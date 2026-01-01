Escándalo en Gabón: el Gobierno echó al técnico, suspendió a la selección y expulsó a dos figuras tras la eliminación en la Copa Africana de Naciones

Gabón, que venía de perder el Repechaje africano para ir al Mundial 2026, quedó eliminado en fase de grupos de la Copa Africana de Naciones (Foto: Reuters/Stringer)

La derrota contra Costa de Marfil por 2-0 le puso punto final a la participación del seleccionado de fútbol de Gabón en la Copa Africana de Naciones. Liderados por el reconocido delantero Pierre-Emerick Aubameyang, las Panteras perdieron los tres duelos de la fase de grupos, quedaron últimos sin puntos y desataron una crisis sin precedentes en su país.

El Gobierno de Gabón, a través del ministro de Juventud, Deportes, Difusión Cultural y Artes, anunció medidas drásticas contra todos los protagonistas del combinado que transitó lo que consideraron como una “actuación deshonrosa”.

En ese contexto, confirmaron la “disolución del cuerpo técnico”, la “suspensión de la selección nacional hasta nuevo aviso” y la “expulsión de los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre Emerick Aubameyang”. Todo esto se comunicó por la TV local: “El anuncio se formalizó mediante un comunicado oficial del Ministerio de Juventud, Deportes, Difusión Cultural y Artes, encargado de la Vida Comunitaria, leído en la televisión pública por el ministro interino Simplice Désiré Mamboula”, explicó el medio local Info241.

Esta impactante decisión se hizo “considerando los efectos multifacéticos que se oponen a los valores éticos y ejemplares” promovidos por el V República. Al mismo tiempo, pusieron el foco sobre la Federación Gabonesa de Fútbol para que asuma “todas sus responsabilidades”.

Este movimiento del Gobierno Nacional de Gabón abrió una serie de preguntas sobre las determinaciones. “Esta decisión excepcional abre un período de incertidumbre respecto a los próximos eventos deportivos y la estrategia de recuperación”, plantearon en el periódico local, dejando en claro que se desconoce cuál es el alcance de la suspensión de la selección nacional de fútbol. Tampoco queda en claro cuáles serán los “métodos de reemplazo ni el cronograma para una posible reestructuración” del puesto de entrenador nacional que quedó vacante ante la salida forzada de Thierry Mouyouma.

Aubameyang, que milita a sus 36 años en el Olympique de Marsella de la Ligue 1 francesa, es sin dudas el nombre más reconocido del plantel de Gabón. El delantero con pasado en Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona y Chelsea, entre otros, ingresó desde el banco de suplentes en el debut con derrota 1-0 ante Camerún y fue titular en el segundo duelo con caída 3-2 ante Mozambique, donde anotó el primer tanto de su equipo. Sin embargo, el máximo goleador histórico de la selección gabonesa se ausentó del último juego ante Costa de Marfil por “motivos médicos” y regresó a Marsella, según detalló el citado periódico Info241.

Las críticas sobre él fueron duras, a punto tal que este portal destacó que “abandona el barco que se hunde en Gabón”, luego de ser desafectado, y brindó otra información en base a sus fuentes sobre las razones de su alejamiento: “Se reincorporó a su club el lunes por petición propia, aparentemente frustrado con el cuerpo técnico y sus errores”. El atacante adujo una molestia en el “muslo izquierdo”, comunicó la Federación, pero detrás de esta misiva se esconden las tensiones entre los lados porque el Marsella había visto con “malos ojos” su ingreso desde el banco en el estreno ante Camerún, según el análisis del medio local.

Pierre-Emerick Aubameyang, referente de la selección de Gabón, fue expulsado por el Gobierno (Foto: Reters/Stringer)

El foco también recayó sobre Bruno Ecuele Manga, el actual capitán. El Gladiador de 37 años, con un extenso recorrido en el fútbol francés y una estadía en el Cardiff City de Gales, está militando actualmente en el París 13 Atlético del Championnat National, la tercera división de Francia. Completó los 90 minutos del duelo inaugural de Gabón, fue titular pero salió reemplazado en el segundo y no tuvo actividad en el cierre.

Además, la fuente citada accedió al mensaje del presidente gabonés, Brice Clotaire Oligui Nguema, durante una reunión de gabinete del lunes 29 de diciembre pasado. El mandatario apuntó a problemas de larga data en la gestión deportiva, que se concentran en la carencia de estructura y la dispersión de recursos. También criticó la “erosión del espíritu patriótico” relacionado al deporte priorizando intereses personales por encima de los nacionales. Habían adelantado que tomarían decisiones “contundentes y transformadoras” a través de “reformas profundas, una reestructuración completa de las estructuras y rendición de cuentas”. “Los próximos meses podrían marcar el comienzo de una nueva era”, sentenciaron.

Bruno Ecuele Manga fue expulsado del seleccionado por el gobierno (Foto: Reuters/Mohamed Abd El Ghany)

Esta eliminación en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones sin sumar puntos se combinó con la reciente derrota ante Nigeria en semifinales de las Eliminatorias Africanas. Tras quedar segundos detrás de Costa de Marfil en el Grupo F por apenas un punto, Gabón logró tener una chance más como uno de los mejores segundos. Disputó la fase de playoff por el boleto a los Repechajes para el Mundial 2026 que se desarrollarán en marzo, pero fue goleado 4-1 por el combinado nigeriano, que luego cayó en la definición contra República Democrática del Congo.