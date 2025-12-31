Las imágenes de la travesía en bicicleta que realizó Lionel Scaloni por las sierras de Córdoba en el cierre del 2025

Lionel Scaloni despidió el año andando en bicicleta

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, aprovechó su estadía en la provincia de Córdoba para dedicarse a una de sus grandes pasiones fuera del fútbol: el ciclismo. El técnico recorrió en bicicleta las sierras de San Clemente, una localidad situada a 72 kilómetros al suroeste de la capital cordobesa, en pleno verano argentino.

La travesía, que se realizó en compañía de Lito Oviedo, propietario de una tienda de bicicletas e implementos de ciclismo en Alta Gracia, no fue una salida recreativa. De acuerdo con el reporte que publicaron en redes sociales, Scaloni completó un exigente trayecto de 95,4 kilómetros, con 1.468 metros de desnivel positivo y a una velocidad promedio de 31 km/h, lo que demandó tres horas y cinco minutos de pedaleo bajo altas temperaturas.

La relación entre Scaloni y Oviedo se afianzó en los últimos años, uniendo la pasión por el ciclismo y la amistad. Después del recorrido, el entrenador visitó el local de su amigo, donde intercambiaron impresiones sobre la experiencia y el equipamiento utilizado.

El vínculo del director técnico con el ciclismo no es reciente. Según la biografía publicada por Diego Borinsky en 2025, Scaloni se volcó a este deporte como complemento de su rutina. En el libro, el entrenador relata: “Hice el circuito del predio de Ezeiza, pero con gente trabajando se complica. Por eso me traje el rodillo y lo hago en el gimnasio: es una bicicleta real y con una aplicación podés subirte el Tour de France, y es como si estuvieras ahí. No tenés el aire de montaña pero es genial”.

El actual seleccionador argentino acumula experiencias en rutas internacionales. Scaloni ha recorrido los 167 kilómetros de Mallorca, ascendió la pendiente de Angliru en Asturias y participó en varias competencias dentro de Argentina. En 2019, sufrió un accidente durante una sesión en las carreteras mallorquinas, lo que no frenó su entusiasmo por el ciclismo.

En el último año, Scaloni logró la clasificación de Argentina al Mundial de 2026 con varias fechas de antelación, consolidando un plantel competitivo que tiene en su haber dos Copas América y la Copa del Mundo en Qatar 2022. La rutina de entrenamiento físico y la afición por el ciclismo aparecen como un complemento a su labor al frente del seleccionado, en una etapa en la que el técnico santafesino mantiene la intensidad de cara a los próximos compromisos internacionales.

Además de su actividad en el ciclismo, el actual entrenador de la Selección también fue protagonista de una competencia automovilística en Rosario. Scaloni participó y ganó una carrera de kartings en compañía de familiares y amigos en el Rosario Indoor Kart. César Navarro, responsable del establecimiento, describió durante una entrevista con Infobae: “Cuando lo atendí, él fue re humilde. Primero, llegó el hermano y él tardó en llegar, llegó más cerca de cuando estaban por correr. Llegó y corrió. Pero re humilde, se acercó, saludó con la sonrisa de siempre y te contestaba todas las preguntas que le hacías”.

El desempeño de Scaloni en la pista se viralizó por una maniobra que le permitió recuperar el primer lugar con una técnica conocida como “la tijera”. Navarro relató: “El radio de giro es el dibujo que deja el karting por donde pasa cuando dobla. Y era todo ideal”. Tras su triunfo, el entrenador recibió un trofeo y respondió con una frase que refleja su mentalidad competitiva: “‘¿Este también te lo vas a llevar, es chiquito para vos?‘. ‘Sí, todo, todo quiero. Grande, chiquito, quiero ganar todo‘”.

La pasión de Scaloni por los deportes de motor proviene de su infancia en Pujato. En la biografía escrita por Borinsky, el entrenador recuerda sus inicios en las motos y cómo su familia decidió cambiar la moto por un auto tras un accidente. Scaloni explicó que la bicicleta se convirtió en una de sus actividades favoritas tras dejar el fútbol profesional, motivado por la invitación del ex tenista Carlos Moyá. Desde entonces, el ciclismo se integró a su vida cotidiana y lo acompañó tanto en competencias como en su rutina de entrenamiento.

