platense – Newell’s
Lanús – Estudiantes
Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra
Central Córdboa – Defensa y Justicia
San Lorenzo – Boca
Unión – Independiente
Instituto – Talleres
ZONA B
Rosario Central – Argentinos
Gimnasia – Banfield
Barracas Central – Independiente Rivadavia Mza.
Aldosivi – Atlético Tucumán
River – Huracán
Racing – Sarmiento
Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto)
Fecha 11
Interzonal: Talleres – Belgrano
ZONA A
Independiente – Instituto
Boca – Unión
Defensa y Justicia – San Lorenzo
Deportivo Riestra – Central Córdoba
Estudiantes – Gimnasia Mza.
Newell’s – Lanús
Vélez – Platense
ZONA B
Estudiantes (Río Cuarto) – Racing
Sarmiento – River
Huracán – Aldosivi
Atlético Tucumán – Barracas Central
Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia
Banfield – Rosario Central
Argentinos – Tigre
Fecha 12
Interzonal: Platense – Argentinos
ZONA A
Lanús – Vélez
Gimnasia Mza. – Newell’s
Central Córdoba – Estudiantes
San Lorenzo – Deportivo Riestra
Unión – Defensa y Justicia
Instituto – Boca
Talleres – Independiente
ZONA B
Tigre – Banfield
Rosario Central – Independiente Rivadavia Mza.
Gimnasia – Atlético Tucumán
Barracas Central – Huracán
Aldosivi – Sarmiento
River – Estudiantes (Río Cuarto)
Racing – Belgrano
Fecha 13
Interzonal: Racing – Independiente
ZONA A
Boca – Talleres
Defensa y Justicia – Instituto
Deportivo Riestra – Unión
Estudiantes – San Lorenzo
Newell’s – Central Córdoba
Vélez – Gimnasia (Mza.)
Platense – Lanús
ZONA B
Belgrano – River
Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi
Sarmiento – Barracas Central
Huracán – Gimnasia
Atlético Tucumán – Rosario Central
Independiente Rivadavia Mza. – Tigre
Banfield – Argentinos
Fecha 14
Interzonal: Banfield – Lanús
ZONA A
Gimnasia (Mza.) – Platense
Central Córdoba – Vélez
San Lorenzo – Newell’s
Unión – Estudiantes
Instituto – Deportivo Riestra
Talleres – Defensa y Justicia
Independiente – Boca
ZONA B
Argentinos – Independiente Rivadavia Mza.
Tigre – Atlético Tucumán
Rosario Central – Huracán
Gimnasia – Sarmiento
Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto)
Aldosivi – Belgrano
River – Racing
Fecha 15
Interzonal: Boca – River
ZONA A
Defensa y Justicia – Independiente
Deportivo Riestra – Talleres
Estudiantes – Instituto
Newell’s – Unión
Vélez – San Lorenzo
Platense – Central Córdoba
Lanús – Gimnasia (Mza.)
ZONA B
Racing – Aldosivi
Belgrano – Barracas Central
Estudiantes de Río Cuarto – Gimnasia
Sarmiento – Rosario Central
Huracán – Tigre
Atlético Tucumán – Argentinos Juniors
Independiente Rivadavia Mza. – Banfield
Fecha 16
Interzonal: Gimnasia (Mza.) – Independiente Rivadavia Mza.
ZONA A
Central Córdoba – Lanús
San Lorenzo – Platense
Unión – Vélez
Instituto – Newell’s
Talleres – Estudiantes
Independiente – Deportivo Riestra
Boca – Defensa y Justicia
ZONA B
Banfield – Atlético Tucumán
Argentinos – Huracán
Tigre – Sarmiento
Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto)
Gimnasia – Belgrano
Barracas Central – Racing
Aldosivi – River